quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εκπτώσεις Opel: Ποια SUV έχουν όφελος 7.400 ευρώ; – Αναλυτικά οι προσφορές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.12.2025
AutoTypos Team
ekptoseis-opel-poia-suv-echoun-ofelos-7-400-evro-analytika-oi-prosfores-772034

Τα Opel XMAS DEALS προσφέρουν όφελος έως 7.400 € στα ηλεκτρικά και έως 4.000 € σε θερμικά/υβριδικά. Δες ποια μοντέλα συμμετέχουν.

Η Opel τρέχει το εορταστικό πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS με όφελος έως 4.000 € για θερμικές/υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 € για τα αμιγώς ηλεκτρικά. Η ενέργεια ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου και αφορά άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα ανάλογα με μοντέλο και έκδοση.
Συμμετέχουν: Corsa, Mokka, Frontera, Grandland – καθώς και οι ηλεκτρικές τους εκδοχές (Corsa Electric, Mokka Electric, Frontera Electric, Grandland Electric).

Ποια SUV «πιάνουν» το μέγιστο όφελος των 7.400 €;

Το ανώτατο όφελος (έως 7.400 €) αφορά τις ηλεκτρικές εκδόσεις SUV της Opel. Δηλαδή, ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μέγιστο μπορεί να προκύψει σε Mokka Electric, Frontera Electric ή Grandland Electric — συνήθως στις εκδόσεις με υψηλότερη ΛΤΠΦ, όπου «χωρά» μεγαλύτερη εμπορική έκπτωση. Το ακριβές ποσό καθορίζεται ανά έκδοση στο δίκτυο εμπόρων.

Τα μοντέλα με μια ματιά

Opel Mokka / Mokka Electric

Το compact Mokka ξεχωρίζει για το έντονο design και το ευέλικτο αποτύπωμα πόλης. Στην Electric έκδοση, συνδυάζει αθόρυβη κύλιση με χαμηλό κόστος χρήσης· ανήκει στην ομάδα που μπορεί να επωφεληθεί από το μέγιστο ηλεκτρικό όφελος.

Opel Frontera / Frontera Electric (5 ή 7 θέσεων)

Το νέο Frontera είναι το πολυδιάστατο SUV της γκάμας, διαθέσιμο και 7θέσιο. Η Electric εκδοχή του απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν χώρους και ηλεκτρική οικονομία· επίσης συμπεριλαμβάνεται στα μοντέλα με έως 7.400 € όφελος.

Opel Grandland / Grandland Electric

Το Grandland στοχεύει σε όσους ζητούν άνεση ταξιδιού, τεχνολογία και κύρος. Ως Grandland Electric, είναι το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της μάρκας και—αναλόγως έκδοσης—μπορεί να εμφανίσει το μέγιστο διαθέσιμο όφελος.

Opel Corsa / Corsa Electric

Το Corsa παραμένει το «fun» supermini με μοντέρνο εξοπλισμό. Το Corsa Electric επωφελείται από σημαντικό όφελος στα ηλεκτρικά, ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις με ελάχιστο κόστος.

Τι κρατάμε;

  • Έως 7.400 € όφελος στις ηλεκτρικές εκδόσεις SUV (Mokka/Frontera/Grandland Electric).

  • Έως 4.000 € για θερμικά & υβριδικά Opel.

  • Ισχύ έως 31/12 και ποικιλία ανά έκδοση· κλείσιμο με γραπτή προσφορά από έμπορο.

Όλες οι ειδήσεις

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

Premium υβριδικό οικογενειακό με 186 ίππους, κατανάλωση 5,6 lt/100km και τιμή 27.990 ευρώ

Toyota bZ4X: Το ισχυρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα που καίει 2,78 € στα 100 km με 11 χρόνια εγγύηση – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Corsa#Opel Frontera#Opel Grandland#Opel Mokka#προσφορές
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

nea-ekdosi-opel-corsa-edition-plus-plousioteros-exoplismos-me-18-800-evro-763931

ΑΓΟΡΑ

20.06.2025

Νέα έκδοση Opel Corsa Edition Plus: Πλουσιότερος εξοπλισμός με 18.800 ευρώ
prosfores-audi-2025-des-edo-tis-ekptoseis-pou-ftanoun-eos-kai-tis-15-000-evro-ola-ta-montela-780902

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

04.12.2025

Προσφορές Audi 2025: Δες εδώ τις εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 15.000 ευρώ – Όλα τα μοντέλα
ekptoseis-skoda-pare-to-montelo-pou-sou-tairiazei-me-ofelos-eos-2-850-evro-721247

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

04.12.2025

Εκπτώσεις Skoda: Πάρε το μοντέλο που σου ταιριάζει με όφελος έως 2.850 ευρώ
volkswagen-eidikes-times-sti-gkama-suv-eos-31-dekemvriou-768299

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

04.12.2025

Volkswagen: Ειδικές τιμές στη γκάμα SUV έως 31 Δεκεμβρίου
prosfora-mercedes-benz-nea-chamiloteri-timi-gia-to-fthinotero-montelo-tis-gkamas-680678

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

01.12.2025

Προσφορά Mercedes-Benz: Νέα χαμηλότερη τιμή για το φθηνότερο μοντέλο της γκάμας
ekptosi-3-000-evro-gia-to-idaniko-suv-tis-audi-mechri-telos-tou-etous-780999

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

01.12.2025

Έκπτωση 3.000 ευρώ για το ιδανικό SUV της Audi μέχρι τέλος του έτους

Πρόσφατες Ειδήσεις