Εκπτώσεις Opel: Ποια SUV έχουν όφελος 7.400 ευρώ; – Αναλυτικά οι προσφορές

Τα Opel XMAS DEALS προσφέρουν όφελος έως 7.400 € στα ηλεκτρικά και έως 4.000 € σε θερμικά/υβριδικά. Δες ποια μοντέλα συμμετέχουν.

Η Opel τρέχει το εορταστικό πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS με όφελος έως 4.000 € για θερμικές/υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 € για τα αμιγώς ηλεκτρικά. Η ενέργεια ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου και αφορά άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα ανάλογα με μοντέλο και έκδοση.

Συμμετέχουν: Corsa, Mokka, Frontera, Grandland – καθώς και οι ηλεκτρικές τους εκδοχές (Corsa Electric, Mokka Electric, Frontera Electric, Grandland Electric).

Ποια SUV «πιάνουν» το μέγιστο όφελος των 7.400 €;

Το ανώτατο όφελος (έως 7.400 €) αφορά τις ηλεκτρικές εκδόσεις SUV της Opel. Δηλαδή, ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μέγιστο μπορεί να προκύψει σε Mokka Electric, Frontera Electric ή Grandland Electric — συνήθως στις εκδόσεις με υψηλότερη ΛΤΠΦ, όπου «χωρά» μεγαλύτερη εμπορική έκπτωση. Το ακριβές ποσό καθορίζεται ανά έκδοση στο δίκτυο εμπόρων.

Τα μοντέλα με μια ματιά

Opel Mokka / Mokka Electric

Το compact Mokka ξεχωρίζει για το έντονο design και το ευέλικτο αποτύπωμα πόλης. Στην Electric έκδοση, συνδυάζει αθόρυβη κύλιση με χαμηλό κόστος χρήσης· ανήκει στην ομάδα που μπορεί να επωφεληθεί από το μέγιστο ηλεκτρικό όφελος.

Opel Frontera / Frontera Electric (5 ή 7 θέσεων)

Το νέο Frontera είναι το πολυδιάστατο SUV της γκάμας, διαθέσιμο και 7θέσιο. Η Electric εκδοχή του απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν χώρους και ηλεκτρική οικονομία· επίσης συμπεριλαμβάνεται στα μοντέλα με έως 7.400 € όφελος.

Opel Grandland / Grandland Electric

Το Grandland στοχεύει σε όσους ζητούν άνεση ταξιδιού, τεχνολογία και κύρος. Ως Grandland Electric, είναι το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της μάρκας και—αναλόγως έκδοσης—μπορεί να εμφανίσει το μέγιστο διαθέσιμο όφελος.

Opel Corsa / Corsa Electric

Το Corsa παραμένει το «fun» supermini με μοντέρνο εξοπλισμό. Το Corsa Electric επωφελείται από σημαντικό όφελος στα ηλεκτρικά, ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις με ελάχιστο κόστος.

Τι κρατάμε;

Έως 7.400 € όφελος στις ηλεκτρικές εκδόσεις SUV (Mokka/Frontera/Grandland Electric).

Έως 4.000 € για θερμικά & υβριδικά Opel.

Ισχύ έως 31/12 και ποικιλία ανά έκδοση· κλείσιμο με γραπτή προσφορά από έμπορο.

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

Premium υβριδικό οικογενειακό με 186 ίππους, κατανάλωση 5,6 lt/100km και τιμή 27.990 ευρώ

Toyota bZ4X: Το ισχυρότερο SUV της μάρκας στην Ελλάδα που καίει 2,78 € στα 100 km με 11 χρόνια εγγύηση – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές