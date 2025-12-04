Εκπτώσεις Skoda: Πάρε το μοντέλο που σου ταιριάζει με όφελος έως 2.850 ευρώ

Η Skoda «τρέχει» νέα εμπορική ενέργεια με ειδικές τιμές και οφέλη σε βασικά μοντέλα της γκάμας. Στόχος είναι ο πελάτης να βρει άμεσα διαθέσιμο αυτοκίνητο με ουσιαστικό εξοπλισμό, χαμηλότερο κόστος κτήσης και, όπου προβλέπεται, μηδενικό ονομαστικό επιτόκιο σε πρόγραμμα 36 μηνών. Οι προσφορές αφορούν συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και λήγουν στις 31/12.

Fabia: Οικονομία πόλης με τιμή εκκίνησης

Το Fabia Essence 1.0 MPI 80 PS διατίθεται από 16.950 € (όφελος 2.000 €). Εναλλακτικά, χρηματοδότηση από 130 €/μήνα με προκαταβολή 20%, διάρκεια 36 μήνες, 0% ονομαστικό επιτόκιο (+ εισφορά 0,6% Ν.128/75, ΣΕΠΠΕ 1,33%) και τελευταία δόση 12.044 €. Η δράση ισχύει έως 31/12.

Kamiq: Το compact SUV για «όλα»

Το Kamiq Essence 1.0 TSI 116 PS ξεκινά από 20.950 € (όφελος 2.000 €). Διαθέσιμη και λύση 130 €/μήνα με προκαταβολή 25,10%, διάρκεια 36 μήνες, 0% ονομαστικό επιτόκιο (+ 0,6% Ν.128/75, ΣΕΠΠΕ 1,23%) και τελευταία δόση 14.116 €. Ισχύ έως 31/12 και για ετοιμοπαράδοτα.

Scala: μεγαλύτεροι χώροι, απτό όφελος

Για το Scala προβλέπεται όφελος έως 2.000 € σε επιλεγμένες, ετοιμοπαράδοτες εκδόσεις. Η ενέργεια αφορά περιορισμένο στοκ και ισχύει μέχρι 31/12.

Karoq: Ευελιξία καθημερινά, άνεση στα ταξίδια

Το μεσαίο SUV Karoq προσφέρεται με όφελος έως 1.600 € σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με ισχύ έως 31/12.

Kodiaq: Επταθέσιο και πλουσιοπάροχο

Για το μεγάλο SUV Kodiaq το όφελος φτάνει έως 2.850 €. Η προσφορά καλύπτει ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και ισχύει έως 31/12.

Όροι, διαθεσιμότητα και γιατί να κινηθείς τώρα

Οι παραπάνω τιμές/οφέλη είναι προωθητικές και δεσμεύονται από διαθεσιμότητα αποθεμάτων. Η χρηματοδότηση συνοδεύεται από τυπικά άτοκα έξοδα διαχείρισης υπέρ τρίτων και ασφάλιση για όλη τη διάρκεια. Πριν την παραγγελία, είναι σκόπιμο να ζητήσεις γραπτή προσφορά με κωδικό αποθέματος του αυτοκινήτου και πλήρη οικονομική ανάλυση (μηνιαίες δόσεις, τελευταία δόση/balloon, συνολικό κόστος).

Τι κρατάμε;