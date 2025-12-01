Έκπτωση 3.000 ευρώ για το ιδανικό SUV της Audi μέχρι τέλος του έτους

Audi Q5 με όφελος €3.000 έως 31/12: premium άνεση, virtual cockpit, MHEV 204 PS, quattro και έως 1.473 lt χώρου.

Το Audi Q5 επιστρέφει πιο ελκυστικό από ποτέ, με εμπορικό όφελος €3.000 για όλα τα άμεσα διαθέσιμα οχήματα με ταξινόμηση έως 31 Δεκεμβρίου. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το μεσαίο SUV της Audi σε ισχυρή θέση για όσους αναζητούν premium ποιότητα που μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος στην αγορά, χωρίς εκπτώσεις σε τεχνολογία, ασφάλεια και καθημερινή χρηστικότητα.

Σχεδίαση και εσωτερικό

Η παρουσία του Q5 στον δρόμο στηρίζεται σε καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και τη διακριτική δύναμη της σχεδιαστικής υπογραφής της μάρκας. Στην καμπίνα, ο φωτεινός και προσεγμένος χώρος αναδεικνύει την ποιοτική συναρμογή και την άψογη εργονομία που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα Audi. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων μετακινείται κατά μήκος, επιτρέποντας ευέλικτη διαρρύθμιση και χώρο αποσκευών έως 1.473 λίτρα, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας οικογένειας αλλά και σε ταξίδια με φορτίο.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Στο κέντρο της εμπειρίας βρίσκεται ο πλήρως ψηφιακός κόσμος του Audi virtual cockpit και του MMI Touch, ένας συνδυασμός που κάνει τον χειρισμό οικείο και γρήγορο. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης — από το adaptive cruise assist έως το Audi pre sense — χτίζουν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας, υποστηρίζοντας τον οδηγό σε μικτές συνθήκες κίνησης, από την πόλη μέχρι τον αυτοκινητόδρομο, με ομαλές παρεμβάσεις και υψηλό επίπεδο πληροφόρησης.

Κινητήρες και οδήγηση

Η γκάμα TDI/TFSI με υβριδική τεχνολογία MHEV αποδίδει 204 PS, συνδυάζοντας ισχύ με ισορροπημένη κατανάλωση στην πράξη. Το S tronic φροντίζει για άμεσες και αβίαστες αλλαγές, ενώ η διαθέσιμη τετρακίνηση quattro χαρίζει σταθερότητα και πρόσφυση όταν το οδόστρωμα δυσκολεύει. Στην καθημερινότητα το Q5 είναι ήσυχο και άνετο, σε ταξίδι όμως ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο με ποιοτική κύλιση και αποτελεσματική ηχομόνωση που μειώνει την κόπωση των επιβατών.

Τι ισχύει με την προσφορά

Η Audi διαθέτει άμεσα Q5 SUV και Q5 Sportback με όφελος €3.000 για ταξινομήσεις μέχρι 31/12, διευρύνοντας την προσβασιμότητα σε ένα πλήρως εξοπλισμένο premium πακέτο. Η συγκεκριμένη εμπορική πολιτική στοχεύει σε όσους θέλουν να ολοκληρώσουν την αγορά τους εντός χρονιάς, επωφελούμενοι από μια ουσιαστική μείωση τιμής χωρίς συμβιβασμούς στον εξοπλισμό.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου

Με την έκπτωση να ρίχνει το αρχικό κόστος απόκτησης και το συνολικό πακέτο να συνδυάζει τεχνολογία, άνεση, ποιότητα και ασφάλεια, το Audi Q5 παραμένει μια ολοκληρωμένη επιλογή στην premium μεσαία κατηγορία. Είναι το SUV που «κουμπώνει» ιδανικά στην ελληνική καθημερινότητα, ενώ διατηρεί το επίπεδο που απαιτείται για μακρινά ταξίδια με ηρεμία και ασφάλεια. Για αναλυτικές λεπτομέρειες και διαθεσιμότητα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο audi.gr ή στο επίσημο δίκτυο συνεργατών Audi σε όλη την Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

Όφελος €3.000 για άμεσα διαθέσιμα Q5 με ταξινόμηση έως 31/12 .

Ισχύει για Q5 SUV & Q5 Sportback με πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

MHEV 204 PS , S tronic και τετρακίνηση quattro .

Virtual cockpit + MMI Touch και προηγμένα ADAS (adaptive cruise assist, pre sense).

Πρακτικότητα: συρόμενη 2η σειρά και έως 1.473 lt χώρος αποσκευών.

