Έκπτωση 4.000 ευρώ για 2 υβριδικά Audi που καίνε κάτω από 2,5 lt/100 km

Τα Audi A5 Avant και A6 Sedan e-hybrid των 367 PS γίνονται φθηνότερα κατά 4.000 ευρώ. Πόσο είναι οι νέες τιμές;

Δύο από τα ισχυρότερα plug-in hybrid μοντέλα της Audi γίνονται σημαντικά πιο προσιτά στην ελληνική αγορά. Η Kosmocar προχώρησε σε μείωση τιμής 4.000 ευρώ για το A5 Avant e-hybrid και το νέο A6 Sedan e-hybrid, αμφότερα με συνδυαστική ισχύ 367 PS.

Πρόκειται για τις πλούσιες εκδόσεις S line, με αυτόματο κιβώτιο S tronic και τετρακίνηση quattro. Χάρη στο plug-in hybrid σύστημα μπορούν να κινηθούν ηλεκτρικά στην καθημερινότητα, ενώ η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση παραμένει κάτω από τα 2,5 lt/100 km.

Οι νέες τιμές

Μοντέλο Ισχύς Προηγούμενη τιμή Νέα τιμή Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 367 PS 79.980 € 75.980 € Audi A6 Sedan S line e-hybrid quattro 367 PS 88.980 € 84.980 €

Η μείωση αφορά αυτοκίνητα προδιαγραφών Model Year 2027 και περιορίζει κατά 4.000 ευρώ το κόστος αγοράς και των δύο εκδόσεων. Παράλληλα, λόγω των χαμηλών εκπομπών CO₂, κανένα από τα δύο μοντέλα δεν επιβαρύνεται με ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Τι κινητήρα χρησιμοποιούν

Τα δύο Audi χρησιμοποιούν plug-in hybrid σύστημα που βασίζεται σε υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 lt, ηλεκτροκινητήρα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 367 PS, ενώ η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος quattro και του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη S tronic.

Audi A5 Avant e-hybrid με 75.980 ευρώ

Η πρακτικότερη έκδοση του A5 συνδυάζει τη δυναμική εμφάνιση της γραμμής S line με αυξημένο χώρο αποσκευών και αμάξωμα station wagon. Απευθύνεται σε όσους θέλουν υψηλές επιδόσεις, αλλά χρειάζονται παράλληλα χώρους για οικογενειακή χρήση ή μεγάλα ταξίδια. Οι εκπομπές CO₂ της έκδοσης διαμορφώνονται στα 43 g/km, με αποτέλεσμα τα τέλη κυκλοφορίας να είναι μηδενικά.

Η νέα τιμή το τοποθετεί μόλις 6.000 ευρώ πάνω από το A5 Avant Progressive e-hybrid των 299 PS, το οποίο κοστίζει 67.980 ευρώ.

Audi A6 Sedan e-hybrid με 84.980 ευρώ

Διαθέτει το ίδιο επίπεδο ισχύος των 367 PS, αλλά τοποθετείται μία κατηγορία ψηλότερα από το A5, προσφέροντας μεγαλύτερο αμάξωμα, περισσότερους χώρους και πιο έντονο προσανατολισμό στην άνεση.

Οι επίσημες εκπομπές CO₂ είναι 46 g/km, επομένως και το A6 απαλλάσσεται από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Η διαφορά τιμής ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι πλέον 9.000 ευρώ. Το A5 Avant δίνει έμφαση στην πρακτικότητα του station wagon αμαξώματος, ενώ το A6 Sedan προσφέρει περισσότερο χώρο και πιο πολυτελή χαρακτήρα.

Τι κρατάμε;