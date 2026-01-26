Έκπτωση 4.000 ευρώ για το υβριδικό SEAT με τους 204 PS – Κάνει 100 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

Νέες εκπτώσεις έως 4.000 € για SEAT Leon και Leon Sportstourer στην Ελλάδα. Δες τιμές, εκδόσεις και το e-Hybrid 204 PS.

Η ελληνική αντιπροσωπεία της SEAT (ΤΕΧΝΟΚΑΡ) ενεργοποιεί νέο προωθητικό πρόγραμμα για τα SEAT Leon και Leon Sportstourer στην ελληνική αγορά, με εκπτώσεις που φτάνουν έως 4.000 €. Στην πράξη, το μεγαλύτερο όφελος αφορά τις plug-in υβριδικές εκδόσεις e-Hybrid των 204 PS, οι οποίες συνδυάζουν χαμηλές εκπομπές CO₂, δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης με ηλεκτρική ενέργεια και τιμές που «κατεβαίνουν» αισθητά σε σχέση με την προτεινόμενη λιανική χωρίς την έκπτωση.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο το ποσό της έκπτωσης, αλλά και το τι σημαίνει για τον οδηγό στην καθημερινότητα. Με τη νέα γενιά e-Hybrid, το Leon μπορεί να κινηθεί άνω των 100 km ηλεκτρικά (κύκλος WLTP, ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες), άρα για αρκετούς οδηγούς το καθημερινό σπίτι-γραφείο μπορεί να βγει με φόρτιση και χωρίς στάση σε πρατήριο.

Ποια έκδοση «παίρνει» τη μεγάλη έκπτωση

Στον ελληνικό τιμοκατάλογο MY26, η έκπτωση 4.000 € εμφανίζεται στις εκδόσεις 1.5 TSI 204 hp DSG e-Hybrid (hatchback και Sportstourer), ενώ οι περισσότερες θερμικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις έχουν χαμηλότερη έκπτωση (ενδεικτικά 500 € στον ίδιο τιμοκατάλογο).

Το e-Hybrid των 204 PS βασίζεται σε σύστημα plug-in υβριδικής τεχνολογίας με νέο πακέτο μπαταρίας 19,7 kWh, σχεδιασμένο ώστε να αυξάνει την ηλεκτρική αυτονομία και να μειώνει την εξάρτηση από τον κινητήρα βενζίνης στην καθημερινή χρήση.

Τι σημαίνει «100 km χωρίς βενζίνη» στην πράξη

Το «100 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης» δεν είναι σύνθημα, αλλά πρακτικό σενάριο για όσους φορτίζουν συστηματικά.

Η SEAT αναφέρει για το Leon e-HYBRID ηλεκτρική αυτονομία έως 133 km (WLTP) σε συγκεκριμένες εκδόσεις και συνθήκες.

Η εταιρεία έχει παρουσιάσει τη νέα γενιά e-Hybrid με μπαταρία 19,7 kWh και στόχο πάνω από 100 km ηλεκτρικής κίνησης.

Στην καθημερινότητα, αυτό μεταφράζεται σε μετακινήσεις πόλης και προαστίων με ρεαλιστική δυνατότητα να «γράψεις» πολλά χιλιόμετρα ηλεκτρικά, εφόσον υπάρχει τακτική φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά. Επιπλέον, όταν «τελειώσει» η μπαταρία, το αυτοκίνητο λειτουργεί ως υβριδικό, συνεχίζοντας χωρίς άγχος αυτονομίας.

Φόρτιση και χρήση στην Ελλάδα

Για όσους σκέφτονται plug-in, το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος φόρτισης και το πού θα φορτίζουν. Η SEAT δίνει ενδεικτικό χρόνο 26 λεπτών για φόρτιση 10%–80% με DC 50 kW (εκτίμηση που επηρεάζεται από θερμοκρασία, κατάσταση μπαταρίας κ.λπ.).

Αυτό σημαίνει ότι σε ταχυφορτιστή μπορείς να «συμπληρώσεις» γρήγορα ενέργεια σε ένα διάλειμμα, ενώ στο σπίτι το σενάριο είναι η φόρτιση τις ώρες που το αυτοκίνητο ούτως ή άλλως μένει παρκαρισμένο.

Οι νέες τιμές στην ελληνική αγορά

Οι παρακάτω τιμές προέρχονται από τον επίσημο τιμοκατάλογο SEAT MY26 για την Ελλάδα, με ένδειξη ισχύος από 11/01/2026 και αναθεώρηση 15/01/2026. Πρόκειται για ανώτατες προτεινόμενες λιανικές με ενσωματωμένη την αντίστοιχη έκπτωση ανά έκδοση.

SEAT Leon 5θυρο – τιμές με την έκπτωση

1.5 TSI 115 hp Style, 22.990 €

1.5 eTSI 115 hp DSG MHEV Style, 25.390 €

1.5 EcoTSI 150 hp FR, 25.490 €

1.5 EcoTSI 150 hp FR Plus, 26.990 €

1.5 eTSI 150 hp DSG MHEV Style, 27.190 €

1.5 eTSI 150 hp DSG MHEV FR, 28.390 €

1.5 eTSI 150 hp DSG MHEV FR Plus, 29.890 €

1.5 TSI 204 hp FR DSG e-Hybrid, 35.990 €

1.5 TSI 204 hp FR Plus DSG e-Hybrid, 37.490 €

2.0 TDI 150 hp DSG Style, 28.090 €

SEAT Leon Sportstourer – τιμές με την έκπτωση

1.5 EcoTSI 150 hp Style, 25.390 €

1.5 EcoTSI 150 hp FR, 26.490 €

1.5 EcoTSI 150 hp FR Plus, 27.990 €

1.5 eTSI 150 hp DSG MHEV Style, 28.190 €

1.5 TSI 204 hp FR DSG e-Hybrid, 36.990 €

1.5 TSI 204 hp FR Plus DSG e-Hybrid, 38.490 €

2.0 TDI 150 hp DSG Style, 29.490 €

Το «κρυφό» όφελος των e-Hybrid στις επιβαρύνσεις

Στον ίδιο ελληνικό τιμοκατάλογο, οι e-Hybrid εκδόσεις εμφανίζονται με CO₂ 29 g/km (WLTP) και τέλη κυκλοφορίας 2026 στα 0 €. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, γιατί μειώνει το ετήσιο κόστος κατοχής, ειδικά σε σχέση με εκδόσεις που περνούν σε κατηγορία τελών.

Τι κρατάμε;