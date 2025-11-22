quattroruote-icon
Έκπτωση 8.000 ευρώ για το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Volkswagen που που καίει 0,4 lt/100km

ΣΑΒΒΑΤΟ | 22.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ekptosi-8-000-evro-gia-to-koryfaio-oikogeneiako-suv-tis-volkswagen-pou-pou-kaiei-04-lt-100km-711455

Η Volkswagen δίνει έναν επιπλέον λόγο για αναβάθμιση, προσφέροντας γενναία έκπτωση 8.000 ευρώ στο πιο ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV της, συνδυάζοντας την premium ποιότητα με πραγματική εξοικονόμηση.

Το Volkswagen Tiguan ήταν πάντα το SUV που μπορούσε να καλύψει σχεδόν κάθε ανάγκη μιας οικογένειας. Η νέα του γενιά δεν αλλάζει φιλοσοφία, αλλά εξελίσσεται σε κάθε επίπεδο – και τώρα, χάρη στην προσφορά της Volkswagen, γίνεται ακόμη πιο δελεαστικό. Με την έκπτωση των 8.000 ευρώ που ισχύει έως το τέλος του χρόνου, το Tiguan eHybrid διαμορφώνει μια νέα ισορροπία ανάμεσα σε τεχνολογία, επιδόσεις και οικονομία.

Σχεδιαστικά, παραμένει αναγνωρίσιμο, με πιο καθαρές γραμμές, νέα LED IQ.Light Matrix φώτα και πιο μυώδη καπό. Το προφίλ του αποπνέει ποιότητα, ενώ στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα LED ενώνονται με μια λεπτή φωτεινή γραμμή που τονίζει το πλάτος. Το αποτέλεσμα είναι κομψό αλλά και δυναμικό – ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα SUV με το σήμα της VW.

Premium εσωτερικό και κορυφαία τεχνολογία

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το νέο Tiguan κάνει εντύπωση με την πληρότητα του εσωτερικού και την ποιότητα υλικών που θυμίζει ανώτερη κατηγορία. Το νέο Infotainment MIB4 με οθόνη έως 15 ιντσών και ανανεωμένο Digital Cockpit προσφέρουν μια εμπειρία πιο «ψηφιακή» αλλά και πιο καθαρή στη χρήση. Η εργονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ το νέο πολύ-λειτουργικό χειριστήριο για τις οδηγικές λειτουργίες στο τιμόνι είναι πιο φυσικό στη χρήση.

Χώροι; Από τους καλύτερους στην κατηγορία. Με μήκος 4,54 μέτρα και μεταξόνιο σχεδόν 2,7 μέτρων, το Tiguan eHybrid χωρά με άνεση τέσσερις ενήλικες και τις αποσκευές τους, με πορτμπαγκάζ 458 λίτρων. Ο χαρακτήρας του είναι premium χωρίς υπερβολές — πρακτικό, λειτουργικό και απόλυτα «γερμανικό».

Υβριδική δύναμη με ηλεκτρική οικονομία

Καρδιά του Tiguan eHybrid είναι ο 1.5 TSI Evo2 των 150 ίππων που συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων, αποδίδοντας συνδυαστικά 204 PS και 350 Nm ροπής. Το κιβώτιο DSG 6 σχέσεων εξασφαλίζει αμεσότητα, ενώ η μπαταρία 19,7 kWh επιτρέπει έως 129 km ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) — μια τιμή που το καθιστά ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Η μέση κατανάλωση 0,4 lt/100 km και οι εκπομπές CO₂ μόλις 8 g/km είναι ενδεικτικές της προόδου των νέων plug-in υβριδικών της Volkswagen. Στην πράξη, το Tiguan eHybrid μπορεί να κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά στο αστικό περιβάλλον, ενώ σε ταξίδι λειτουργεί ως κλασικό SUV με αυτονομία που ξεπερνά τα 900 km.

Άνεση και ασφάλεια στο μέγιστο

Η πλατφόρμα MQB evo επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η προαιρετική ενεργή ανάρτηση DCC Pro με διπλές βαλβίδες, που προσαρμόζει τη σκληρότητα σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα Travel Assist προσφέρει ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ενώ το πακέτο IQ.Drive περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης: Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Emergency Braking, Park Assist και Rear Traffic Alert. Όλα αυτά συνθέτουν ένα SUV που δεν περιορίζεται σε αστικές διαδρομές — είναι άνετο, ήσυχο και αποδοτικό ακόμη και σε ταξίδι 1.000 χιλιομέτρων.

Με εντυπωσιακή έκπτωση

Η βασική έκδοση Tiguan 1.5 eHybrid 204PS DSG R-Line  κανονικά κοστίζει 50.580 ευρώ, όμως χάρη στο πρόγραμμα Volkswagen Smart Deals, προσφέρεται με έκπτωση 8.000 ευρώ, δηλαδή στις 42.580 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του 2025, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά premium plug-in SUV της αγοράς. Επιπλέον, το μοντέλο απολαμβάνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μειωμένο κόστος χρήσης.

Τι κρατάμε;

  • Plug-in υβριδική τεχνολογία με αυτονομία έως 129 km
  • Κατανάλωση μόλις 0,4 lt/100 km και μηδενικά τέλη
  • Έκπτωση 8.000 ευρώ μέσω Smart Deals
  • Πολυτελές, ευρύχωρο και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό

Tags
#Volkswagen#Volkswagen Tiguan
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
