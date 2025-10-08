Έκπτωση έως 5.500 ευρώ για τα εντυπωσιακά μοντέλα της CUPRA – Συνολικό όφελος 8.500 ευρώ

Προωθητικό πρόγραμμα CUPRA με άμεσες εκπτώσεις έως 5.500 € και συνολικό όφελος που αγγίζει τις 8.500 ευρώ. Δες εκδόσεις και τιμές.

Η CUPRA «κατεβάζει» το κόστος εισόδου στην ηλεκτροκίνηση με νέο πρόγραμμα για τα Born και Tavascan. Οι άμεσες εκπτώσεις φτάνουν έως 5.500 € και μπορούν να συνδυαστούν με επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», σχηματίζοντας συνολικό όφελος έως 8.500 €.

CUPRA Born: τι ισχύει ανά μοντέλο-έτος

Στο MY25, η έκπτωση ορίζεται στα 5.000 € και οι τιμές διαμορφώνονται από 35.990 € για την 59 kWh 231 PS eBoost και από 39.990 € για την 77 kWh 231 PS eBoost. Εδώ το πιθανό συνολικό όφελος φτάνει έως 8.000 € (έκπτωση + επιδότηση, όπου εφαρμόζεται).

Για το MY26, το όφελος από τη μάρκα είναι 3.000 € και η γκάμα ξεκινά από 34.990 € στην 59 kWh 204 PS. Με επιδότηση, το συνολικό όφελος μπορεί να αγγίξει 6.000 €.

CUPRA Tavascan: sport SUV με το μέγιστο συνολικό όφελος

Το Tavascan 79 kWh 286 PS Endurance συνοδεύεται από έκπτωση 5.500 € και τιμή εκκίνησης 43.490 €. Όπου συντρέχει επιλεξιμότητα για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το συνολικό όφελος ανεβαίνει έως 8.500 €, που είναι και το υψηλότερο της καμπάνιας.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή CUPRA Tavascan VZ 340 PS: Είναι σπορ ή All Around;

Πώς «χτίζεται» το ποσό

Άμεση έκπτωση λιανικής της CUPRA (έως 5.500 € ανάλογα με μοντέλο/έκδοση).

(έως 5.500 € ανάλογα με μοντέλο/έκδοση). Επιπλέον 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», εφόσον η συγκεκριμένη έκδοση και ο αγοραστής πληρούν τους όρους του προγράμματος.

Τι να ελέγξεις πριν κλείσεις παραγγελία

Οι τιμές που αναφέρονται είναι μετά την έκπτωση της μάρκας. Ζήτησε από το δίκτυο γραπτή ανάλυση με σαφή διάσπαση («τιμοκατάλογος – έκπτωση – επιδότηση»), επιβεβαίωσε διαθεσιμότητα (ιδίως για MY25 που αφορά stock) και χρόνους παράδοσης.

Τι κρατάμε;

Born MY25 : έκπτωση 5.000 € – από 35.990 € (59 kWh 231 PS eBoost) και 39.990 € (77 kWh 231 PS eBoost) — έως 8.000 € συνολικό όφελος.

: έκπτωση 5.000 € – από 35.990 € (59 kWh 231 PS eBoost) και 39.990 € (77 kWh 231 PS eBoost) — έως 8.000 € συνολικό όφελος. Born MY26: όφελος 3.000 € – από 34.990 € (59 kWh 204 PS) — έως 6.000 € συνολικό όφελος.

όφελος 3.000 € – από 34.990 € (59 kWh 204 PS) — έως 6.000 € συνολικό όφελος. Tavascan: έκπτωση 5.500 € – από 43.490 € (79 kWh 286 PS Endurance) — έως 8.500 € συνολικό όφελος.

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα

Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή