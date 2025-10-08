quattroruote-icon
Έκπτωση έως 5.500 ευρώ για τα εντυπωσιακά μοντέλα της CUPRA – Συνολικό όφελος 8.500 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.10.2025
Στέλιος Παππάς
ekptosi-eos-5-500-evro-gia-ta-entyposiaka-montela-tis-cupra-synoliko-ofelos-8-500-evro-760281

Προωθητικό πρόγραμμα CUPRA με άμεσες εκπτώσεις έως 5.500 € και συνολικό όφελος που αγγίζει τις 8.500 ευρώ. Δες εκδόσεις και τιμές.

Η CUPRA «κατεβάζει» το κόστος εισόδου στην ηλεκτροκίνηση με νέο πρόγραμμα για τα Born και Tavascan. Οι άμεσες εκπτώσεις φτάνουν έως 5.500 € και μπορούν να συνδυαστούν με επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», σχηματίζοντας συνολικό όφελος έως 8.500 €.

CUPRA Born: τι ισχύει ανά μοντέλο-έτος

Στο MY25, η έκπτωση ορίζεται στα 5.000 € και οι τιμές διαμορφώνονται από 35.990 € για την 59 kWh 231 PS eBoost και από 39.990 € για την 77 kWh 231 PS eBoost. Εδώ το πιθανό συνολικό όφελος φτάνει έως 8.000 € (έκπτωση + επιδότηση, όπου εφαρμόζεται).

Για το MY26, το όφελος από τη μάρκα είναι 3.000 € και η γκάμα ξεκινά από 34.990 € στην 59 kWh 204 PS. Με επιδότηση, το συνολικό όφελος μπορεί να αγγίξει 6.000 €.

CUPRA Tavascan: sport SUV με το μέγιστο συνολικό όφελος

Tavascan

Το Tavascan 79 kWh 286 PS Endurance συνοδεύεται από έκπτωση 5.500 € και τιμή εκκίνησης 43.490 €. Όπου συντρέχει επιλεξιμότητα για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το συνολικό όφελος ανεβαίνει έως 8.500 €, που είναι και το υψηλότερο της καμπάνιας.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή CUPRA Tavascan VZ 340 PS: Είναι σπορ ή All Around;

Πώς «χτίζεται» το ποσό

  • Άμεση έκπτωση λιανικής της CUPRA (έως 5.500 € ανάλογα με μοντέλο/έκδοση).
  • Επιπλέον 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», εφόσον η συγκεκριμένη έκδοση και ο αγοραστής πληρούν τους όρους του προγράμματος.

Τι να ελέγξεις πριν κλείσεις παραγγελία

Οι τιμές που αναφέρονται είναι μετά την έκπτωση της μάρκας. Ζήτησε από το δίκτυο γραπτή ανάλυση με σαφή διάσπαση («τιμοκατάλογος – έκπτωση – επιδότηση»), επιβεβαίωσε διαθεσιμότητα (ιδίως για MY25 που αφορά stock) και χρόνους παράδοσης.

Τι κρατάμε;

  • Born MY25: έκπτωση 5.000 € – από 35.990 € (59 kWh 231 PS eBoost) και 39.990 € (77 kWh 231 PS eBoost) — έως 8.000 € συνολικό όφελος.
  • Born MY26: όφελος 3.000 € – από 34.990 € (59 kWh 204 PS) — έως 6.000 € συνολικό όφελος.
  • Tavascan: έκπτωση 5.500 € – από 43.490 € (79 kWh 286 PS Endurance) — έως 8.500 € συνολικό όφελος.

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ – Αναλυτικά τα πακέτα

Η Changan ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά όλα τα μοντέλα και τιμές

Το ομορφότερο υβριδικό B-SUV στην Ελλάδα τώρα με έκπτωση 1.400 ευρώ – Δες τιμή

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
