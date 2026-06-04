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Καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Nissan Juke και Qashqai – Τιμές από 20.990 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 04.06.2026
Autotypos Team
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Σημαντικές εκπτώσεις σε Juke, Qashqai, X-Trail και ηλεκτρικά μοντέλα φέρνει το πρόγραμμα Nissan Summer Sales

Το καλοκαίρι ξεκινά με νέες προσφορές από τη Nissan, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα Nissan Summer Sales, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της.

Η προωθητική ενέργεια θα βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά τόσο τα δημοφιλή SUV της ιαπωνικής μάρκας όσο και τα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα νέο Nissan σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Nissan Juke

Juke από 20.990 ευρώ

Στην περίπτωση του Nissan Juke, η έκπτωση φτάνει έως και τις 2.300 ευρώ, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται πλέον στις 20.990 ευρώ. Αντίστοιχα, το Nissan Qashqai προσφέρεται με όφελος έως 2.600 ευρώ και τιμή από 27.990 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο Nissan X-Trail διατίθεται με έκπτωση έως 1.500 ευρώ και τιμή εκκίνησης από 40.990 ευρώ.

Micra από 21.900 ευρώ

Παράλληλα, η Nissan επεκτείνει το πρόγραμμα και στα ηλεκτρικά της μοντέλα μέσω ειδικής EV προωθητικής ενέργειας. Το ολοκαίνουργιο Nissan Micra διατίθεται από 21.900 ευρώ, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Ariya ξεκινά από τις 35.400 ευρώ.

Πέρα από το οικονομικό όφελος της αγοράς, όλα τα μοντέλα της Nissan συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών. Επιπλέον, για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της μάρκας παρέχεται εγγύηση οκτώ ετών για τις μπαταρίες υψηλής τάσης, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά στους υποψήφιους αγοραστές.

Με τις καλοκαιρινές αυτές προσφορές, η Nissan στοχεύει να κάνει πιο προσιτή την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου, είτε πρόκειται για ένα compact crossover όπως το Juke, είτε για το οικογενειακό Qashqai και το μεγαλύτερο X-Trail, είτε για τα νεότερα ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα Nissan Summer Sales ή να λάβουν εξατομικευμένη προσφορά, μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων της Nissan σε όλη την Ελλάδα.

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Tags
#Nissan#Nissan Ariya#Nissan Juke#Nissan Micra#Nissan Qashqai#Nissan X-Trail#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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