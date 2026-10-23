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FIAT 600 Hybrid Icon: Ετοιμοπαράδοτο, με αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23.10.2026
Autotypos Team
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Το FIAT 600 Hybrid στο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Icon διατίθεται πλέον με ακόμη πιο ανταγωνιστική τιμή και δωρεάν επιλογή χρώματος

Με 110 HP, δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το νέο FIAT 600 Hybrid αποτελεί ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο B-SUV. Υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα που καλύπτονται με εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών, ακόμα και για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Όφελος έως €1.630 και δωρεάν χρώμα

Χάρη σε νέες προωθητικές ενέργειες που εξασφαλίζουν όφελος έως €1.630, το FIAT 600 Hybrid Icon αποκτά ακόμα πιο δελεαστική τιμή. Πλέον ξεκινάει από τις €24.490 χωρίς καμία επιβάρυνση για την επιλογή χρώματος, κάτι που κάνει ακόμη πιο συμφέρον το πιο μοντέρνο και φινετσάτο B-SUV της ελληνικής αγοράς. Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα στο πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Icon.

Πλούσιος εξοπλισμός Icon

Ανάμεσα στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 17”, αυτόματος κλιματισμός, εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Autohold, εσωτερικός φωτισμός LED και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

Διαθέτει ακόμα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα infotainment Uconnect με οθόνη αφής 10,25”, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, θύρες USB-A και C στην κεντρική κονσόλα, θύρα USB-C πίσω, αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας φώτων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και cruise control.

Υβριδική τεχνολογία με μηδενικά τέλη

Με μοναδική σχεδίαση και πρακτικό χαρακτήρα, το FIAT 600 Hybrid ικανοποιεί στο έπακρο τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης και τις συνδυάζει με την αποδοτικότητα της εξελιγμένης υβριδικής τεχνολογίας. Το προηγμένο υβριδικό σύστημα αποτελείται από τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με 100 HP, έναν ηλεκτροκινητήρα 29 HP (21 kW) που είναι τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και μια μπαταρία 48V.

Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 110 HP, ενώ το ιταλικό B-SUV μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου στο αστικό περιβάλλον. Οι εκπομπές CO2 είναι 109 g/km, κάτι που σημαίνει μηδενικά ετήσια τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη κίνηση στον Πράσινο Δακτύλιο.

Με τις νέες προωθητικές ενέργειες και την 8ετή εργοστασιακή εγγύηση, το FIAT 600 Hybrid ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση του στην B-SUV κατηγορία. Είναι διαθέσιμο στο δίκτυο της Italian Motion, όπου μπορείτε να το δείτε από κοντά και να πάρετε μια γεύση για τον μοναδικό χαρακτήρα του.

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Tags
#Fiat#Fiat 600 Hybrid
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