Φθηνότερο 4.000 ευρώ το υβριδικό SUV της Renault με τους 200 ίππους – Δες τις εκδόσεις

Το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 γίνεται φθηνότερο έως 4.000 ευρώ στην Ελλάδα. Δες τις νέες τιμές.

Το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 γίνεται πιο προσιτό στην ελληνική αγορά, καθώς η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault προχώρησε σε σημαντική μείωση τιμών για τις δύο εκδόσεις του υβριδικού οικογενειακού SUV.

Η μεγαλύτερη μείωση φτάνει τις 4.000 ευρώ, φέρνοντας το Austral με το full hybrid σύστημα των 200 PS σε πιο ανταγωνιστική θέση απέναντι στα υπόλοιπα οικογενειακά SUV της κατηγορίας. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά την ισχυρότερη και πιο τεχνολογικά προηγμένη έκδοση της γκάμας, η οποία συνδυάζει χαμηλότερη κατανάλωση με αυτόματη λειτουργία και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές συνθήκες, χωρίς φόρτιση από πρίζα.

Νέες τιμές για το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200

Η γκάμα του ανανεωμένου Renault Austral στην Ελλάδα περιλαμβάνει δύο βασικές επιλογές κινητήρων, αμφότερες με αυτόματο κιβώτιο. Στη βάση υπάρχει η ήπια υβριδική έκδοση των 150 PS, με τιμή από 32.900 ευρώ. Πιο πάνω τοποθετείται το Full Hybrid E-Tech 200, το οποίο είναι και αυτό που δέχεται τη σημαντική μείωση τιμής.

Συγκεκριμένα, οι νέες τιμές για το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Νέα τιμή Μείωση Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 techno 38.500 € 3.500 € Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 esprit Alpine 41.900 € 4.000 €

Η έκδοση techno γίνεται φθηνότερη κατά 3.500 ευρώ, ενώ η πιο πλούσια και πιο δυναμική σε εμφάνιση esprit Alpine έχει πλέον μειωμένη τιμή κατά 4.000 ευρώ.

Τι προσφέρει το full hybrid σύστημα των 200 PS

Το ενδιαφέρον του Austral Full Hybrid E-Tech 200 βρίσκεται κυρίως στο σύστημα κίνησης. Η Renault έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην υβριδική τεχνολογία E-Tech, η οποία δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση και μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά σε αρκετές καθημερινές συνθήκες, κυρίως μέσα στην πόλη.

Η ισχύς των 200 PS τοποθετεί το Austral σε ένα πιο δυνατό επίπεδο σε σχέση με τις βασικές υβριδικές προτάσεις της κατηγορίας, χωρίς όμως η έμφαση να είναι αποκλειστικά στις επιδόσεις. Το βασικό ζητούμενο είναι η αποδοτικότητα, η ομαλή λειτουργία και η χαμηλότερη κατανάλωση, ειδικά σε μικτές διαδρομές.

Για τον οδηγό, το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες. Δεν υπάρχει καλώδιο φόρτισης, δεν απαιτείται wallbox και δεν χρειάζεται προγραμματισμός διαδρομών με βάση την μπαταρία. Το σύστημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρων.

Πού τοποθετείται το Austral στη γκάμα της Renault

Το Austral είναι το βασικό οικογενειακό SUV της Renault στη μικρομεσαία/μεσαία κατηγορία και έχει αναλάβει τον ρόλο μιας πιο σύγχρονης, τεχνολογικής και ποιοτικής πρότασης για όσους αναζητούν χώρους, άνεση και εξηλεκτρισμένη κίνηση.

Με μήκος περίπου 4,53 μέτρα και μεταξόνιο 2,67 μέτρα, το γαλλικό SUV τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα που απευθύνονται σε οικογένειες, εταιρικούς χρήστες και οδηγούς που θέλουν ένα αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση αλλά και ταξίδι.

Σημαντικό στοιχείο παραμένει και ο χώρος αποσκευών. Στις υβριδικές εκδόσεις, η χωρητικότητα φτάνει τα 555 λίτρα, ενώ στις full hybrid εκδόσεις διαμορφώνεται στα 527 λίτρα, τιμή που παραμένει επαρκής για οικογενειακές ανάγκες.

Τι άλλαξε στην ανανεωμένη έκδοση

Το ανανεωμένο Renault Austral έχει δεχθεί στοχευμένες αλλαγές στην εμφάνιση και στην καμπίνα. Το εμπρός μέρος έχει πιο σύγχρονη εικόνα, με νέα μάσκα, ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και πιο καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα, σε συνέχεια της νεότερης γλώσσας της Renault.

Η νέα γρίλια με ανάγλυφα στοιχεία, το ανανεωμένο σήμα και τα φώτα ημέρας με χαρακτηριστική υπογραφή ενισχύουν την εικόνα του αυτοκινήτου, δίνοντάς του πιο έντονη παρουσία στον δρόμο. Η Renault έχει κινηθεί σε πιο δυναμική λογική, χωρίς όμως να απομακρύνει το Austral από τον οικογενειακό του χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραμένει έντονα ψηφιακή. Το σύστημα OpenR Link βασίζεται σε δύο μεγάλες οθόνες. Μία 12 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία 12,3 ιντσών για το infotainment. Η διάταξη αυτή δίνει στην καμπίνα πιο σύγχρονη εικόνα και επιτρέπει πιο άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Techno ή esprit Alpine;

Η έκδοση techno αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή για όσους θέλουν το full hybrid σύστημα των 200 PS χωρίς να ανέβουν στην κορυφαία έκδοση. Με τη νέα τιμή των 38.500 ευρώ, γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για οικογενειακούς αγοραστές που κοιτούν την ουσία: υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο, χώρους και χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η έκδοση esprit Alpine, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους θέλουν πιο δυναμική εμφάνιση και πιο πλούσια εικόνα. Η μείωση των 4.000 ευρώ τη φέρνει στις 41.900 ευρώ, κρατώντας τη σαφώς πιο ακριβή από την techno, αλλά με πιο έντονο σχεδιαστικό χαρακτήρα και πιο σπορ αισθητική.

Η επιλογή μεταξύ των δύο εξαρτάται κυρίως από το αν ο αγοραστής δίνει μεγαλύτερη σημασία στη σχέση τιμής-ουσίας ή θέλει την πιο ξεχωριστή εμφάνιση της έκδοσης esprit Alpine.

Τι κρατάμε;