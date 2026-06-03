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Φθηνότερο 4.000 ευρώ το υβριδικό SUV της Renault με τους 200 ίππους – Δες τις εκδόσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.06.2026
Στέλιος Παππάς
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Το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 γίνεται φθηνότερο έως 4.000 ευρώ στην Ελλάδα. Δες τις νέες τιμές.

Το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 γίνεται πιο προσιτό στην ελληνική αγορά, καθώς η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault προχώρησε σε σημαντική μείωση τιμών για τις δύο εκδόσεις του υβριδικού οικογενειακού SUV.

Η μεγαλύτερη μείωση φτάνει τις 4.000 ευρώ, φέρνοντας το Austral με το full hybrid σύστημα των 200 PS σε πιο ανταγωνιστική θέση απέναντι στα υπόλοιπα οικογενειακά SUV της κατηγορίας. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά την ισχυρότερη και πιο τεχνολογικά προηγμένη έκδοση της γκάμας, η οποία συνδυάζει χαμηλότερη κατανάλωση με αυτόματη λειτουργία και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές συνθήκες, χωρίς φόρτιση από πρίζα.

RENAULT AUSTRAL

Νέες τιμές για το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200

Η γκάμα του ανανεωμένου Renault Austral στην Ελλάδα περιλαμβάνει δύο βασικές επιλογές κινητήρων, αμφότερες με αυτόματο κιβώτιο. Στη βάση υπάρχει η ήπια υβριδική έκδοση των 150 PS, με τιμή από 32.900 ευρώ. Πιο πάνω τοποθετείται το Full Hybrid E-Tech 200, το οποίο είναι και αυτό που δέχεται τη σημαντική μείωση τιμής.

Συγκεκριμένα, οι νέες τιμές για το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Νέα τιμή Μείωση
Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 techno 38.500 € 3.500 €
Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 esprit Alpine 41.900 € 4.000 €

Η έκδοση techno γίνεται φθηνότερη κατά 3.500 ευρώ, ενώ η πιο πλούσια και πιο δυναμική σε εμφάνιση esprit Alpine έχει πλέον μειωμένη τιμή κατά 4.000 ευρώ.

Τι προσφέρει το full hybrid σύστημα των 200 PS

Το ενδιαφέρον του Austral Full Hybrid E-Tech 200 βρίσκεται κυρίως στο σύστημα κίνησης. Η Renault έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην υβριδική τεχνολογία E-Tech, η οποία δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση και μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά σε αρκετές καθημερινές συνθήκες, κυρίως μέσα στην πόλη.

Η ισχύς των 200 PS τοποθετεί το Austral σε ένα πιο δυνατό επίπεδο σε σχέση με τις βασικές υβριδικές προτάσεις της κατηγορίας, χωρίς όμως η έμφαση να είναι αποκλειστικά στις επιδόσεις. Το βασικό ζητούμενο είναι η αποδοτικότητα, η ομαλή λειτουργία και η χαμηλότερη κατανάλωση, ειδικά σε μικτές διαδρομές.

Για τον οδηγό, το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες. Δεν υπάρχει καλώδιο φόρτισης, δεν απαιτείται wallbox και δεν χρειάζεται προγραμματισμός διαδρομών με βάση την μπαταρία. Το σύστημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρων.

Renault Austral

Πού τοποθετείται το Austral στη γκάμα της Renault

Το Austral είναι το βασικό οικογενειακό SUV της Renault στη μικρομεσαία/μεσαία κατηγορία και έχει αναλάβει τον ρόλο μιας πιο σύγχρονης, τεχνολογικής και ποιοτικής πρότασης για όσους αναζητούν χώρους, άνεση και εξηλεκτρισμένη κίνηση.

Με μήκος περίπου 4,53 μέτρα και μεταξόνιο 2,67 μέτρα, το γαλλικό SUV τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα που απευθύνονται σε οικογένειες, εταιρικούς χρήστες και οδηγούς που θέλουν ένα αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση αλλά και ταξίδι.

RENAULT AUSTRAL

Σημαντικό στοιχείο παραμένει και ο χώρος αποσκευών. Στις υβριδικές εκδόσεις, η χωρητικότητα φτάνει τα 555 λίτρα, ενώ στις full hybrid εκδόσεις διαμορφώνεται στα 527 λίτρα, τιμή που παραμένει επαρκής για οικογενειακές ανάγκες.

Τι άλλαξε στην ανανεωμένη έκδοση

Το ανανεωμένο Renault Austral έχει δεχθεί στοχευμένες αλλαγές στην εμφάνιση και στην καμπίνα. Το εμπρός μέρος έχει πιο σύγχρονη εικόνα, με νέα μάσκα, ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και πιο καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα, σε συνέχεια της νεότερης γλώσσας της Renault.

Η νέα γρίλια με ανάγλυφα στοιχεία, το ανανεωμένο σήμα και τα φώτα ημέρας με χαρακτηριστική υπογραφή ενισχύουν την εικόνα του αυτοκινήτου, δίνοντάς του πιο έντονη παρουσία στον δρόμο. Η Renault έχει κινηθεί σε πιο δυναμική λογική, χωρίς όμως να απομακρύνει το Austral από τον οικογενειακό του χαρακτήρα.

RENAULT AUSTRAL

Στο εσωτερικό, η εικόνα παραμένει έντονα ψηφιακή. Το σύστημα OpenR Link βασίζεται σε δύο μεγάλες οθόνες. Μία 12 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία 12,3 ιντσών για το infotainment. Η διάταξη αυτή δίνει στην καμπίνα πιο σύγχρονη εικόνα και επιτρέπει πιο άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Techno ή esprit Alpine;

Η έκδοση techno αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή για όσους θέλουν το full hybrid σύστημα των 200 PS χωρίς να ανέβουν στην κορυφαία έκδοση. Με τη νέα τιμή των 38.500 ευρώ, γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για οικογενειακούς αγοραστές που κοιτούν την ουσία: υβριδική τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο, χώρους και χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η έκδοση esprit Alpine, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους θέλουν πιο δυναμική εμφάνιση και πιο πλούσια εικόνα. Η μείωση των 4.000 ευρώ τη φέρνει στις 41.900 ευρώ, κρατώντας τη σαφώς πιο ακριβή από την techno, αλλά με πιο έντονο σχεδιαστικό χαρακτήρα και πιο σπορ αισθητική.

Renault Austral

Η επιλογή μεταξύ των δύο εξαρτάται κυρίως από το αν ο αγοραστής δίνει μεγαλύτερη σημασία στη σχέση τιμής-ουσίας ή θέλει την πιο ξεχωριστή εμφάνιση της έκδοσης esprit Alpine.

Τι κρατάμε;

  • Το Renault Austral Full Hybrid E-Tech 200 γίνεται φθηνότερο στην Ελλάδα.
  • Η μείωση τιμής φτάνει έως τις 4.000 ευρώ.
  • Η έκδοση techno κοστίζει πλέον 38.500 ευρώ, με μείωση 3.500 ευρώ.
  • Η έκδοση esprit Alpine κοστίζει πλέον 41.900 ευρώ, με μείωση 4.000 ευρώ.
  • Το full hybrid σύστημα αποδίδει 200 PS και δεν χρειάζεται φόρτιση από πρίζα.
  • Η γκάμα του Austral περιλαμβάνει επίσης ήπια υβριδική έκδοση 150 PS, από 32.900 ευρώ.
  • Το SUV έχει μήκος περίπου 4,53 μέτρα και χώρο αποσκευών έως 555 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση.
  • Στο εσωτερικό ξεχωρίζει το σύστημα OpenR Link με οθόνες 12 και 12,3 ιντσών.
  • Η μείωση τιμών κάνει το γαλλικό SUV πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία των οικογενειακών υβριδικών SUV.
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Tags
#C SUV#Renault#Renault Austral#SUV
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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