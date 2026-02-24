Φθηνότερο το εντυπωσιακό υβριδικό SUV της Peugeot στην Ελλάδα – Δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας

Νέες υβριδικές εκδόσεις για το Peugeot 3008 στην Ελλάδα από 31.900 €, με 145 PS, 5,5 lt/100 km και 120 g/km CO₂ που μηδενίζουν τα Τέλη.

Το Peugeot 3008 μπαίνει σε νέα φάση στην ελληνική αγορά, με ανανεωμένη γκάμα υβριδικών εκδόσεων και πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης. Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο. Ένα C-SUV που διατηρεί την εικόνα και την τεχνολογία του μοντέλου, αλλά γίνεται πιο προσιτό, ενώ ταυτόχρονα έχει εκπομπές CO₂ που το απαλλάσσουν από Τέλη Κυκλοφορίας.

Νέα τιμή εκκίνησης από 31.900 € για την έκδοση Style

Η γκάμα ξεκινά από τη νέα έκδοση Style, με τιμή 31.900 € στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Πρόκειται για την είσοδο στη σειρά, με στόχο να μειωθεί το κόστος απόκτησης χωρίς να χαθεί ο βασικός χαρακτήρας του 3008 ως μοντέλου που δίνει έμφαση σε σχεδίαση και τεχνολογικό προφίλ.

Fastback SUV σχεδίαση και στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει

Σχεδιαστικά, το 3008 υιοθετεί προσέγγιση fastback SUV, συνδυάζοντας την παρουσία ενός SUV με πιο αεροδυναμική σιλουέτα τύπου coupe. Στο πακέτο εικόνας περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές φωτιστικές υπογραφές εμπρός-πίσω, σμιλευμένες επιφάνειες και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Εσωτερικό με i-cockpit και Panoramic Display

Στην καμπίνα, η λογική του Peugeot i-cockpit εξελίσσεται με το Panoramic Display, που συγκεντρώνει τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας. Υποστηρίζονται ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto μέσω Mirror Screen. Η εικόνα συμπληρώνεται από κρυφό LED ατμοσφαιρικό φωτισμό και έμφαση σε υλικά και συναρμογή.

Υβριδικό σύστημα 145 PS και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων

Οι υβριδικές εκδόσεις του 3008 συνδυάζουν υβριδικό σύστημα 145 PS με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Η στόχευση είναι η ισορροπία απόδοσης και οικονομίας, με έμφαση στις αστικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 3008 μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά πάνω από το 50% του χρόνου στην πόλη, ενώ η κατανάλωση μειώνεται έως και 20% σε σχέση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα.

Κατανάλωση, αυτονομία και CO₂ που «σβήνουν» τα Τέλη

Με βάση τον κύκλο WLTP, αναφέρεται μέση κατανάλωση 5,5 lt/100 km, συνολική αυτονομία 1.000 km και εκπομπές 121 g/km CO₂. Το τελευταίο είναι το κρίσιμο για την Ελλάδα: με CO₂ 121 g/km, το μοντέλο απαλλάσσεται από Τέλη Κυκλοφορίας.

Τι εξοπλισμό φέρνει η Style

Η έκδοση Style περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55, φιμέ κρύσταλλα, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με φωτισμό προσέγγισης, σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματο Mirror Screen, καθίσματα σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα/ύφασμα και αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Αναβαθμίσεις εξοπλισμού για Allure και GT χωρίς αύξηση τιμής

Παράλληλα με τη νέα βάση, οι εκδόσεις Allure και GT ενισχύονται με περισσότερα συστήματα, χωρίς επιβάρυνση στην τιμή τους.

Allure: περισσότερη τεχνολογία και ασφάλεια

Η Allure προσθέτει στοιχεία όπως Vision Park 360, Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert.

GT: Drive Assist Plus 2.0 και επιπλέον βασικός εξοπλισμός

Η κορυφαία GT αποκτά στον βασικό εξοπλισμό το Drive Assist Plus 2.0, το Semi Automatic Lane Change Assist, το Anticipated Intelligent Speed Adaptation, εργοστασιακό συναγερμό, ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και επίσης το Vision Park 360.

Τι κρατάμε;