Φθηνότερο το FIAT Panda Hybrid: Τώρα κάτω από 15.000 ευρώ

Το FIAT Panda Hybrid Urban διατίθεται πλέον από 14.990 € με πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια εγγύηση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.
Νέα τιμή από 14.990 € για το Panda Hybrid Urban.
Διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε μπλε ή λευκό χρώμα.
Πλούσιος εξοπλισμός με ADAS, αισθητήρες παρκαρίσματος και cruise control.
Η έκδοση Cross ξεκινά από €16.990, με πιο «adventure» χαρακτήρα.
Υβριδικό σύστημα 70 PS με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο.
FIAT Panda Hybrid Urban: πιο προσιτό από ποτέ
Η FIAT φέρνει το Panda Hybrid σε ακόμα πιο δελεαστική τιμή, καθώς η έκδοση Urban διατίθεται πλέον στα 14.990 €. Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε μπλε ή λευκό χρώμα, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια.
Ο εξοπλισμός είναι πλήρης:
ψηφιακός πίνακας οργάνων,
τιμόνι με χειριστήρια για το ηχοσύστημα,
πακέτο συστημάτων ADAS,
κλιματισμός,
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
cruise control,
ηχοσύστημα με οθόνη 5’’ και Bluetooth,
ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού,
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Urban είναι πενταθέσιο και διαθέτει προφυλακτήρες βαμμένους στο χρώμα του αμαξώματος.
FIAT Panda Cross: η πιο περιπετειώδης εκδοχή
Για όσους θέλουν ένα πιο «σκληροτράχηλο» look, το Panda Cross προσφέρεται στα 16.990 €. Διακρίνεται από:
διαφορετικούς προφυλακτήρες,
προστατευτικά φτερών και ποδιές εμπρός/πίσω,
φώτα ημέρας LED,
ζάντες 15’’ και σκούρα πίσω τζάμια.
Το εσωτερικό του Cross προσφέρει ακόμα πιο σύγχρονη εμπειρία με:
οθόνη αφής 7’’ με Apple CarPlay & Android Auto,
αισθητήρα φωτός/βροχής,
αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων.
Οικονομία και καθημερινή ευελιξία
Και οι δύο εκδόσεις κινούνται από το υβριδικό σύστημα των 70 PS, που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο.
Η ευκολία στην οδήγηση και η ευελιξία στην πόλη παραμένουν τα μεγάλα ατού του Panda, κάνοντάς το ένα από τα πιο πρακτικά και συμφέροντα μικρά υβριδικά της αγοράς.
Τι κρατάμε;
Το FIAT Panda Hybrid Urban ξεκινά από 14.990 €, με πλήρη εξοπλισμό και 5 χρόνια εγγύηση.
Η έκδοση Cross στα 16.990 € δίνει πιο περιπετειώδη σχεδίαση και περισσότερη τεχνολογία.
Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν οικονομία καυσίμου, μηδενικά τέλη και ελευθερία στον Δακτύλιο.
Ένα από τα πιο προσιτά και πρακτικά υβριδικά για την πόλη.
