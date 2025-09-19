quattroruote-icon
Φθηνότερο το FIAT Panda Hybrid: Τώρα κάτω από 15.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.09.2025
Στέλιος Παππάς
Το FIAT Panda Hybrid Urban διατίθεται πλέον από 14.990 € με πλούσιο εξοπλισμό, 5 χρόνια εγγύηση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

  • Νέα τιμή από 14.990 για το Panda Hybrid Urban.

  • Διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε μπλε ή λευκό χρώμα.

  • Πλούσιος εξοπλισμός με ADAS, αισθητήρες παρκαρίσματος και cruise control.

  • Η έκδοση Cross ξεκινά από €16.990, με πιο «adventure» χαρακτήρα.

  • Υβριδικό σύστημα 70 PS με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο.

FIAT Panda Hybrid Urban: πιο προσιτό από ποτέ

Η FIAT φέρνει το Panda Hybrid σε ακόμα πιο δελεαστική τιμή, καθώς η έκδοση Urban διατίθεται πλέον στα 14.990 . Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε μπλε ή λευκό χρώμα, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια.

υβριδικό πόλης fiat panda

Ο εξοπλισμός είναι πλήρης:

  • ψηφιακός πίνακας οργάνων,

  • τιμόνι με χειριστήρια για το ηχοσύστημα,

  • πακέτο συστημάτων ADAS,

  • κλιματισμός,

  • πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,

  • cruise control,

  • ηχοσύστημα με οθόνη 5’’ και Bluetooth,

  • ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού,

  • ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέφτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Urban είναι πενταθέσιο και διαθέτει προφυλακτήρες βαμμένους στο χρώμα του αμαξώματος.

υβριδικό πόλης fiat panda

FIAT Panda Cross: η πιο περιπετειώδης εκδοχή

Για όσους θέλουν ένα πιο «σκληροτράχηλο» look, το Panda Cross προσφέρεται στα 16.990 €. Διακρίνεται από:

  • διαφορετικούς προφυλακτήρες,

  • προστατευτικά φτερών και ποδιές εμπρός/πίσω,

  • φώτα ημέρας LED,

  • ζάντες 15’’ και σκούρα πίσω τζάμια.

Το εσωτερικό του Cross προσφέρει ακόμα πιο σύγχρονη εμπειρία με:

  • οθόνη αφής 7’’ με Apple CarPlay & Android Auto,

  • αισθητήρα φωτός/βροχής,

  • αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων.

Οικονομία και καθημερινή ευελιξία

Και οι δύο εκδόσεις κινούνται από το υβριδικό σύστημα των 70 PS, που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο.

Η ευκολία στην οδήγηση και η ευελιξία στην πόλη παραμένουν τα μεγάλα ατού του Panda, κάνοντάς το ένα από τα πιο πρακτικά και συμφέροντα μικρά υβριδικά της αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • Το FIAT Panda Hybrid Urban ξεκινά από 14.990 , με πλήρη εξοπλισμό και 5 χρόνια εγγύηση.

  • Η έκδοση Cross στα 16.990 δίνει πιο περιπετειώδη σχεδίαση και περισσότερη τεχνολογία.

  • Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν οικονομία καυσίμου, μηδενικά τέλη και ελευθερία στον Δακτύλιο.

  • Ένα από τα πιο προσιτά και πρακτικά υβριδικά για την πόλη.

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Cruise Control και κατανάλωση καυσίμου: Μύθοι και πραγματικότητα

To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα

Tags
#Fiat#Fiat Panda#FIAT Panda Hybrid
