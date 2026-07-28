Φθηνότερο το νέο Audi Q3 με τους 150 ίππους και 10 χρόνια εγγύηση – Τι περιέχει ο εξοπλισμός;

Το νέο Audi Q3 των 150 ίππων με το αυτόματο κιβώτιο τώρα με χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικά τα τεχνικά και ο βασικός εξοπλισμός Advanced.
Φθηνότερη είναι πλέον η βασική υβριδική έκδοση του νέου Audi Q3, περιορίζοντας την τιμή εισόδου στο premium SUV της γερμανικής μάρκας. Το Audi Q3 Advanced TFSI Hybrid S tronic των 150 PS κοστίζει πλέον 41.480 ευρώ, αντί για 41.980 ευρώ. Παράλληλα, το αντίστοιχο Q3 Sportback γίνεται επίσης φθηνότερο κατά 500 ευρώ και διαμορφώνεται στα 43.480 ευρώ.
Η νέα εμπορική πρόταση συνδυάζεται με εγγύηση έως 10 χρόνια, ενώ ήδη από την έκδοση Advanced ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό cockpit, μεγάλη οθόνη αφής, Adaptive Cruise Control, κάμερα 360 μοιρών και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών.
Με κινητήρα 1.5 TFSI με 150 PS
Η βασική έκδοση του νέου Q3 χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα 1.5 TFSI Hybrid, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic.
Η ισχύς φτάνει τους 150 PS, ενώ η μέγιστη ροπή είναι 250 Nm και αποδίδεται από τις 1.500 έως τις 3.500 σ.α.λ.
|Audi Q3 TFSI Hybrid
|Τεχνικά στοιχεία
|Κυβισμός
|1.498 cc
|Ισχύς
|150 PS
|Ροπή
|250 Nm
|Κιβώτιο
|S tronic
|0-100 km/h
|9,1 δευτερόλεπτα
|Τελική ταχύτητα
|209 km/h
|Κατανάλωση WLTP
|6,1-6,6 lt/100 km
|Εκπομπές CO₂
|138-151 g/km
Δύο μεγάλες οθόνες στον βασικό εξοπλισμό
Η έκδοση Advanced διαθέτει πλήρως ψηφιακό περιβάλλον για τον οδηγό, χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση σε ακριβότερο επίπεδο εξοπλισμού.
Στάνταρ είναι το Audi Virtual Cockpit Plus 11,9 ιντσών, καθώς και το σύστημα πλοήγησης MMI Plus με κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών.
Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης:
- Audi Connect Navigation & Infotainment
- Audi Application Store
- σύνδεση smartphone
- επαγωγική φόρτιση κινητού
- ψηφιακό ραδιόφωνο DAB
- Audi Sound System
- δύο θύρες USB-C εμπρός και δύο πίσω
- υπηρεσίες Audi Connect Emergency Call & Service.
Adaptive Cruise Control και κάμερα 360 μοιρών
Ιδιαίτερα πλήρες είναι το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, καθώς η βασική έκδοση του Q3 διαθέτει τεχνολογίες που συχνά βρίσκονται στον προαιρετικό εξοπλισμό ανταγωνιστικών μοντέλων.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
- Adaptive Cruise Control
- Park Assist Plus
- πανοραμική απεικόνιση 360 μοιρών
- κάμερα οπισθοπορείας
- αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και ορίων ταχύτητας
- Emergency Brake Assist
- Lane Departure Warning
- Emergency Assist
- Cross-Traffic Assist εμπρός
- Swerve Assist
- Turn Assist
- Hill Hold Assist.
Το Park Assist Plus μπορεί να αναλάβει τους απαραίτητους ελιγμούς κατά τη στάθμευση, ενώ η προβολή 360 μοιρών διευκολύνει σημαντικά τις κινήσεις σε στενούς χώρους.
Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και Comfort Key
Στον εξοπλισμό άνεσης συναντάμε ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, με αυτόματη λειτουργία σκίασης.
Στάνταρ είναι επίσης:
- ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας χώρου αποσκευών
- Comfort Key
- αυτόματα σκιαζόμενος εσωτερικός καθρέπτης
- αυτόματος κλιματισμός
- ηλεκτρική ρύθμιση μέσης τεσσάρων σημείων
- σειρά πίσω καθισμάτων Plus
- ηχομονωτικά εμπρός πλευρικά παράθυρα
- θερμομονωτικό και ηχομονωτικό παρμπρίζ.
Η σειρά πίσω καθισμάτων Plus ενισχύει την πρακτικότητα της καμπίνας, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χώρου για επιβάτες και αποσκευές.
Ο χώρος αποσκευών του νέου Audi Q3 έχει χωρητικότητα 488 lt με τα πίσω καθίσματα στην κανονική τους θέση. Με την αναδίπλωσή τους, η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.386 lt. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει όγκο 55 lt. Το Q3 μπορεί επίσης να ρυμουλκήσει έως 1.800 kg σε κλίση 12%, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χωρίς φρένα είναι 750 kg.
LED φώτα και ζάντες 17 ιντσών
Η εξωτερική εμφάνιση της έκδοσης Advanced διαμορφώνεται από τους αντίστοιχους προφυλακτήρες, τις αλουμινένιες ράγες οροφής και τα διακοσμητικά πλαίσια των παραθύρων στην ίδια απόχρωση.
Στάνταρ είναι:
- προβολείς LED
- πίσω φωτιστικά σώματα LED
- αυτόματη ρύθμιση δέσμης
- λειτουργία Coming Home και Leaving Home
- ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών
- ελαστικά διαστάσεων 235/60 R17.
Στο εσωτερικό υπάρχουν υφασμάτινες επενδύσεις, διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου και σπορ δερμάτινο τιμόνι δύο διπλών ακτίνων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων.
Τι κρατάμε;
- Το Audi Q3 Advanced TFSI Hybrid S tronic έγινε φθηνότερο κατά 500 ευρώ.
- Η νέα τιμή του διαμορφώνεται στις 41.480 ευρώ.
- Ο κινητήρας 1.5 TFSI αποδίδει 150 PS και 250 Nm.
- Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,1 δευτερόλεπτα.
- Η κατανάλωση WLTP κυμαίνεται από 6,1 έως 6,6 lt/100 km.
- Στάνταρ είναι οι οθόνες 11,9 και 12,8 ιντσών.
- Περιλαμβάνονται Adaptive Cruise Control, Park Assist Plus και κάμερα 360 μοιρών.
- Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 488-1.386 lt.
- Η εμπορική πρόταση συνοδεύεται από εγγύηση έως 10 χρόνια.