Φθηνότερο το νέο Audi Q3 με τους 150 ίππους και 10 χρόνια εγγύηση – Τι περιέχει ο εξοπλισμός;

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το νέο Audi Q3 των 150 ίππων με το αυτόματο κιβώτιο τώρα με χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικά τα τεχνικά και ο βασικός εξοπλισμός Advanced.

Φθηνότερη είναι πλέον η βασική υβριδική έκδοση του νέου Audi Q3, περιορίζοντας την τιμή εισόδου στο premium SUV της γερμανικής μάρκας. Το Audi Q3 Advanced TFSI Hybrid S tronic των 150 PS κοστίζει πλέον 41.480 ευρώ, αντί για 41.980 ευρώ. Παράλληλα, το αντίστοιχο Q3 Sportback γίνεται επίσης φθηνότερο κατά 500 ευρώ και διαμορφώνεται στα 43.480 ευρώ.

Η νέα εμπορική πρόταση συνδυάζεται με εγγύηση έως 10 χρόνια, ενώ ήδη από την έκδοση Advanced ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό cockpit, μεγάλη οθόνη αφής, Adaptive Cruise Control, κάμερα 360 μοιρών και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών.

Με κινητήρα 1.5 TFSI με 150 PS

Η βασική έκδοση του νέου Q3 χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα 1.5 TFSI Hybrid, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic.

Η ισχύς φτάνει τους 150 PS, ενώ η μέγιστη ροπή είναι 250 Nm και αποδίδεται από τις 1.500 έως τις 3.500 σ.α.λ.

Audi Q3 TFSI Hybrid Τεχνικά στοιχεία Κυβισμός 1.498 cc Ισχύς 150 PS Ροπή 250 Nm Κιβώτιο S tronic 0-100 km/h 9,1 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα 209 km/h Κατανάλωση WLTP 6,1-6,6 lt/100 km Εκπομπές CO₂ 138-151 g/km

Δύο μεγάλες οθόνες στον βασικό εξοπλισμό

Η έκδοση Advanced διαθέτει πλήρως ψηφιακό περιβάλλον για τον οδηγό, χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση σε ακριβότερο επίπεδο εξοπλισμού.

Στάνταρ είναι το Audi Virtual Cockpit Plus 11,9 ιντσών, καθώς και το σύστημα πλοήγησης MMI Plus με κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης:

Audi Connect Navigation & Infotainment

Audi Application Store

σύνδεση smartphone

επαγωγική φόρτιση κινητού

ψηφιακό ραδιόφωνο DAB

Audi Sound System

δύο θύρες USB-C εμπρός και δύο πίσω

υπηρεσίες Audi Connect Emergency Call & Service.

Adaptive Cruise Control και κάμερα 360 μοιρών

Ιδιαίτερα πλήρες είναι το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, καθώς η βασική έκδοση του Q3 διαθέτει τεχνολογίες που συχνά βρίσκονται στον προαιρετικό εξοπλισμό ανταγωνιστικών μοντέλων.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

Adaptive Cruise Control

Park Assist Plus

πανοραμική απεικόνιση 360 μοιρών

κάμερα οπισθοπορείας

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και ορίων ταχύτητας

Emergency Brake Assist

Lane Departure Warning

Emergency Assist

Cross-Traffic Assist εμπρός

Swerve Assist

Turn Assist

Hill Hold Assist.

Το Park Assist Plus μπορεί να αναλάβει τους απαραίτητους ελιγμούς κατά τη στάθμευση, ενώ η προβολή 360 μοιρών διευκολύνει σημαντικά τις κινήσεις σε στενούς χώρους.

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και Comfort Key

Στον εξοπλισμό άνεσης συναντάμε ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, με αυτόματη λειτουργία σκίασης.

Στάνταρ είναι επίσης:

ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας χώρου αποσκευών

Comfort Key

αυτόματα σκιαζόμενος εσωτερικός καθρέπτης

αυτόματος κλιματισμός

ηλεκτρική ρύθμιση μέσης τεσσάρων σημείων

σειρά πίσω καθισμάτων Plus

ηχομονωτικά εμπρός πλευρικά παράθυρα

θερμομονωτικό και ηχομονωτικό παρμπρίζ.

Η σειρά πίσω καθισμάτων Plus ενισχύει την πρακτικότητα της καμπίνας, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χώρου για επιβάτες και αποσκευές.

Ο χώρος αποσκευών του νέου Audi Q3 έχει χωρητικότητα 488 lt με τα πίσω καθίσματα στην κανονική τους θέση. Με την αναδίπλωσή τους, η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.386 lt. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει όγκο 55 lt. Το Q3 μπορεί επίσης να ρυμουλκήσει έως 1.800 kg σε κλίση 12%, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χωρίς φρένα είναι 750 kg.

LED φώτα και ζάντες 17 ιντσών

Η εξωτερική εμφάνιση της έκδοσης Advanced διαμορφώνεται από τους αντίστοιχους προφυλακτήρες, τις αλουμινένιες ράγες οροφής και τα διακοσμητικά πλαίσια των παραθύρων στην ίδια απόχρωση.

Στάνταρ είναι:

προβολείς LED

πίσω φωτιστικά σώματα LED

αυτόματη ρύθμιση δέσμης

λειτουργία Coming Home και Leaving Home

ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

ελαστικά διαστάσεων 235/60 R17.

Στο εσωτερικό υπάρχουν υφασμάτινες επενδύσεις, διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου και σπορ δερμάτινο τιμόνι δύο διπλών ακτίνων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων.

Τι κρατάμε;