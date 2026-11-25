Η Chery μετατρέπει το Black Friday σε… Plug Friday, καθιστώντας ακόμα πιο δελεαστική την απόκτηση ενός plug-in υβριδικού μοντέλου της

Η Chery συνδυάζει την Black Friday με την προηγμένη plug-in υβριδική τεχνολογία της, προσφέροντας όφελος που φτάνει τις 5.000 ευρώ ή, εναλλακτικά, χρηματοδότηση με 0% ονομαστικό επιτόκιο. Μέσω της ειδικής ενέργειας «Chery Plug Friday», η Chery Greece καθιστά ακόμη πιο δελεαστική την απόκτηση ενός επαναφορτιζόμενου υβριδικού μοντέλου της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε οικονομικό όφελος έως 5.000 ευρώ ή χρηματοδότηση με μηδενικό επιτόκιο. Το μέγιστο όφελος των 5.000 ευρώ συνοδεύει το Chery Tiggo 9 PHEV, τη ναυαρχίδα της μάρκας στην ελληνική αγορά. Για το 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV το όφελος ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ για το δημοφιλές οικογενειακό Chery Tiggo 7 PHEV φτάνει τις 3.500 ευρώ.

Η ενέργεια διαρκεί έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Το οικονομικό όφελος δεν συνδυάζεται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο παροχές.

Προηγμένη υβριδική τεχνολογία για την καθημερινότητα

Για την Chery το Black Friday δεν είναι απλώς ένας εμπορικός θεσμός. Αποτελεί ευκαιρία να εντάξει κανείς στην καθημερινότητά του την τεχνολογία “Chery Super Hybrid” (CSH), απολαμβάνοντας ισχυρές επιδόσεις και σημαντική οικονομία καυσίμου. Από το οικογενειακό Chery Tiggo 7 PHEV μέχρι το 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV και το premium, επίσης 7θέσιο, Chery Tiggo 9 PHEV, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα της μάρκας συνδυάζουν αποδοτικά συστήματα κίνησης με υψηλή ποιότητα κατασκευής, άνεση, πρακτικότητα και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων είναι η έμφαση στην ασφάλεια. Αυτή διασφαλίζεται μέσω της στιβαρής δομής του αμαξώματος, της εκτενούς γκάμας προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και του στάνταρ εξοπλισμού που περιλαμβάνει έως και 10 αερόσακους στο Chery Tiggo 9 PHEV.

Εγγύηση έως 12 χρόνια

Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (ισχύει το όριο που συμπληρώνεται πρώτο). Επιπλέον, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την ειδική ενέργεια “Chery Plug Friday” και τους όρους του προνομιακού προγράμματος χρηματοδότησης στο Επίσημο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της Chery Greece, προγραμματίζοντας παράλληλα ένα test drive.