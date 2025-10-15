Η αγαπημένη adventure μοτοσυκλέτα των Ελλήνων στα 650cc τώρα με μείωση τιμής 1.000 ευρώ

Η Suzuki κάνει ακόμη πιο δελεαστική τη δημοφιλή V-STROM 650, προσφέροντάς την με όφελος 1.000€

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το μοντέλο που έχει κερδίσει το κοινό για την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ευελιξία του, γίνεται πιο προσιτό από ποτέ. Δηλώνει έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης όσο και των αποδράσεων εκτός πόλης.

Με πλούσιο βασικό εξοπλισμό, προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης και τον αποδεδειγμένα αξιόπιστο κινητήρα της Suzuki, η V-STROM 650 παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίων adventure μοτοσυκλετών. Μια ολοκληρωμένη ιαπωνική πρόταση, τώρα σε εξαιρετική τιμή, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.:

Suzuki V-STROM 650 σε νέα τιμή προσφοράς με όφελος 1000€

Απόκτησε τώρα τη νέα σου Suzuki V-STROM 650 με όφελος 1.000€ και νέα προτεινόμενη τιμή λιανικής 7.995€.

Η φημισμένη V-STROM 650, γνωστή για την ευελιξία, την αξιοπιστία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν έναν ολοκληρωμένο “made in Japan” σύντροφο τόσο στη αστική μετακίνηση όσο και στο ταξίδι.

Η V-STROM 650 περιλαμβάνει στον βασικό της εξοπλισμό:

• Tubeless τροχούς 19’’ μπροστά & 17’’ πίσω, για εξαιρετική σταθερότητα και ασφάλεια.

• Παροχή 12V πίσω από τον πίνακα οργάνων, ιδανική για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

• Αναβαθμισμένο Traction Control System, ρυθμιζόμενο σε 2 ρυθμίσεις αλλά και με δυνατότητα πλήρης απενεργοποίησης.

• Low RPM assist system που διευκολύνει την λειτουργία της μοτοσυκλέτας στις χαμηλές στροφές

• Νέο, ελαφρύτερο και επανασχεδιασμένο σύστημα εξάτμισης, χαμηλά τοποθετημένο για καλύτερη ισορροπία και χαμηλότερο κέντρο βάρους.

Πλήρως εξοπλισμένη και πιστή στην παράδοση της οικογένειας V-STROM, η Suzuki V-STROM 650 συνεχίζει να αποτελεί μια διασκεδαστική και ελκυστική πρόταση για κάθε σύγχρονο αναβάτη.

Η προσφορά ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όλες οι νέες μοτοσυκλέτες SUZUKI καλύπτονται από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

