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Η Black Friday ήρθε στη Citroen: Βρες αυτοκίνητο με όφελος έως 4.800 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.11.2026
Autotypos Team
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Η Black Friday γίνεται Red Friday στη Citroen και φέρνει μοναδικές ευκαιρίες για να αποκτήσεις νέο αυτοκίνητο με όφελος έως 4.800 ευρώ

Με όφελος έως 4.800 ευρώ, η γαλλική μάρκα προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές σε όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 27 Νοεμβρίου 2026 και αφορούν τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες.

Οι επιλογές για ιδιώτες

Η γκάμα της Citroen καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής. Το C3 City SUV ξεχωρίζει για την ευελιξία του και αποτελεί ιδανική επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Συμπαγές και πρακτικό, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αστικής οδήγησης χωρίς να θυσιάζει τον χαρακτήρα του.

Το C3 Aircross απευθύνεται σε όσους αναζητούν περισσότερο χώρο. Με δυνατότητα έως επτά θέσεων, προσφέρει ευρυχωρία που το καθιστά κατάλληλο για οικογένειες ή για όσους χρειάζονται επιπλέον επιβάτες και αποσκευές σε καθημερινή βάση.

Το C4 Crossover ξεχωρίζει για την κομψή του εμφάνιση. Συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός crossover με σύγχρονο σχεδιασμό, αποτελώντας μια ισορροπημένη πρόταση για όσους θέλουν στιλ και πρακτικότητα στην ίδια συσκευασία.

Το νέο C5 Aircross ανεβάζει την άνεση σε άλλο επίπεδο. Ως μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας, εστιάζει στην άνεση των επιβατών και στις μακρινές διαδρομές, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνετη μετακίνηση.

Λύσεις για επαγγελματίες

Οι επαγγελματίες έχουν επίσης σοβαρό λόγο να κοιτάξουν τις προσφορές της Red Friday. Το C3 Van αποτελεί μια πρακτική και συμπαγή λύση για καθημερινές επαγγελματικές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Το Berlingo Van προσφέρει περισσότερους χώρους και ευελιξία για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το Jumpy και το Jumper καλύπτουν ακόμη μεγαλύτερες επαγγελματικές ανάγκες, με χώρους και δυνατότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφόρων επιχειρήσεων.

Όλα τα επαγγελματικά μοντέλα της γκάμας σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν αξιοπιστία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, είτε πρόκειται για διανομές είτε για μεταφορές υλικών.

Επιπλέον όφελος για ηλεκτρικά μοντέλα

Η Citroen δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις κίνησης. Αν επιλέξεις ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αποκτάς επιπλέον δώρο έναν οικιακό φορτιστή Wallbox ισχύος 22 kW. Το δώρο αυτό διευκολύνει σημαντικά τη φόρτιση στο σπίτι και κάνει την καθημερινή χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ακόμη πιο άνετη.

Οι ευκαιρίες της Red Friday δεν θα διαρκέσουν για πάντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroen, να δουν από κοντά τα μοντέλα και να ζητήσουν προσωπική προσφορά για το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει έως τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η Citroen Red Friday μετατρέπει την Black Friday σε μια ουσιαστική ευκαιρία απόκτησης αυτοκινήτου με πραγματικό οικονομικό όφελος, καλύπτοντας τόσο ιδιωτικές όσο και επαγγελματικές ανάγκες.

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Tags
#Black Friday#Citroën#Citroën Berlingo#Citroen C3#Citroen C3 Aircross#Citroen C4#Citroen C5 Aircross
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