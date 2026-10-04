Η Citroen προσφέρει αποκλειστικά προνόμια σε όσους αγοράσουν στην έκθεση AUTO ATHINA 2026

Η Citroen προσφέρει πρόσθετα προνόμια στους επισκέπτες της AUTO ATHINA 2026, με εμπορικό όφελος σε όλη τη γκάμα και δωρεάν Wallbox στα ηλεκτρικά.

Η Citroen συμμετέχει στην AUTO ATHINA 2026 όχι μόνο με νέα μοντέλα και μία πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, αλλά και με μια σειρά αποκλειστικών προνομίων για όσους επισκεφθούν το περίπτερό της και αποφασίσουν να προχωρήσουν σε αγορά.

Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες της έκθεσης στο Metropolitan Expo μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γκάμα της γαλλικής μάρκας, ενώ όσοι προχωρήσουν σε παραγγελία νέου Citroen έως και τις 12 Οκτωβρίου 2026 θα έχουν πρόσθετο εμπορικό όφελος, πέρα από την εμπορική πολιτική που ήδη ισχύει.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα υπάρχει και ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η Citroen προσφέρει δωρεάν οικιακό φορτιστή Wallbox, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πρόσθετο όφελος για κάθε νέο Citroen

Η προσφορά αφορά ολόκληρη τη γκάμα της Citroen, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης. Όσοι επισκεφθούν το περίπτερο της μάρκας στην AUTO ATHINA 2026 και ολοκληρώσουν παραγγελία νέου αυτοκινήτου μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, δικαιούνται ένα επιπλέον εμπορικό όφελος πέρα από τις εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες που ισχύουν ήδη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν απευθείας στο περίπτερο για το τελικό όφελος που αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει.

Δωρεάν Wallbox για τα ηλεκτρικά Citroen

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για όσους επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό Citroen. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία προσφέρει χωρίς χρέωση οικιακό φορτιστή Wallbox, με την προϋπόθεση ότι τόσο για το αυτοκίνητο όσο και για τον φορτιστή θα αξιοποιηθεί η διαθέσιμη κρατική επιδότηση μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η παροχή αυτή έρχεται να μειώσει ένα από τα πρόσθετα κόστη που συνοδεύουν συνήθως την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αφού ο ιδιοκτήτης αποκτά μαζί με το όχημα και τη βασική υποδομή για ταχύτερη φόρτιση στο σπίτι.

Τι άλλο περιλαμβάνει το Citroen e-CARE

Ο δωρεάν Wallbox προστίθεται στο υπάρχον πακέτο υπηρεσιών Citroen e-CARE, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Χωρίς επιπλέον χρέωση περιλαμβάνονται ήδη:

καλώδιο φόρτισης για ενισχυμένη οικιακή πρίζα Green’Up 14A

καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox

για φόρτιση σε Wallbox δυνατότητα υπηρεσίας εγκατάστασης

πανελλαδική κάλυψη για την τοποθέτηση

υποστήριξη σχετικά με την εγκατάσταση και την εγγύηση του φορτιστή

Έτσι, ο πελάτης δεν λαμβάνει μόνο τον φορτιστή, αλλά έχει και τη δυνατότητα να οργανώσει πιο ολοκληρωμένα τη διαδικασία τοποθέτησής του.

Ποια Citroen θα δούμε στην AUTO ATHINA 2026

Η γαλλική μάρκα θα έχει στο περίπτερό της τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και σύστημα κίνησης. Ανάμεσά τους βρίσκεται το Citroen ë-C3 Collection, η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μικρού μοντέλου, καθώς και το C3 Aircross Hybrid 145 Collection.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνει το νέο C3 Aircross OUTDOOR, το οποίο παρουσιάζεται στην AUTO ATHINA 2026 σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα. Η συγκεκριμένη έκδοση βασίζεται στο αμιγώς ηλεκτρικό C3 Aircross Extended Range και αποκτά πιο έντονο outdoor χαρακτήρα.

Μέχρι πότε ισχύουν τα προνόμια

Η AUTO ATHINA 2026 πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Τα αποκλειστικά προνόμια της Citroen, όμως, παρατείνονται κατά μία ημέρα μετά το τέλος της έκθεσης.

Όσοι έχουν επισκεφθεί το περίπτερο και επιθυμούν να επωφεληθούν από την προσφορά μπορούν να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η αγορά επιτόπου μέσα στην έκθεση, όμως η επίσκεψη στο περίπτερο συνδέεται με την πρόσβαση στα συγκεκριμένα προνόμια.

Τι κρατάμε;