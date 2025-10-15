quattroruote-icon
Η μάρκα αυτοκινήτων που προσφέρει όφελος έως 13.500 ευρώ στην Ελλάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.10.2025
Autotypos Team
i-marka-aftokiniton-pou-prosferei-ofelos-eos-13-500-evro-stin-ellada-759287

Η BYD, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, ανακοινώνει νέες, άκρως ανταγωνιστικές τιμές και στα επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας μέσω του προγράμματος “ELECTRIC BONUS”.

Με το νέο πρόγραμμα ELECTRIC BONUS, η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη από ποτέ: οι υποψήφιοι αγοραστές απολαμβάνουν συνολικό όφελος μέχρι και 13.500 ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου της BYD, χάρη στην κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σε συνδυασμό με απόσυρση παλαιού αυτοκίνητου (όφελος 1.500 ευρώ).

BYD DOLPHIN SURF από € 17.290

Το νέο BYD DOLPHIN SURF, το «World Urban Car of the Year», εισάγει την τεχνολογία BYD στην πιο προσιτή της μορφή, συνδυάζοντας ευελιξία, πλούσιο εξοπλισμό και την ασφάλεια της επαναστατικής Blade Battery.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Active 30 kWh 65 / 89 € 20.790 € 500 € 3.000 € 17.290
Boost 43,2 kWh 65 / 89 € 23.790 € 800 € 3.000 € 19.990
Comfort 43,2 kWh 115 / 157 € 25.990 € 1.500 € 3.000 € 21.490

BYD DOLPHIN από € 23.990

Το DOLPHIN συνεχίζει την επιτυχία του ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, με εξαιρετική αυτονομία έως 559 χλμ. στην πόλη, χώρους για μία οικογένεια και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Design 60,4 kWh 150 / 204 € 28.990 € 2.000 € 3.000 € 23.990

BYD ATTO 2 από € 24.490

Το ολοκαίνουργιο ATTO 2 φέρνει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της BYD στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV, με κορυφαίο εξοπλισμό και πλούσια στάνταρ τεχνολογία σε διαμόρφωση με μπαταρία 45,1 kWh και κινητήρα 177 ίππων.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Active 45,1 kWh 130 / 177 € 29.990 € 2.500 € 3.000 € 24.490
Boost 45,1 kWh 130 / 177 € 31.990 € 3.500 € 3.000 € 25.490

BYD ATTO 3 από € 28.990

Το best-seller ATTO 3 του 2025 ενισχύεται στα σημεία και είναι διαθέσιμο με αυξημένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Comfort 2025 60,4 kWh 150 / 204 € 37.990 € 6.000 € 3.000 € 28.990
Design 2025 60,4 kWh 150 / 204 € 39.990 € 6.000 € 3.000 € 30.990

BYD SEAL από € 39.990

Το SEAL υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), κινητήρες με ισχύ έως 530 PS και εκρηκτικές επιδόσεις, συνδυάζοντας δυναμισμό και πολυτέλεια.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Design RWD 82,5 kWh 230 / 313 € 47.990 € 5.000 € 3.000 € 39.990
Excellence AWD 82,5 kWh 390 / 530 € 50.990 € 3.500 € 3.000 € 44.490

BYD SEAL U από € 34.500

Το SEAL U θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία D-SUV με πολυτελή καμπίνα, κορυφαία Blade Battery σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας (71,8 & 87 kWh) και ισχύ 218 ίππων.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Comfort 71,8 kWh 160 / 218 € 45.500 € 8.000 € 3.000 € 34.500
Design 87 kWh 160 / 218 € 48.990 € 9.000 € 3.000 € 36.990

BYD SEALION 7 από € 43.990

Το SEALION 7 αντιπροσωπεύει τη σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV με τεχνολογία iTAC στην ανάρτηση, Blade Battery σε εκδόσεις με 82,5 & 91,3 kWh, Cell to Body δομή και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτ.

Έκδοση Χωρητικότητα μπαταρίας Ισχύς (kW/PS) Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Electric Bonus Επιδότηση ΚΗ3 Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
Comfort RWD 82,5 kWh 230 / 313 € 49.990 € 3.000 € 3.000 € 43.990
Design AWD 82,5 kWh 390 / 532 € 52.990 € 3.000 € 3.000 € 46.990
Excellence AWD 91,3 kWh 390 / 532 € 56.490 € 4.500 € 3.000 € 48.990

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

Full Hybrid B-SUV: Toyota Yaris Cross ή Renault Captur – Ποιο προτιμάς;

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»

