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Η Mercedes-Benz γιορτάζει 140 χρόνια με 140 αυτοκίνητα σε προνομιακή τιμή – Όφελος άνω των 10.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.06.2026
Στέλιος Παππάς
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Η Mercedes-Benz διαθέτει 140 GLA 200 σε επετειακή τιμή από 42.990 ευρώ, με όφελος άνω των 5.500 ευρώ.

Η Mercedes-Benz συμπληρώνει 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και γιορτάζει την επέτειο με μια ειδική εμπορική ενέργεια για την ελληνική αγορά. Η μάρκα διαθέτει 140 ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε επετειακή τιμή, δίνοντας έμφαση στη GLA 200, ένα από τα πιο δημοφιλή premium compact SUV της γκάμας της.

Συγκεκριμένα, η Mercedes-Benz GLA 200 Progressive προσφέρεται στην τιμή των 42.990 ευρώ, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ. Η ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και, όπως αναφέρει η εταιρεία, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επετειακή προσφορά για 140 αυτοκίνητα

Η εμπορική ενέργεια συνδέεται με τη συμπλήρωση 140 ετών από την απαρχή της αυτοκίνησης, καθώς η Mercedes-Benz τιμά την ιστορική στιγμή που συνδέεται με την εφεύρεση του αυτοκινήτου.

Για την ελληνική αγορά, η επέτειος μεταφράζεται σε 140 αυτοκίνητα που διατίθενται με ειδικά διαμορφωμένη τιμή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η GLA 200 Progressive, με τιμή 42.990 ευρώ και όφελος που ξεπερνά τα 5.500 ευρώ.

Η επιλογή της GLA δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα compact SUV που πατά σε μια από τις πιο εμπορικές κατηγορίες της αγοράς, συνδυάζοντας premium εικόνα, πρακτικότητα και τεχνολογία σε διαστάσεις που παραμένουν φιλικές για καθημερινή χρήση.

Mercedes-Benz GLA 200 Progressive στα 42.990 ευρώ

Η έκδοση GLA 200 Progressive χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων, με απόδοση 163 PS. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT, προσφέροντας άνεση στην καθημερινή μετακίνηση και επαρκείς επιδόσεις για ταξίδι.

Η GLA 200 διατηρεί τον χαρακτήρα ενός premium compact SUV, με σύγχρονη σχεδίαση, ψηφιακή καμπίνα και το σύστημα πολυμέσων MBUX, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές μέσω της λειτουργίας «Hey Mercedes».

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδήγησης, με τη Mercedes-Benz να τοποθετεί τη GLA ως μια πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των SUV της μάρκας.

Διαθέσιμη και η GLA 200 Iconic με όφελος άνω των 10.000 ευρώ

Πέρα από την GLA 200 Progressive, στην επετειακή ενέργεια περιλαμβάνεται και η GLA 200 Iconic, η οποία προσφέρεται στην τιμή των 45.990 ευρώ.

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει πιο δυναμική εμφάνιση και εστιάζει περισσότερο στον σπορ χαρακτήρα. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως το AMG πακέτο, μεταλλική βαφή και Night Package, που ενισχύουν την εξωτερική εικόνα του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συνολικό όφελος για την GLA 200 Iconic ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, κάνοντάς την ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θέλουν πιο πλούσια και πιο σπορ διαμορφωμένη έκδοση.

Άτοκη χρηματοδότηση έως 48 μήνες

Η Mercedes-Benz συνοδεύει την επετειακή ενέργεια και με εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης. Για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης από 12 έως 48 μήνες, με προκαταβολή 35%.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους αγοραστές να αποκτήσουν την GLA μέσω σταθερού προγράμματος πληρωμών, χωρίς επιβάρυνση τόκων, ανάλογα με τη διάρκεια που θα επιλέξουν.

Περιορισμένος αριθμός και σειρά προτεραιότητας

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά 140 αυτοκίνητα, αριθμός που συνδέεται άμεσα με την επέτειο των 140 ετών της Mercedes-Benz. Τα αυτοκίνητα είναι ετοιμοπαράδοτα, κάτι που έχει σημασία σε μια αγορά όπου οι χρόνοι παράδοσης εξακολουθούν να επηρεάζουν την τελική επιλογή αρκετών αγοραστών.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού, η εταιρεία αναφέρει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων της Mercedes-Benz για τη διαθεσιμότητα, τις προδιαγραφές και τις ακριβείς διαμορφώσεις των διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Τι κρατάμε;

  • Η Mercedes-Benz γιορτάζει 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου.
  • Στην Ελλάδα διαθέτει 140 ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε επετειακή τιμή.
  • Η GLA 200 Progressive προσφέρεται στα 42.990 ευρώ.
  • Το όφελος για τη συγκεκριμένη έκδοση ξεπερνά τα 5.500 ευρώ.
  • Η GLA 200 Iconic προσφέρεται στα 45.990 ευρώ, με όφελος άνω των 10.000 ευρώ.
  • Ο κινητήρας της GLA 200 είναι βενζίνης 1,3 λίτρων με απόδοση 163 PS.
  • Υπάρχει δυνατότητα άτοκης χρηματοδότησης 12-48 μηνών με προκαταβολή 35%.
  • Λόγω του περιορισμένου αριθμού των αυτοκινήτων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

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Tags
#Mercedes GLA#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz GLA 200
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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