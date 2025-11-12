Κινέζικος ανταγωνιστής του Nissan Qashqai με 204 ίππους τώρα ξεκινά από 25.500 ευρώ

C-SUV με 204 PS, έως 430 km WLTP και πλήρη ADAS. Προσφορά από 25.500 € (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά») ή 400 €/μήνα. Όλες οι λεπτομέρειες.
Στην κατηγορία των C-SUV, εκεί όπου το Nissan Qashqai παραμένει σημείο αναφοράς, κάνει αίσθηση το Omoda 5 EV. Αμιγώς ηλεκτρικό, 204 PS και 340 Nm, με τιμή εκκίνησης που –στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια– κατεβαίνει στις 25.500 €. Πρόκειται για μια επιθετική πρόταση τιμής/εξοπλισμού, ειδικά για οδηγούς που σκέφτονται μετάβαση σε ηλεκτρικό χωρίς να πάνε σε premium προϋπολογισμό.
Σημαντικό: Η προσφορά «O’Joy Deals» αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και βασίζεται σε εφάπαξ εξόφληση με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” ή σε άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Τιμή & χρηματοδότηση: πού «κλειδώνει» το όφελος
Από 25.500 € με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” (εφάπαξ πληρωμή).
Εναλλακτικά: άτοκο πρόγραμμα 0,0% από 400 €/μήνα.
Ενδεικτικό παράδειγμα: Omoda 5 EV Comfort αξίας 35.500 €, προκαταβολή 12.650 €, χρηματοδοτούμενο 23.630 € (περιλ. ασφάλειας δανείου), 60 μήνες, 400 €/μήνα.
Έξοδα: διαχειριστικά 280 €, ασφάλιση δανείου 780 €, ονομαστικό 0,0% + εισφορά 0,6% Ν.128/75, ΣΕΠΠΕ 2,46%, σύνολο καταβολών 24.280 €.
Υπενθύμιση: οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και διαφοροποιούνται ανά έκδοση/διαθεσιμότητα.
Ηλεκτρικό σύνολο & επιδόσεις
Ισχύς/Ροπή: 204 PS (150 kW), 340 Nm
0–100 km/h: 7,6 s
Απόδοση ηλεκτρικής κίνησης: 94% (δήλωση κατασκευαστή)
Το set-up στοχεύει σε ζωντανές ενδιάμεσες επιταχύνσεις για αστικό/περιαστικό και άνετη κρουαζιέρα στον αυτοκινητόδρομο.
Αυτονομία & φόρτιση
Μπαταρία: 61 kWh (LiFePO₄)
Αυτονομία: έως 430 km WLTP
Φόρτιση DC: 10→80% σε ~32’ (μέγ. 80 kW)
Η χημεία LFP ευνοεί τη μακροχρόνια αντοχή και την άνετη καθημερινή φόρτιση (συχνές ταχείες χωρίς μεγάλο θερμικό στρες σε ήπιες συνθήκες).
Διαστάσεις & πρακτικότητα
Μ/Π/Υ: 4.424/1.830/1.588 mm – μεταξόνιο 2.630 mm
Χώρος αποσκευών: 360 l (έως 1.075 l)
Στο μήκος βρίσκεται στο μήκος-στόχο της κατηγορίας, με καλή αξιοποίηση εσωτερικών χώρων για οικογενειακή χρήση.
Τεχνολογία & ασφάλεια
ADAS: 18 συστήματα (ενδεικτικά: ενεργό cruise, υποβοήθηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα κ.ά.)
Ασφάλεια: 5 αστέρια Euro NCAP
Συνδεσιμότητα/άνεση: διπλή οθόνη 12,3″, Apple CarPlay/Android Auto, ασύρματη φόρτιση (έως 50 W), ατμοσφαιρικός φωτισμός, ηχοσύστημα Sony (8 ή 6 ηχεία, ανά έκδοση).
Εκδόσεις: Comfort & Premium (διαφοροποίηση εξοπλισμού/ηχοσυστήματος κ.λπ.).
Για ποιον έχει νόημα
Θέλεις C-SUV με πολύ καλό εξοπλισμό και EV επιδόσεις χωρίς να ξεφύγεις σε τιμή.
Κάνεις αστικές/περιαστικές διαδρομές και φορτίζεις στο σπίτι ή στη δουλειά.
Εκτιμάς πλούσιες οθόνες, σύγχρονο infotainment και πλήρες πακέτο ADAS.
Τι να ελέγξεις πριν την απόφαση
Διαθεσιμότητα οχημάτων στην καμπάνια (περιορισμένος αριθμός).
Όροι επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (προϋποθέσεις/χρονισμός αίτησης).
Κόστος οικιακής φόρτισης (π.χ. νυχτερινό τιμολόγιο, εγκατάσταση wallbox).
Ασφάλιση EV και ενδεχόμενη διαφορά σε ασφάλιστρα.
After-sales (εγγύηση μπαταρίας, service, οδική βοήθεια).
«Qashqai-class» με… ηλεκτρικό twist
Το Omoda 5 EV κινείται στον πυρήνα της κατηγορίας όπου ανήκει και το Qashqai, αλλά προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική πρόταση με επιθετική τιμή και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Για όσους συγκρίνουν συνολικό κόστος χρήσης, η προσφορά και το άτοκο σχήμα το κάνουν εξαιρετικά υπολογίσιμο.
Διάβασε εδώ την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου
Τι κρατάμε;
Τιμή από 25.500 € με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ή 400 €/μήνα άτοκα – περιορισμένη διαθεσιμότητα.
204 PS, 340 Nm, 0–100 km/h 7,6 s – ζωντανές επιδόσεις για C-SUV.
61 kWh LFP, έως 430 km WLTP, DC 80 kW (10–80% ~32’) – πρακτική καθημερινότητα.
Πλήρες πακέτο ADAS (18 συστήματα) και 5★ Euro NCAP – έμφαση στην ασφάλεια.
Διπλή 12,3″, CarPlay/Android Auto, Sony audio – δυνατό infotainment.
Σημείωση: Τα οικονομικά στοιχεία/εκδόσεις προέρχονται από την τρέχουσα προωθητική ενημέρωση του εισαγωγέα. Πριν την οριστική επιλογή, ζητήστε γραπτή προσφορά με αναλυτικούς όρους (τελική τιμή, επιδότηση, παράδοση, χρηματοδότηση, εγγυήσεις).
