Κινέζικος ανταγωνιστής του Nissan Qashqai με 204 ίππους τώρα ξεκινά από 25.500 ευρώ

C-SUV με 204 PS, έως 430 km WLTP και πλήρη ADAS. Προσφορά από 25.500 € (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά») ή 400 €/μήνα. Όλες οι λεπτομέρειες.

Στην κατηγορία των C-SUV, εκεί όπου το Nissan Qashqai παραμένει σημείο αναφοράς, κάνει αίσθηση το Omoda 5 EV. Αμιγώς ηλεκτρικό, 204 PS και 340 Nm, με τιμή εκκίνησης που –στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια– κατεβαίνει στις 25.500 €. Πρόκειται για μια επιθετική πρόταση τιμής/εξοπλισμού, ειδικά για οδηγούς που σκέφτονται μετάβαση σε ηλεκτρικό χωρίς να πάνε σε premium προϋπολογισμό.

Σημαντικό: Η προσφορά «O’Joy Deals» αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και βασίζεται σε εφάπαξ εξόφληση με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” ή σε άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Τιμή & χρηματοδότηση: πού «κλειδώνει» το όφελος

Από 25.500 € με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” (εφάπαξ πληρωμή).

Εναλλακτικά : άτοκο πρόγραμμα 0,0% από 400 €/μήνα . Ενδεικτικό παράδειγμα : Omoda 5 EV Comfort αξίας 35.500 € , προκαταβολή 12.650 € , χρηματοδοτούμενο 23.630 € (περιλ. ασφάλειας δανείου), 60 μήνες , 400 €/μήνα . Έξοδα : διαχειριστικά 280 € , ασφάλιση δανείου 780 € , ονομαστικό 0,0% + εισφορά 0,6% Ν.128/75 , ΣΕΠΠΕ 2,46% , σύνολο καταβολών 24.280 € .

Υπενθύμιση: οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και διαφοροποιούνται ανά έκδοση/διαθεσιμότητα.

Ηλεκτρικό σύνολο & επιδόσεις

Ισχύς/Ροπή : 204 PS (150 kW), 340 Nm

0–100 km/h : 7,6 s

Απόδοση ηλεκτρικής κίνησης: 94% (δήλωση κατασκευαστή)

Το set-up στοχεύει σε ζωντανές ενδιάμεσες επιταχύνσεις για αστικό/περιαστικό και άνετη κρουαζιέρα στον αυτοκινητόδρομο.

Αυτονομία & φόρτιση

Μπαταρία : 61 kWh (LiFePO₄)

Αυτονομία : έως 430 km WLTP

Φόρτιση DC: 10→80% σε ~32’ (μέγ. 80 kW)

Η χημεία LFP ευνοεί τη μακροχρόνια αντοχή και την άνετη καθημερινή φόρτιση (συχνές ταχείες χωρίς μεγάλο θερμικό στρες σε ήπιες συνθήκες).

Διαστάσεις & πρακτικότητα

Μ/Π/Υ : 4.424/1.830/1.588 mm – μεταξόνιο 2.630 mm

Χώρος αποσκευών: 360 l (έως 1.075 l)

Στο μήκος βρίσκεται στο μήκος-στόχο της κατηγορίας, με καλή αξιοποίηση εσωτερικών χώρων για οικογενειακή χρήση.

Τεχνολογία & ασφάλεια

ADAS : 18 συστήματα (ενδεικτικά: ενεργό cruise, υποβοήθηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα κ.ά.)

Ασφάλεια : 5 αστέρια Euro NCAP

Συνδεσιμότητα/άνεση : διπλή οθόνη 12,3″ , Apple CarPlay/Android Auto , ασύρματη φόρτιση (έως 50 W ), ατμοσφαιρικός φωτισμός , ηχοσύστημα Sony (8 ή 6 ηχεία, ανά έκδοση).

Εκδόσεις: Comfort & Premium (διαφοροποίηση εξοπλισμού/ηχοσυστήματος κ.λπ.).

Για ποιον έχει νόημα

Θέλεις C-SUV με πολύ καλό εξοπλισμό και EV επιδόσεις χωρίς να ξεφύγεις σε τιμή.

Κάνεις αστικές/περιαστικές διαδρομές και φορτίζεις στο σπίτι ή στη δουλειά .

Εκτιμάς πλούσιες οθόνες, σύγχρονο infotainment και πλήρες πακέτο ADAS.

Τι να ελέγξεις πριν την απόφαση

Διαθεσιμότητα οχημάτων στην καμπάνια ( περιορισμένος αριθμός ).

Όροι επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (προϋποθέσεις/χρονισμός αίτησης).

Κόστος οικιακής φόρτισης (π.χ. νυχτερινό τιμολόγιο, εγκατάσταση wallbox).

Ασφάλιση EV και ενδεχόμενη διαφορά σε ασφάλιστρα .

After-sales (εγγύηση μπαταρίας, service, οδική βοήθεια).

«Qashqai-class» με… ηλεκτρικό twist

Το Omoda 5 EV κινείται στον πυρήνα της κατηγορίας όπου ανήκει και το Qashqai, αλλά προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική πρόταση με επιθετική τιμή και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Για όσους συγκρίνουν συνολικό κόστος χρήσης, η προσφορά και το άτοκο σχήμα το κάνουν εξαιρετικά υπολογίσιμο.

Τι κρατάμε;

Τιμή από 25.500 € με επιδότηση « Κινούμαι Ηλεκτρικά » ή 400 €/μήνα άτοκα – περιορισμένη διαθεσιμότητα .

204 PS, 340 Nm , 0–100 km/h 7,6 s – ζωντανές επιδόσεις για C-SUV.

61 kWh LFP , έως 430 km WLTP , DC 80 kW (10–80% ~32’) – πρακτική καθημερινότητα.

Πλήρες πακέτο ADAS (18 συστήματα) και 5★ Euro NCAP – έμφαση στην ασφάλεια .

Διπλή 12,3″, CarPlay/Android Auto, Sony audio – δυνατό infotainment.

Σημείωση: Τα οικονομικά στοιχεία/εκδόσεις προέρχονται από την τρέχουσα προωθητική ενημέρωση του εισαγωγέα. Πριν την οριστική επιλογή, ζητήστε γραπτή προσφορά με αναλυτικούς όρους (τελική τιμή, επιδότηση, παράδοση, χρηματοδότηση, εγγυήσεις).

