quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κινέζικος ανταγωνιστής του Nissan Qashqai με 204 ίππους τώρα ξεκινά από 25.500 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
Στέλιος Παππάς
kinezikos-antagonistis-tou-nissan-qashqai-me-204-ippous-tora-xekina-apo-25-500-evro-782725

C-SUV με 204 PS, έως 430 km WLTP και πλήρη ADAS. Προσφορά από 25.500 € (με «Κινούμαι Ηλεκτρικά») ή 400 €/μήνα. Όλες οι λεπτομέρειες.

Στην κατηγορία των C-SUV, εκεί όπου το Nissan Qashqai παραμένει σημείο αναφοράς, κάνει αίσθηση το Omoda 5 EV. Αμιγώς ηλεκτρικό, 204 PS και 340 Nm, με τιμή εκκίνησης που –στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια– κατεβαίνει στις 25.500 €. Πρόκειται για μια επιθετική πρόταση τιμής/εξοπλισμού, ειδικά για οδηγούς που σκέφτονται μετάβαση σε ηλεκτρικό χωρίς να πάνε σε premium προϋπολογισμό.

Σημαντικό: Η προσφορά «O’Joy Deals» αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και βασίζεται σε εφάπαξ εξόφληση με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” ή σε άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Τιμή & χρηματοδότηση: πού «κλειδώνει» το όφελος

  • Από 25.500 € με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” (εφάπαξ πληρωμή).

  • Εναλλακτικά: άτοκο πρόγραμμα 0,0% από 400 €/μήνα.

    • Ενδεικτικό παράδειγμα: Omoda 5 EV Comfort αξίας 35.500 €, προκαταβολή 12.650 €, χρηματοδοτούμενο 23.630 € (περιλ. ασφάλειας δανείου), 60 μήνες, 400 €/μήνα.

    • Έξοδα: διαχειριστικά 280 €, ασφάλιση δανείου 780 €, ονομαστικό 0,0% + εισφορά 0,6% Ν.128/75, ΣΕΠΠΕ 2,46%, σύνολο καταβολών 24.280 €.

  • Υπενθύμιση: οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και διαφοροποιούνται ανά έκδοση/διαθεσιμότητα.

Ηλεκτρικό σύνολο & επιδόσεις

  • Ισχύς/Ροπή: 204 PS (150 kW), 340 Nm

  • 0–100 km/h: 7,6 s

  • Απόδοση ηλεκτρικής κίνησης: 94% (δήλωση κατασκευαστή)

Το set-up στοχεύει σε ζωντανές ενδιάμεσες επιταχύνσεις για αστικό/περιαστικό και άνετη κρουαζιέρα στον αυτοκινητόδρομο.

Αυτονομία & φόρτιση

  • Μπαταρία: 61 kWh (LiFePO₄)

  • Αυτονομία: έως 430 km WLTP

  • Φόρτιση DC: 10→80% σε ~32’ (μέγ. 80 kW)

Η χημεία LFP ευνοεί τη μακροχρόνια αντοχή και την άνετη καθημερινή φόρτιση (συχνές ταχείες χωρίς μεγάλο θερμικό στρες σε ήπιες συνθήκες).

Διαστάσεις & πρακτικότητα

  • Μ/Π/Υ: 4.424/1.830/1.588 mmμεταξόνιο 2.630 mm

  • Χώρος αποσκευών: 360 l (έως 1.075 l)

Στο μήκος βρίσκεται στο μήκος-στόχο της κατηγορίας, με καλή αξιοποίηση εσωτερικών χώρων για οικογενειακή χρήση.

Τεχνολογία & ασφάλεια

  • ADAS: 18 συστήματα (ενδεικτικά: ενεργό cruise, υποβοήθηση λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα κ.ά.)

  • Ασφάλεια: 5 αστέρια Euro NCAP

  • Συνδεσιμότητα/άνεση: διπλή οθόνη 12,3″, Apple CarPlay/Android Auto, ασύρματη φόρτιση (έως 50 W), ατμοσφαιρικός φωτισμός, ηχοσύστημα Sony (8 ή 6 ηχεία, ανά έκδοση).

  • Εκδόσεις: Comfort & Premium (διαφοροποίηση εξοπλισμού/ηχοσυστήματος κ.λπ.).

Για ποιον έχει νόημα

  • Θέλεις C-SUV με πολύ καλό εξοπλισμό και EV επιδόσεις χωρίς να ξεφύγεις σε τιμή.

  • Κάνεις αστικές/περιαστικές διαδρομές και φορτίζεις στο σπίτι ή στη δουλειά.

  • Εκτιμάς πλούσιες οθόνες, σύγχρονο infotainment και πλήρες πακέτο ADAS.

Τι να ελέγξεις πριν την απόφαση

  • Διαθεσιμότητα οχημάτων στην καμπάνια (περιορισμένος αριθμός).

  • Όροι επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (προϋποθέσεις/χρονισμός αίτησης).

  • Κόστος οικιακής φόρτισης (π.χ. νυχτερινό τιμολόγιο, εγκατάσταση wallbox).

  • Ασφάλιση EV και ενδεχόμενη διαφορά σε ασφάλιστρα.

  • After-sales (εγγύηση μπαταρίας, service, οδική βοήθεια).

«Qashqai-class» με… ηλεκτρικό twist

Το Omoda 5 EV κινείται στον πυρήνα της κατηγορίας όπου ανήκει και το Qashqai, αλλά προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική πρόταση με επιθετική τιμή και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Για όσους συγκρίνουν συνολικό κόστος χρήσης, η προσφορά και το άτοκο σχήμα το κάνουν εξαιρετικά υπολογίσιμο.

Διάβασε εδώ την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου

Τι κρατάμε;

  • Τιμή από 25.500 € με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ή 400 €/μήνα άτοκαπεριορισμένη διαθεσιμότητα.

  • 204 PS, 340 Nm, 0–100 km/h 7,6 sζωντανές επιδόσεις για C-SUV.

  • 61 kWh LFP, έως 430 km WLTP, DC 80 kW (10–80% ~32’) – πρακτική καθημερινότητα.

  • Πλήρες πακέτο ADAS (18 συστήματα) και 5★ Euro NCAPέμφαση στην ασφάλεια.

  • Διπλή 12,3″, CarPlay/Android Auto, Sony audioδυνατό infotainment.

Σημείωση: Τα οικονομικά στοιχεία/εκδόσεις προέρχονται από την τρέχουσα προωθητική ενημέρωση του εισαγωγέα. Πριν την οριστική επιλογή, ζητήστε γραπτή προσφορά με αναλυτικούς όρους (τελική τιμή, επιδότηση, παράδοση, χρηματοδότηση, εγγυήσεις).

Όλες οι ειδήσεις

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#C SUV#OMODA#OMODA 5
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

prosfora-black-friday-to-fthinotero-c-suv-stin-ellada-me-aftomato-kivotio-timi-kato-apo-19-000-evro-781673

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

03.11.2025

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ
neo-audi-q3-fthinotero-2-000-evro-stin-ellada-poia-ekdosi-afora-772175

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

05.09.2025

Νέο Audi Q3: Φθηνότερο 2.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποια έκδοση αφορά;
bmw-x1-tora-to-best-seller-suv-me-atokes-doseis-kai-4-chronia-engyisi-679806

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

28.06.2025

BMW X1: Τώρα το best-seller SUV με άτοκες δόσεις και 4 χρόνια εγγύηση
to-pio-aneto-oikogeneiako-suv-stin-elliniki-agora-me-ofelos-eos-2-850-evro-poio-einai-768908

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

11.11.2025

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;
volkswagen-smart-deals-ofelos-eos-10-500-evro-gia-ta-pio-apodotika-montela-tis-gkamas-782217

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

07.11.2025

Volkswagen Smart Deals: Όφελος έως 10.500 ευρώ για τα πιο αποδοτικά μοντέλα της γκάμας
afto-einai-to-pio-premium-oikogeneiako-suv-pou-boreis-na-pareis-me-28-990-evro-stin-ellada-782012

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

05.11.2025

Αυτό είναι το πιο premium οικογενειακό SUV που μπορείς να πάρεις με 28.990 ευρώ στην Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις