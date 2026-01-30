Μεγάλες εκπτώσεις CUPRA: Τα υβριδικά που έχουν μείωση 4.000 ευρώ

Ανταγωνιστικές τιμές και ελκυστικά προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη την γκάμα της CUPRA – Σημαντικά οφέλη σε ήπια υβριδικά και plug-in

Η CUPRA έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει συνώνυμο της σπορ πολυτέλειας σε λογικό κόστος. Από την εποχή που αποσπάστηκε από τη SEAT, η μάρκα χτίζει μια ξεχωριστή ταυτότητα που παντρεύει τη μεσογειακή ένταση με τη γερμανική ακρίβεια.

Η εταιρεία ξεκινά τη νέα χρονιά με μεγάλες εκπτώσεις και προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη γκάμα μοντέλων της: Όφελος έως και 2.000 ευρώ για τις εκδόσεις 1.5 lt των CUPRA Leon, Formentor & Terramar και οφέλη μέχρι και 4.000 ευρώ για όλη την γκάμα PHEV.

LEON 1.5 150hp

Το LEON διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1.5 150HP & 1.5 150HP DSG MHEV με μειωμένη τιμή κατά €500.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ LEON 1.5 150HP 31.490€ 30.990€ -500€ LEON 1.5 150HP DSG MHEV 33.990€ 33.490€ -500€

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plug–in Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 204HP 44.490€ 40.490€ 272HP 47.490€ 43.490€

FORMENTOR 1.5 150hp

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας, αυτό είναι το Formentor. Το SUV που έγινε best seller στην Ελλάδα, αλλά και το αυτοκίνητο που καθιέρωσε την CUPRA ως ανεξάρτητη δύναμη στην premium compact κατηγορία προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ FORMENTOR 1.5 150HP 35.490€ 34.490€ –1.000€ FORMENTOR 1.5 150HP DSG MHEV 35.490€ 34.490€ –1.000€

CUPRA FORMENTOR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 204HP 45.990€ 41.990€ 272HP 48.990€ 44.990€

CUPRA TERRAMAR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 204HP 48.490€ 44.490€ 272HP 51.790€ 47.490€

Και τα τρία PHEV μοντέλα προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.

CUPRA Born

Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 59KW 204HP 37.990€ 33.990€ 59KW 231HP 40.990€ 36.990€ 79KW 231HP 44.990€ 40.990€ 79KW 326 VZ 49.990€ 45.990€

CUPRA Tavascan

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ 77KW 286HP ENDURANCE 45.990€ 42.990€ 77KW 286HP ADRENALINE 51.490€ 48.490€ 77KW 340HP VZ 4WD 56.990€ 53.990€ 77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE 60.490€ 57.490€ 77KW 340HP VZ 4WD EXTREME 65.490€ 62.490€

Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.

Tι κρατάμε: