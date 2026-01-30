quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μεγάλες εκπτώσεις CUPRA: Τα υβριδικά που έχουν μείωση 4.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30.01.2026
Autotypos Team
megales-ekptoseis-cupra-ta-yvridika-pou-echoun-meiosi-4-000-evro-779698

Ανταγωνιστικές τιμές και ελκυστικά προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη την γκάμα της CUPRA – Σημαντικά οφέλη σε ήπια υβριδικά και plug-in

Η CUPRA έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει συνώνυμο της σπορ πολυτέλειας σε λογικό κόστος. Από την εποχή που αποσπάστηκε από τη SEAT, η μάρκα χτίζει μια ξεχωριστή ταυτότητα που παντρεύει τη μεσογειακή ένταση με τη γερμανική ακρίβεια.

Η εταιρεία ξεκινά τη νέα χρονιά με μεγάλες εκπτώσεις και προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη γκάμα μοντέλων της: Όφελος έως και 2.000 ευρώ για τις εκδόσεις 1.5 lt των CUPRA Leon, Formentor & Terramar και οφέλη μέχρι και 4.000 ευρώ για όλη την γκάμα PHEV.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LEON 1.5 150hp

Το LEON διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1.5 150HP & 1.5 150HP DSG MHEV με μειωμένη τιμή κατά €500.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
LEON  1.5 150HP 31.490€ 30.990€ -500€
LEON 1.5 150HP DSG MHEV 33.990€ 33.490€ -500€

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plugin Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
204HP 44.490 40.490
272HP 47.490 43.490

 

cupra formentor

FORMENTOR 1.5 150hp

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας, αυτό είναι το Formentor. Το SUV που έγινε best seller στην Ελλάδα, αλλά και το αυτοκίνητο που καθιέρωσε την CUPRA ως ανεξάρτητη δύναμη στην premium compact κατηγορία προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
FORMENTOR  1.5 150HP 35.490€ 34.490€ 1.000€
FORMENTOR 1.5 150HP DSG MHEV 35.490€ 34.490€ 1.000€

 

CUPRA FORMENTOR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
204HP 45.990€ 41.990€
272HP 48.990€ 44.990€

 

CUPRA TERRAMAR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
204HP 48.490€ 44.490€
272HP 51.790€ 47.490€

 

Και τα τρία PHEV μοντέλα προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.

CUPRA Born

Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
59KW 204HP 37.990€ 33.990€
59KW 231HP 40.990€ 36.990€
79KW 231HP 44.990 40.990€
79KW 326 VZ 49.990 45.990€

Cupra Tavascan

CUPRA Tavascan

ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
77KW 286HP ENDURANCE 45.990€ 42.990€
77KW 286HP ADRENALINE 51.490€ 48.490€
77KW 340HP VZ 4WD 56.990 53.990€
77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE 60.490 57.490€
77KW 340HP VZ 4WD EXTREME 65.490 62.490€

 

Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.

Tι κρατάμε:

  • Οι εκδόσεις 1.5 lt των CUPRA Leon, Formentor & Terramar με όφελος έως €2.000
  • Όλη η γκάμα CUPRA PHEV με όφελος €4.000
  • CUPRA EV: Με συνολικό όφελος έως €4.000
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#CUPRA#Cupra Born#Cupra Formentor#Cupra Leon#Cupra Tavascan#CUPRA Terramar
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ekptosi-eos-5-500-evro-gia-ta-entyposiaka-montela-tis-cupra-synoliko-ofelos-8-500-evro-760281

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

08.10.2025

Έκπτωση έως 5.500 ευρώ για τα εντυπωσιακά μοντέλα της CUPRA – Συνολικό όφελος 8.500 ευρώ
ekptosi-4-000-evro-gia-to-yvridiko-seat-me-tous-204-ps-kanei-100-km-choris-na-kapsei-stagona-venzinis-790828

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

27.01.2026

Έκπτωση 4.000 ευρώ για το υβριδικό SEAT με τους 204 PS – Κάνει 100 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης
polyteles-suv-gia-oikogeneia-me-0-epitokio-kai-e239-mina-790756

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

26.01.2026

Πολυτελές SUV για οικογένεια με 0% επιτόκιο και €239/μήνα
to-premium-oikogeneiako-suv-ton-218-ps-me-ton-pio-pliri-exoplismo-tora-me-timi-26-990-evro-etoimoparadoto-772954

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

15.01.2026

Το premium οικογενειακό SUV των 218 PS με τον πιο πλήρη εξοπλισμό τώρα με τιμή 26.990 ευρώ – Ετοιμοπαράδοτο
neo-renault-clio-oi-ekdoseis-pou-echoun-idi-ekptosi-stin-ellada-785534

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

08.01.2026

Νέο Renault Clio: Οι εκδόσεις που έχουν ήδη έκπτωση στην Ελλάδα
volkswagen-amarok-ofelos-eos-3-000-e-me-paratasi-788571

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

07.01.2026

Volkswagen Amarok: Όφελος έως 3.000 € με παράταση

Πρόσφατες Ειδήσεις