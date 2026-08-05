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Νέα επετειακή τιμή για τη φθηνότερη Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Όφελος σχεδόν 3.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.08.2026
Στέλιος Παππάς
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Η Mercedes-Benz A 200 Progressive προσφέρεται σε 140 αυτοκίνητα με χαμηλότερη τιμή, όφελος άνω των 2.900 ευρώ και κινητήρα 163 PS.

Η Mercedes-Benz συνεχίζει τους εορτασμούς για τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου, αυτή τη φορά με μια ειδική εμπορική πρόταση για την A-Class.

Συνολικά 140 Mercedes-Benz A 200 Progressive διατίθενται στην ελληνική αγορά με τιμή 32.990 ευρώ και όφελος που ξεπερνά τα 2.900 ευρώ. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βενζινοκινητήρας 163 PS και αυτόματο κιβώτιο

Η A 200 χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας 1,3 lt, με ισχύ 163 PS.

Συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT επτά σχέσεων, το οποίο δίνει έμφαση στην ομαλή λειτουργία και στην άμεση αλλαγή ταχυτήτων.

MERCEDES A-CLASS

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός τοποθετεί την A 200 πάνω από τις βασικότερες εκδόσεις της σειράς, προσφέροντας περισσότερη ισχύ χωρίς να απομακρύνεται από τον καθημερινό χαρακτήρα ενός compact hatchback.

Τι περιλαμβάνει η έκδοση Progressive

Η επετειακή πρόταση δεν αφορά μια γυμνή βασική έκδοση, αλλά την Progressive με αρκετά στοιχεία άνεσης, τεχνολογίας και υποβοήθησης.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • προβολείς LED με προσαρμοζόμενη δέσμη
  • καθίσματα με οσφυϊκή υποστήριξη τεσσάρων σημείων
  • πολυλειτουργικό σπορ δερμάτινο τιμόνι
  • χειριστήρια αφής στο τιμόνι
  • διακοσμητικές επιφάνειες με εμφάνιση ανθρακονημάτων
  • Πακέτο Στάθμευσης
  • Πακέτο Καθρεφτών
  • σύστημα πλοήγησης Connectivity Plus.

Το Πακέτο Στάθμευσης διευκολύνει τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους, ενώ το Πακέτο Καθρεφτών προσθέτει λειτουργίες που ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα.

Ψηφιακό cockpit και MBUX

Στο ταμπλό βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ο οποίος συνεργάζεται με το σύστημα πολυμέσων MBUX.

Μέσω της φωνητικής εντολής «Hey Mercedes», ο οδηγός μπορεί να χειριστεί επιλεγμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου χωρίς να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι.

Το σύστημα πλοήγησης Connectivity Plus συμπληρώνει το ψηφιακό περιβάλλον, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδεσιμότητας και καθοδήγησης κατά τη διαδρομή.

Μόνο 140 αυτοκίνητα

Η επιλογή του αριθμού δεν είναι τυχαία, καθώς αντιστοιχεί στα 140 χρόνια ιστορίας που συμπληρώνονται από την εφεύρεση του αυτοκινήτου.

Η ειδική τιμή ισχύει αποκλειστικά για τα 140 διαθέσιμα οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, ανάλογα με τη ζήτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο της Mercedes-Benz στην Ελλάδα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις ακριβείς προδιαγραφές των αυτοκινήτων και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τι κρατάμε;

  • Η Mercedes-Benz A 200 Progressive προσφέρεται με επετειακή τιμή 32.990 ευρώ.
  • Το συνολικό όφελος ξεπερνά τα 2.900 ευρώ.
  • Η προσφορά αφορά μόνο 140 αυτοκίνητα.
  • Ο κινητήρας βενζίνης 1,3 lt αποδίδει 163 PS.
  • Το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT διαθέτει επτά σχέσεις.
  • Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται LED προβολείς, ψηφιακό cockpit 10,25 ιντσών, MBUX και πακέτο στάθμευσης.
  • Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

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Tags
#Mercedes#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz A-Class
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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