Νέο Audi Q3: Φθηνότερο 2.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποια έκδοση αφορά;

Το Q3 παραμένει κορυφαία πρόταση στην κατηγορία με premium ποιότητα , πλούσιο εξοπλισμό και επιλογές βενζίνης, diesel και plug-in hybrid.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Q3 TFSI e, με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km.

Το Audi Q3 αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς παίκτες στην premium compact SUV κατηγορία, συνδυάζοντας την κομψή σχεδίαση με την πρακτικότητα. Στη νέα του γενιά, το Q3 προσφέρει πλουσιότερη γκάμα εκδόσεων και περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, ενώ η ελληνική αντιπροσωπεία προχώρησε σε σημαντική μείωση τιμής σε μία από τις πιο δημοφιλείς εκδόσεις.

Premium χαρακτήρας με γερμανική υπογραφή

Η σχεδίαση του Q3 ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική της Audi, με μεγάλη Singleframe μάσκα, έντονες γραμμές στο αμάξωμα και προσεγμένες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον premium χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι εξίσου αναβαθμισμένη: ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Virtual Cockpit, η μεγάλη οθόνη αφής MMI και η υψηλή ποιότητα υλικών δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδυάζει τεχνολογία και πολυτέλεια.

Οι εκδόσεις Advanced και S line προσθέτουν περαιτέρω πινελιές εξατομίκευσης, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και εξοπλισμού, καλύπτοντας διαφορετικά γούστα και ανάγκες.

Γκάμα κινητήρων για κάθε οδηγό

Κάτω από το καπό, το Q3 προσφέρει πολλαπλές επιλογές.

Ο 1.5 TFSI με ήπια υβριδική τεχνολογία απευθύνεται σε όσους προτιμούν τη βενζίνη με χαμηλή κατανάλωση.

Ο 2.0 TDI ξεχωρίζει για την αποδοτικότητα και την ελαστικότητα.

Το Q3 TFSI e plug-in hybrid συνδυάζει βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδει 272 PS και 400 Nm, ενώ προσφέρει έως 119 km ηλεκτρικής αυτονομίας για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς εκπομπές.

Μείωση τιμής 2.000 ευρώ στον 2.0 TDI

Το σημαντικό νέο αφορά την έκδοση με τον 2.0 TDI των 150 PS, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο S-Tronic. Σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο της Audi στην Ελλάδα, η τιμή για την έκδοση Advanced μειώνεται κατά 2.000 ευρώ, και πλέον διαμορφώνεται στις 49.980 ευρώ.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το μοντέλο μόλις έχει λανσαριστεί στην αγορά, γεγονός που καθιστά την απόφαση της εταιρείας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του Q3 απέναντι σε άλλες premium προτάσεις της κατηγορίας.

Ένα ολοκληρωμένο SUV

Με την πρόσφατη μείωση τιμής, το Q3 γίνεται πιο προσιτό σε όσους αναζητούν ένα premium compact SUV με ισχυρό diesel κινητήρα και κορυφαία ποιότητα. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εκδόσεις, η γκάμα του Q3 καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού – από την καθημερινή οικονομία μέχρι την υβριδική τεχνολογία και την πολυτέλεια.

Τι κρατάμε;

Το Audi Q3 2.0 TDI 150 PS S-Tronic Advanced κοστίζει πλέον 49.980 ευρώ , με μείωση 2.000 ευρώ .

Το SUV συνεχίζει να προσφέρει πολυτελή αίσθηση και κορυφαία τεχνολογία στο εσωτερικό.

Η γκάμα του Q3 καλύπτει όλες τις ανάγκες, από βενζίνη και diesel μέχρι plug-in hybrid με 119 km ηλεκτρικής αυτονομίας .

Η κίνηση της Audi ενισχύει την αξία αγοράς του Q3 απέναντι στον ανταγωνισμό.

