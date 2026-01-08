Νέο Renault Clio: Οι εκδόσεις που έχουν ήδη έκπτωση στην Ελλάδα

Ποιες εκδόσεις του νέου Renault Clio ξεκινούν με άμεση προωθητική έκπτωση στην Ελλάδα; Δες γκάμα και αναλυτικές τιμές.

Ποιες εκδόσεις έχουν ήδη προωθητική έκπτωση

Με το λανσάρισμα της 6ης γενιάς, δύο δημοφιλείς εκδόσεις του Renault Clio προσφέρονται εξαρχής με μειωμένες τιμές:

Οι εκπτώσεις αυτές «ρίχνουν» το σημείο εισόδου τόσο στη χειροκίνητη όσο και στην αυτόματη έκδοση του νέου 3κύλινδρου TCe 115, κάνοντας το Clio πιο ανταγωνιστικό σε τιμή-εξοπλισμό από την πρώτη μέρα διάθεσης.

Τι φέρνει η 6η γενιά

Η νέα γενιά ανεβάζει τον πήχη σε σχεδίαση και τεχνολογία: πιο δυναμικές αναλογίες, αναβαθμισμένο εσωτερικό με διπλή οθόνη έως 10,1”, Google services (OpenR Link, Google Maps/Assistant/Play) και εκτεταμένα ADAS (έως 29 συστήματα, ανάλογα με την έκδοση). Σημείο αναφοράς παραμένει η ποιότητα κύλισης της πλατφόρμας CMF-B και ο «γεμάτος» βασικός εξοπλισμός.

Διαθέσιμη γκάμα – συνοπτικά

Πέρα από τις δύο εκδόσεις με άμεση έκπτωση, το Clio διατίθεται και στις εξής επιλογές:

TCe 115 (χειροκίνητο ή EDC ), σε επίπεδα evolution και techno .

Full hybrid E-Tech 160 σε evolution , techno και esprit Alpine (κορυφαία απόδοση/κατανάλωση, με 0–100 km/h σε 8,3’’ και εργοστασιακή μέση κατανάλωση από 3,9 l/100 km).

Eco-G (LPG) 120 ίππων EDC (σε επόμενο στάδιο), για χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Για αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις εκδόσεις και εξοπλισμούς, δείτε το αναλυτικό μας άρθρο με τις τιμές.

Τι κρατάμε;