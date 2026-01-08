quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Νέο Renault Clio: Οι εκδόσεις που έχουν ήδη έκπτωση στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ | 08.01.2026
AutoTypos Team
neo-renault-clio-oi-ekdoseis-pou-echoun-idi-ekptosi-stin-ellada-785534

Ποιες εκδόσεις του νέου Renault Clio ξεκινούν με άμεση προωθητική έκπτωση στην Ελλάδα; Δες γκάμα και αναλυτικές τιμές.

Ποιες εκδόσεις έχουν ήδη προωθητική έκπτωση

Με το λανσάρισμα της 6ης γενιάς, δύο δημοφιλείς εκδόσεις του Renault Clio προσφέρονται εξαρχής με μειωμένες τιμές:

Οι εκπτώσεις αυτές «ρίχνουν» το σημείο εισόδου τόσο στη χειροκίνητη όσο και στην αυτόματη έκδοση του νέου 3κύλινδρου TCe 115, κάνοντας το Clio πιο ανταγωνιστικό σε τιμή-εξοπλισμό από την πρώτη μέρα διάθεσης.

Τι φέρνει η 6η γενιά

Η νέα γενιά ανεβάζει τον πήχη σε σχεδίαση και τεχνολογία: πιο δυναμικές αναλογίες, αναβαθμισμένο εσωτερικό με διπλή οθόνη έως 10,1”, Google services (OpenR Link, Google Maps/Assistant/Play) και εκτεταμένα ADAS (έως 29 συστήματα, ανάλογα με την έκδοση). Σημείο αναφοράς παραμένει η ποιότητα κύλισης της πλατφόρμας CMF-B και ο «γεμάτος» βασικός εξοπλισμός.

Διαθέσιμη γκάμα – συνοπτικά

Πέρα από τις δύο εκδόσεις με άμεση έκπτωση, το Clio διατίθεται και στις εξής επιλογές:

  • TCe 115 (χειροκίνητο ή EDC), σε επίπεδα evolution και techno.

  • Full hybrid E-Tech 160 σε evolution, techno και esprit Alpine (κορυφαία απόδοση/κατανάλωση, με 0–100 km/h σε 8,3’’ και εργοστασιακή μέση κατανάλωση από 3,9 l/100 km).

  • Eco-G (LPG) 120 ίππων EDC (σε επόμενο στάδιο), για χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Για αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις εκδόσεις και εξοπλισμούς, δείτε το αναλυτικό μας άρθρο με τις τιμές.

Τι κρατάμε;

  • Δύο άμεσες εκπτώσεις στο λανσάρισμα: evolution TCe 115 (-€500) και evolution TCe 115 EDC (-€1.300).

  • Πληρέστατη τεχνολογική αναβάθμιση (διπλή οθόνη, Google, ADAS).

  • Πλούσια γκάμα από βενζίνη έως full hybrid 160 PS (και Eco-G προσεχώς), για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες/προϋπολογισμούς.

Tags
#Renault#Renault Clio#προσφορές
