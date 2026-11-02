Nissan Qashqai: Τώρα με εκπτώσεις που φτάνουν τις 5.100 ευρώ

Το Nissan Qashqai γίνεται πιο προσιτό με εκπτώσεις έως 5.100 ευρώ. Δείτε τις νέες τιμές στην Ελλάδα για τις εκδόσεις Hybrid 158 PS.

Σε μια περίοδο που η απόκτηση ενός καινούργιου οικογενειακού SUV απαιτεί αρκετά χρήματα, η Nissan προχωρά σε μια σημαντική εμπορική κίνηση για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της. Το Nissan Qashqai διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά με εκπτώσεις που φτάνουν τις 5.100 ευρώ, μειώνοντας αισθητά το κόστος απόκτησής του.

Η νέα προσφορά αφορά το δημοφιλές C-SUV, το οποίο στην εισαγωγική έκδοση Unique με τον υβριδικό κινητήρα των 158 PS ξεκινά πλέον από 26.490 ευρώ. Μάλιστα, η Nissan έχει συμπεριλάβει στην προσφορά και την αυτόματη έκδοση, η οποία διατίθεται με τιμή κάτω από τις 30.000 ευρώ.

Πόσο κοστίζει πλέον το Nissan Qashqai στην Ελλάδα;

Οι νέες τιμές αφορούν την εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Unique με τον κινητήρα 1.3 Hybrid των 158 PS.

Έκδοση Νέα τιμή Qashqai 1.3 Hybrid 158 PS Unique, χειροκίνητο 26.490 € Qashqai 1.3 Hybrid 158 PS Unique, αυτόματο 28.990 €

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ, με την αυτόματη έκδοση να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους πραγματοποιούν καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση, η νέα τιμή τοποθετεί το Qashqai κάτω από το όριο των 27.000 ευρώ, σε μια κατηγορία όπου αρκετά οικογενειακά SUV έχουν πλέον πλησιάσει ή ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ.

Υβριδικός κινητήρας 158 PS με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο

Κάτω από το καπό του Qashqai βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.332 cc, ο οποίος συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία 12V. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 158 PS, ενώ η ροπή διαφοροποιείται ανάλογα με το κιβώτιο, φτάνοντας τα 260 Nm στη χειροκίνητη και τα 270 Nm στην αυτόματη έκδοση.

Το mild hybrid σύστημα αξιοποιεί την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα και συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Η έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο X-Tronic CVT προσφέρει επιπλέον άνεση στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι 158 PS εξασφαλίζουν επαρκή απόδοση για τις ανάγκες ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, τόσο στην πόλη όσο και σε ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο.

Τι εξοπλισμό προσφέρει η έκδοση Unique;

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας προσφοράς είναι ότι αφορά μια έκδοση που διαθέτει ήδη σημαντικό εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας. Το Nissan Qashqai Unique περιλαμβάνει οθόνη πολυμέσων 12,3 ιντσών, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας που διευκολύνει τους ελιγμούς στάθμευσης.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης:

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός

Σύστημα έξυπνου κλειδιού i-Key

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold

Συστήματα προειδοποίησης τυφλού σημείου και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Έτσι, ακόμη και στην εισαγωγική έκδοση, το Qashqai προσφέρει αρκετές από τις ευκολίες που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο SUV.

Ένα οικογενειακό SUV με χώρους και πρακτικότητα

Το Qashqai εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τη διάδοση των crossover στην ευρωπαϊκή αγορά. Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,67 μέτρα, προσφέρει διαστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας οικογένειας, χωρίς να γίνεται υπερβολικά ογκώδες για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει τα 504 lt, ανάλογα με την έκδοση και τη διαμόρφωση, προσφέροντας επαρκή χωρητικότητα για αποσκευές, καρότσια και τον εξοπλισμό μιας οικογενειακής εκδρομής. Παράλληλα, η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και η καλή ορατότητα ενισχύουν την ευκολία χρήσης μέσα στην πόλη. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το Qashqai μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις της καθημερινότητας όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Αξίζει η νέα τιμή του Nissan Qashqai;

Η νέα εμπορική προσφορά βελτιώνει σημαντικά τη θέση του Qashqai στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με ήπια υβριδική τεχνολογία και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η τιμή των 26.490 ευρώ για το χειροκίνητο το καθιστά πιο προσιτό σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο τιμολόγησης, ενώ η δυνατότητα απόκτησης της αυτόματης έκδοσης με 28.990 ευρώ δίνει μια επιπλέον επιλογή σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνεση.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν το 1.3 mild hybrid των 158 PS και όχι το διαφορετικής τεχνολογίας σύστημα e-POWER, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή πρόταση στη γκάμα του Qashqai.

Τι κρατάμε;