quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο βασιλιάς των C-SUV με τιμή 27.990 ευρώ – Προσφορά καλοκαιριού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.06.2026
AutoTypos Team
o-vasilias-ton-c-suv-me-timi-27-990-evro-prosfora-kalokairiou-737314
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά των οικογενειακών SUV είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ, όμως υπάρχουν ορισμένα μοντέλα που έχουν καταφέρει να χτίσουν τη δική τους ιστορία και να αποτελούν σημείο αναφοράς για ολόκληρη την κατηγορία.

Ένα από αυτά είναι το Nissan Qashqai, το αυτοκίνητο που ουσιαστικά καθιέρωσε τα σύγχρονα C-SUV στην Ευρώπη και συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των αγοραστών. Αυτή την περίοδο μάλιστα, το δημοφιλές SUV της Nissan προσφέρεται στην Ελλάδα με μια ιδιαίτερα ελκυστική εμπορική ενέργεια. Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση Unique με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 140 ίππων κοστίζει 27.990 ευρώ αντί για 30.590 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το κόστος απόκτησης ενός από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Qashqai

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Qashqai είναι ότι δεν αναγκάζει τον αγοραστή να ανέβει σε ακριβότερες εκδόσεις για να αποκτήσει σύγχρονο εξοπλισμό. Η έκδοση Unique περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μεγάλο 12,3 ιντσών Nissan Connect display, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα i-Key για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, Apple CarPlay και Android Auto, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό και ζάντες 17 ιντσών. Πρόκειται για στοιχεία που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε σε πολύ ακριβότερες εκδόσεις εξοπλισμού, ενώ σήμερα προσφέρονται από τη βάση της γκάμας, καθιστώντας το Qashqai ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι σε νεότερους αλλά και πιο ακριβούς αντιπάλους. Παράλληλα, το μοντέλο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν επιτυχημένο. Η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, οι χώροι επαρκούν άνετα για μια τετραμελή οικογένεια και η συνολική αίσθηση ποιότητας παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Με μήκος 4.425 mm, πλάτος 1.848 mm και μεταξόνιο 2.665 mm, το Nissan Qashqai τοποθετείται στην «καρδιά» της κατηγορίας C-SUV. Το μεγάλο του ατού είναι πως συνδυάζει εύκολη καθημερινή χρήση με πραγματική οικογενειακή πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως και τα 504 λίτρα, προσφέροντας άνεση για ταξίδια, διακοπές ή μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, ενώ ο κύκλος στροφής των 11,1 μέτρων βοηθά σημαντικά στις αστικές μετακινήσεις και στο παρκάρισμα. Η Nissan έχει επίσης δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εργονομία της καμπίνας, με πολλές θήκες για μικροαντικείμενα, εύκολη πρόσβαση για όλους τους επιβάτες και εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Qashqai

Κάτω από το καπό της προσφοράς βρίσκεται ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.3 Hybrid βενζινοκινητήρας με ήπια υβριδική τεχνολογία. Αποδίδει 140 ίππους και 240 Nm ροπής, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κινεί τους εμπρός τροχούς. Οι επιδόσεις κρίνονται απολύτως επαρκείς για το μέγεθος και τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, με τελική ταχύτητα 196 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,2 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 6,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 ανέρχονται στα 143 g/km, προσφέροντας μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και οικονομία χρήσης. Η ήπια υβριδική τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, ενώ κάνει πιο ομαλή τη λειτουργία του συστήματος start-stop και βελτιώνει τη συνολική αίσθηση ποιότητας στην οδήγηση.

Qashqai

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερο εξοπλισμό, η γκάμα του Qashqai εκτείνεται από την N-Connecta με 18άρες ζάντες, Google built-in υπηρεσίες, ασύρματη φόρτιση και κάμερα 360 μοιρών, έως τις κορυφαίες Tekna και Tekna Plus εκδόσεις που προσθέτουν head-up display, ηλεκτρική πίσω πόρτα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, premium ηχοσύστημα Bose και καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Έτσι, ανεξάρτητα από το διαθέσιμο budget, το Qashqai μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε αγοραστή χωρίς να χάνει τον βασικό του χαρακτήρα: ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία, πρακτικότητα και οικονομία χρήσης.

Τι κρατάμε;

Τιμή προσφοράς 27.990 ευρώ αντί για 30.590 ευρώ
Πλούσιος εξοπλισμός ήδη από την έκδοση Unique
Ήπια υβριδικός κινητήρας 140 ίππων με κατανάλωση 6,3 lt/100 km
Χώρος αποσκευών έως 504 λίτρα
Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και δοκιμασμένα C-SUV της αγοράς

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#C SUV#Nissan#Nissan Qashqai
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

fthinotero-4-000-evro-to-yvridiko-suv-tis-renault-me-tous-200-ippous-des-tis-ekdoseis-782674

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

03.06.2026

Φθηνότερο 4.000 ευρώ το υβριδικό SUV της Renault με τους 200 ίππους – Δες τις εκδόσεις
volkswagen-tiguan-enischyetai-stin-ellada-me-pio-plousio-kai-technologika-proigmeno-exoplismo-apo-33-990-evro-768295

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

20.04.2026

Volkswagen Tiguan: Ενισχύεται στην Ελλάδα με πιο πλούσιο και τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό – Από 33.990 ευρώ
fthinotero-to-entyposiako-yvridiko-suv-tis-peugeot-stin-ellada-den-plironei-teli-kykloforias-757430

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

24.02.2026

Φθηνότερο το εντυπωσιακό υβριδικό SUV της Peugeot στην Ελλάδα – Δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας
to-premium-oikogeneiako-suv-ton-218-ps-me-ton-pio-pliri-exoplismo-tora-me-timi-26-990-evro-etoimoparadoto-772954

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

15.01.2026

Το premium οικογενειακό SUV των 218 PS με τον πιο πλήρη εξοπλισμό τώρα με τιμή 26.990 ευρώ – Ετοιμοπαράδοτο
afto-einai-to-fthinotero-suv-tis-mercedes-benz-stin-ellada-tora-diathesimo-me-299-evro-mina-693396

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

09.12.2025

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα
kinezikos-antagonistis-tou-nissan-qashqai-me-204-ippous-tora-xekina-apo-25-500-evro-782725

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

12.11.2025

Κινέζικος ανταγωνιστής του Nissan Qashqai με 204 ίππους τώρα ξεκινά από 25.500 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις