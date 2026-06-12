Ο βασιλιάς των C-SUV με τιμή 27.990 ευρώ – Προσφορά καλοκαιριού

Η αγορά των οικογενειακών SUV είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ, όμως υπάρχουν ορισμένα μοντέλα που έχουν καταφέρει να χτίσουν τη δική τους ιστορία και να αποτελούν σημείο αναφοράς για ολόκληρη την κατηγορία.

Ένα από αυτά είναι το Nissan Qashqai, το αυτοκίνητο που ουσιαστικά καθιέρωσε τα σύγχρονα C-SUV στην Ευρώπη και συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των αγοραστών. Αυτή την περίοδο μάλιστα, το δημοφιλές SUV της Nissan προσφέρεται στην Ελλάδα με μια ιδιαίτερα ελκυστική εμπορική ενέργεια. Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση Unique με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 140 ίππων κοστίζει 27.990 ευρώ αντί για 30.590 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το κόστος απόκτησης ενός από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Qashqai είναι ότι δεν αναγκάζει τον αγοραστή να ανέβει σε ακριβότερες εκδόσεις για να αποκτήσει σύγχρονο εξοπλισμό. Η έκδοση Unique περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το μεγάλο 12,3 ιντσών Nissan Connect display, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα i-Key για είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, Apple CarPlay και Android Auto, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό και ζάντες 17 ιντσών. Πρόκειται για στοιχεία που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε σε πολύ ακριβότερες εκδόσεις εξοπλισμού, ενώ σήμερα προσφέρονται από τη βάση της γκάμας, καθιστώντας το Qashqai ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι σε νεότερους αλλά και πιο ακριβούς αντιπάλους. Παράλληλα, το μοντέλο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν επιτυχημένο. Η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, οι χώροι επαρκούν άνετα για μια τετραμελή οικογένεια και η συνολική αίσθηση ποιότητας παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Με μήκος 4.425 mm, πλάτος 1.848 mm και μεταξόνιο 2.665 mm, το Nissan Qashqai τοποθετείται στην «καρδιά» της κατηγορίας C-SUV. Το μεγάλο του ατού είναι πως συνδυάζει εύκολη καθημερινή χρήση με πραγματική οικογενειακή πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως και τα 504 λίτρα, προσφέροντας άνεση για ταξίδια, διακοπές ή μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, ενώ ο κύκλος στροφής των 11,1 μέτρων βοηθά σημαντικά στις αστικές μετακινήσεις και στο παρκάρισμα. Η Nissan έχει επίσης δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εργονομία της καμπίνας, με πολλές θήκες για μικροαντικείμενα, εύκολη πρόσβαση για όλους τους επιβάτες και εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Κάτω από το καπό της προσφοράς βρίσκεται ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.3 Hybrid βενζινοκινητήρας με ήπια υβριδική τεχνολογία. Αποδίδει 140 ίππους και 240 Nm ροπής, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κινεί τους εμπρός τροχούς. Οι επιδόσεις κρίνονται απολύτως επαρκείς για το μέγεθος και τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, με τελική ταχύτητα 196 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,2 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 6,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 ανέρχονται στα 143 g/km, προσφέροντας μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και οικονομία χρήσης. Η ήπια υβριδική τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, ενώ κάνει πιο ομαλή τη λειτουργία του συστήματος start-stop και βελτιώνει τη συνολική αίσθηση ποιότητας στην οδήγηση.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερο εξοπλισμό, η γκάμα του Qashqai εκτείνεται από την N-Connecta με 18άρες ζάντες, Google built-in υπηρεσίες, ασύρματη φόρτιση και κάμερα 360 μοιρών, έως τις κορυφαίες Tekna και Tekna Plus εκδόσεις που προσθέτουν head-up display, ηλεκτρική πίσω πόρτα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, premium ηχοσύστημα Bose και καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Έτσι, ανεξάρτητα από το διαθέσιμο budget, το Qashqai μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε αγοραστή χωρίς να χάνει τον βασικό του χαρακτήρα: ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία, πρακτικότητα και οικονομία χρήσης.

Τι κρατάμε;

• Τιμή προσφοράς 27.990 ευρώ αντί για 30.590 ευρώ

• Πλούσιος εξοπλισμός ήδη από την έκδοση Unique

• Ήπια υβριδικός κινητήρας 140 ίππων με κατανάλωση 6,3 lt/100 km

• Χώρος αποσκευών έως 504 λίτρα

• Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και δοκιμασμένα C-SUV της αγοράς