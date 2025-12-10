quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Όφελος 3.000 ευρώ για το μεγάλο SUV που έκαψε 1,1 lt/100km στη δοκιμή μας – Τιμή

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.12.2025
Στέλιος Παππάς
ofelos-3-000-evro-gia-to-megalo-suv-pou-ekapse-11-lt-100km-sti-dokimi-mas-timi-784720

Έκπτωση 3.000 €, κατανάλωση 1,1 lt/100 km στη δοκιμή μας, χαμηλή βασική τιμή, μπαταρία 28,4 kWh και αυτονομία έως 1.000 km.

Η Leapmotor, με δίκτυο διάθεσης/συντήρησης μέσω Italian Motion και στρατηγική στήριξη από τον όμιλο Stellantis, προσφέρει στην Ελλάδα το C10 REEV με όφελος 3.000 € έως 31/12/2025 (περιορισμένο απόθεμα). Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης διαμορφώνεται στις 33.900 €, ενώ η Design στα 36.400 €. Με διαστάσεις 4,74 m μήκος, 1,90 m πλάτος και 2,83 m μεταξόνιο, πρόκειται για ευρύχωρο μεσαίο–μεγάλο SUV με οικογενειακό προσανατολισμό.

Τεχνολογία REEV: ηλεκτρική οδήγηση χωρίς άγχος αυτονομίας

Το C10 κινείται πάντα ηλεκτρικά από μοτέρ 215 PS / 320 Nm στον πίσω άξονα, με ενέργεια από μπαταρία 28,4 kWh. Όταν το απαιτούν οι συνθήκες, ένας βενζινοκινητήρας 1.5 θέτει σε λειτουργία γεννήτρια 50 kW που τροφοδοτεί το σύστημα, επιτυγχάνοντας υψηλή συνολική απόδοση (ενδεικτικά 0,3 lt/kWh). Οι επιδόσεις είναι 0–100 km/h σε 8,5 s, με ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική 170 km/h.

Στη φόρτιση, το C10 υποστηρίζει DC 65 kW (30→80% σε 18’) και AC 6,6 kW (περίπου 3 ώρες για αντίστοιχη φόρτιση σε wallbox).

Κατανάλωση και αυτονομία στην πράξη

Με πλήρη φόρτιση, τα πρώτα 140+ km καλύπτονται αμιγώς ηλεκτρικά. Στη δική μας δοκιμή, σε μικτό κύκλο, καταγράψαμε 1,1 lt/100 km στα πρώτα 100 km με έμφαση στην EV χρήση. Όταν η μπαταρία αδειάσει, σε αυτοκινητόδρομο είδαμε 5–6 lt/100 km, ενώ στην πόλη μπορείς να κινηθείς για μεγάλα διαστήματα χωρίς να καταναλώνεις καύσιμο, εφόσον φορτίζεις τακτικά στο σπίτι. Σε συνεχές ταξίδι με συνδρομή της γεννήτριας, η μέση κατανάλωση σταθεροποιείται λίγο πάνω από 6,0 lt/100 km. Η συνδυαστική αυτονομία μπαταρίας και ρεζερβουάρ (50 L) φτάνει έως 1.000 km.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή.

Να θυμίσουμε ότι το αυτοκίνητο έρχεται με εγγύηση 5 έτη / 100.000 km για μηχανικά μέρη και 8 έτη / 160.000 km για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή από 33.900 € με όφελος 3.000 € (έως 31/12/2025, περιορισμένο απόθεμα).

  • 1,1 lt/100 km στη δοκιμή μας στα πρώτα 100 km με έμφαση στην EV χρήση.

  • REEV: 215 PS, μπαταρία 28,4 kWh, DC 65 kW (30→80% σε 18’), αυτονομία έως 1.000 km.

  • Εγγύηση 5 έτη/100.000 km οχήματος & 8 έτη/160.000 km μπαταρίας.

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;

Tags
#Leapmotor#Leapmotor C10#SUV#προσφορές
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
