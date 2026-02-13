Οικογενειακό SUV με Bonus Απόσυρσης, τιμή από 17.990 ευρώ και 6 χρόνια εγγύηση – Ποιο είναι;

Το οικογενειακό C-SUV πέφτει στα 17.990 € με Bonus Απόσυρσης 1.810 € και επιπλέον προωθητική ενέργεια 2.000 €, με 6 χρόνια εγγύηση.

Η αγορά ενός οικογενειακού SUV σε «λογικά» χρήματα έχει γίνει δύσκολη υπόθεση. Γι’ αυτό και κάθε πρόγραμμα που μειώνει ουσιαστικά την τελική τιμή τραβάει αμέσως το ενδιαφέρον, ειδικά όταν μιλάμε για ετοιμοπαράδοτο αυτοκίνητο και ξεκάθαρους όρους.

Το SUV που «κατεβαίνει» στα 17.990 ευρώ με Bonus Απόσυρσης είναι το DFSK 500, ένα οικογενειακό C-SUV που μπαίνει σε πρόγραμμα απόσυρσης οποιουδήποτε παλιού αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από τύπο, μάρκα ή ηλικία.

Πώς λειτουργεί το Bonus Απόσυρσης και τι κερδίζεις

Το πρόγραμμα Bonus Απόσυρσης αφορά αποκλειστικά το DFSK 500 και δίνει επιδότηση 1.810 € με την απόσυρση ενός παλιού αυτοκινήτου. Το ποσό αυτό προστίθεται σε ήδη υπάρχουσα προωθητική ενέργεια 2.000 € για το μοντέλο.

Έτσι, το συνολικό όφελος ανεβαίνει στα 3.810 €, κάτι που εξηγεί πώς προκύπτει η νέα, χαμηλή τελική τιμή.

DFSK 500: τι είναι και πόσο μεγάλο είναι

Το DFSK 500 παρουσιάζεται ως οικογενειακό C-SUV με μήκος 4,38 m, με στόχο να καλύπτει άνετα μετακινήσεις 5 επιβατών και αποσκευών.

Κάτω από το καπό υπάρχει βενζινοκινητήρας 1.5 και το σημαντικό για την κατηγορία/τιμή είναι ότι έρχεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο, στοιχείο που ανεβάζει την ευκολία χρήσης στην πόλη και στα καθημερινά δρομολόγια.

Τιμές: από 17.990 € με Bonus Απόσυρσης

Η τιμή-κλειδί του θέματος αφορά την εισαγωγική έκδοση:

DFSK 500 Comfort: 17.990 € με Bonus Απόσυρσης

DFSK 500 Premium: 20.390 € με Bonus Απόσυρσης

Για να υπάρχει καθαρή εικόνα, το ΔΤ αναφέρει και τις τιμές καταλόγου καθώς και το πώς «χτίζεται» η τελική τιμή:

Τιμές καταλόγου DFSK 500: Comfort 21.800 € , Premium 24.200 €

Εφαρμόζεται προωθητική ενέργεια 2.000 € και επιπλέον Bonus Απόσυρσης 1.810 €

Εξοπλισμός: τι περιλαμβάνουν οι εκδόσεις

Στην DFSK 500 Comfort, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει (ενδεικτικά, όπως αναφέρεται):

Multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring

Κάμερα οπισθοπορείας

Συνθετικό δέρμα στα καθίσματα

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Ζάντες 17”

Η DFSK 500 Premium ανεβάζει το επίπεδο άνεσης με επιπλέον στοιχεία όπως:

Πανοραμική ηλιοροφή

Αισθητήρες παρκαρίσματος

Θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες

Και το 7θέσιο DFSK 600: νέο όφελος 1.000 €

Μαζί με το πρόγραμμα για το DFSK 500, υπάρχει και προωθητική ενέργεια για το μεγαλύτερο DFSK 600, ένα 7θέσιο SUV με μήκος 4,72 m.

Το όφελος εδώ είναι 1.000 € και οι τελικές τιμές διαμορφώνονται:

DFSK 600 Comfort: 30.500 €

DFSK 600 Premium: 31.500 €

Οι τιμές καταλόγου για το DFSK 600 αναφέρονται ως:

Comfort 31.500 €, Premium 32.500 €, με προωθητική ενέργεια 1.000 €

Όροι προσφοράς και εγγύηση

Υπάρχουν δύο σημεία που αξίζουν προσοχή γιατί αλλάζουν τον τρόπο που «στέκεται» η προσφορά:

6 χρόνια ή 150.000 km εργοστασιακή εγγύηση

Οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα

Οι προσφορές αφορούν πελάτες λιανικής και αποκλειστικά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα

Ισχύουν μέχρι 31 Μαρτίου ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων

Τι κρατάμε;