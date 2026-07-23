Όλα τα B-SUV σε προσφορά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

Από εκπτώσεις που φτάνουν τις 2.500 ευρώ μέχρι ηλεκτρικά B-SUV με συνολικό όφελος 6.000 ευρώ, οι ενεργές προσφορές αλλάζουν τα δεδομένα στη δημοφιλέστερη κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Τα B-SUV αποτελούν το βασικό πεδίο μάχης για τις εταιρείες αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Οι αγοραστές τα προτιμούν για τις διαστάσεις πόλης, την υπερυψωμένη θέση οδήγησης και τους οικογενειακούς χώρους, με αποτέλεσμα σχεδόν κάθε κατασκευαστής να διαθέτει τουλάχιστον μία πρόταση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο έντονος ανταγωνισμός έχει φέρει σημαντικές προωθητικές ενέργειες, ειδικές τιμές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε συμβατικά μοντέλα βενζίνης, αυτόματα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά SUV, με τιμές που ξεκινούν ακόμη και κάτω από τις 17.000 ευρώ. Οι προσφορές, πάντως, δεν λειτουργούν όλες με τον ίδιο τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για απευθείας έκπτωση από τον επίσημο εισαγωγέα, σε άλλες αφορούν συγκεκριμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, ενώ στις ηλεκτρικές εκδόσεις μπορεί να συνυπολογίζεται και η κρατική επιδότηση.

Peugeot 2008 – Από 21.400 ευρώ και όφελος έως 2.500 ευρώ

Το Peugeot 2008, ένα από τα δημοφιλέστερα B-SUV της ελληνικής αγοράς, απέκτησε τον νέο τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης Turbo 100, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο PureTech και συνοδεύεται από ανανεωμένη εμπορική πολιτική. Μέσω του προγράμματος Peugeot Now, η έκδοση Turbo 100 Style Plus διατίθεται από 21.400 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Allure ξεκινά από 22.400 ευρώ. Παράλληλα, οι αυτόματες υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 προσφέρονται με όφελος που φτάνει έως τις 2.500 ευρώ. Η ενέργεια αφορά επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου αποθέματος. Το 2008 ξεχωρίζει για το Peugeot i-Cockpit, το μικρό τιμόνι, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Η προσθήκη της έκδοσης των 100 ίππων μειώνει αισθητά την τιμή εισόδου, ενώ τα υβριδικά συνδυάζουν αυτόματο κιβώτιο με δυνατότητα κίνησης για μικρές αποστάσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Fiat Grande Panda Hybrid – Από 20.800 ευρώ

Το Fiat Grande Panda Hybrid είναι μία από τις νεότερες προτάσεις της κατηγορίας και διατίθεται με προωθητική ενέργεια που φτάνει έως τα 1.000 ευρώ. Η τιμή της υβριδικής έκδοσης ξεκινά από 20.800 ευρώ. Το κινητήριο σύνολο αποτελείται από έναν τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCT. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 110 ίππους, προσφέροντας τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές ταχύτητες και στις μανούβρες στάθμευσης. Με μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, το Grande Panda παραμένει εύχρηστο στην πόλη, διαθέτοντας παράλληλα οικογενειακούς χώρους. Στις πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλίζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών.

Nissan Juke – Τώρα από 20.990 ευρώ

Το Nissan Juke προσφέρεται αυτή τη στιγμή από 20.990 ευρώ, αντί των 23.290 ευρώ που ίσχυαν πριν από την προωθητική ενέργεια. Το οικονομικό όφελος ανέρχεται επομένως σε 2.300 ευρώ για τη βασική έκδοση. Η γκάμα του περιλαμβάνει κινητήρα βενζίνης 114 ίππων, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο, καθώς και υβριδική έκδοση 145 ίππων. Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, διατίθενται κεντρική οθόνη 12,3 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων ίδιου μεγέθους, κάμερες περιμετρικής θέασης και ηχοσύστημα Bose. Το Juke παραμένει μία από τις πιο ιδιαίτερες σχεδιαστικά επιλογές, ενώ η βασική Acenta διαθέτει ήδη οθόνη πολυμέσων 12,3 ιντσών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος.

Jeep Avenger e-Hybrid – Όφελος έως 2.500 ευρώ

Η νέα εμπορική ενέργεια για το Jeep Avenger e-Hybrid προσφέρει όφελος έως 2.500 ευρώ και αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στις εκδόσεις Longitude και Altitude. Στην προσφορά περιλαμβάνεται επιλογή χρώματος χωρίς επιπλέον χρέωση, καθώς και οκταετής εργοστασιακή εγγύηση, η οποία καλύπτει και την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος. Το Avenger e-Hybrid χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 110 ίππους, ενώ το σύστημα επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες και σε συνθήκες αστικής κυκλοφορίας. Η έκδοση Longitude περιλαμβάνει οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων, Full LED προβολείς, ζάντες αλουμινίου, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, Selec-Terrain και Hill Descent Control. Η Altitude προσθέτει μεταξύ άλλων adaptive cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.

Renault Captur – Από 20.900 ευρώ

Η γκάμα του Renault Captur διαφημίζεται πλέον από 20.900 ευρώ, καθιστώντας το γαλλικό B-SUV μία από τις οικονομικότερες προτάσεις της κατηγορίας. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν κινητήρες βενζίνης, mild hybrid, εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου βενζίνης-LPG και το νέο full hybrid E-Tech των 160 ίππων. Η τιμή εκκίνησης των 20.900 ευρώ αφορά τη βάση της ευρύτερης γκάμας και όχι απαραίτητα την ισχυρότερη full hybrid έκδοση. Το Captur ξεχωρίζει για το συρόμενο πίσω κάθισμα με διαδρομή 16 εκατοστών, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει ανάμεσα σε μεγαλύτερο χώρο για τους επιβάτες ή για τις αποσκευές. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ μπορεί να φτάσει τα 616 λίτρα, ενώ διατίθενται κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών, openR link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και έως 29 συστήματα υποβοήθησης.

Alfa Romeo Junior Ibrida – Όφελος 2.200 ευρώ

Η Alfa Romeo Junior Ibrida προσφέρεται από 27.990 ευρώ, τιμή που περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια λιανικής ύψους 2.200 ευρώ. Η αρχική τιμή τιμοκαταλόγου είναι 30.190 ευρώ, ενώ όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών ή 120.000 χιλιομέτρων. Η υβριδική Junior χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Αποτελεί την πιο premium και οδηγοκεντρική επιλογή της λίστας, με σχεδιασμό που ακολουθεί τη σύγχρονη ταυτότητα της Alfa Romeo και ρύθμιση πλαισίου με έμφαση στην αμεσότητα. Διατίθεται επίσης ως αμιγώς ηλεκτρική, όμως η συγκεκριμένη προσφορά των 27.990 ευρώ αφορά την υβριδική έκδοση.

KGM Tivoli – Από 16.990 ευρώ

Το KGM Tivoli διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή εισόδου ανάμεσα στα μοντέλα της λίστας. Η ειδική έκδοση Business με χειροκίνητο κιβώτιο ξεκινά από 16.990 ευρώ και χρησιμοποιεί turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με ισχύ 135 ίππων. Για όσους αναζητούν αυτόματο κιβώτιο, η έκδοση Smart των 163 ίππων κοστίζει από 20.990 ευρώ. Το αυτόματο Tivoli χρησιμοποιεί κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης, ζάντες αλουμινίου και πλήρη δέσμη συστημάτων ασφαλείας. Οι πλουσιότερες εκδόσεις διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση, θερμαινόμενα καθίσματα και αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Suzuki e Vitara – Συνολικό όφελος 6.000 ευρώ

Η αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της λίστας είναι το νέο Suzuki e Vitara, το οποίο προσφέρεται από 24.670 ευρώ. Η τιμή προκύπτει από την αρχική αξία των 30.670 ευρώ, το Suzuki Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνοντας συνολικό όφελος 6.000 ευρώ. Η βασική έκδοση GL με μπαταρία 49 kWh και κίνηση στους εμπρός τροχούς αποδίδει 144 ίππους. Επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 9,6 δευτερόλεπτα και έχει επίσημη κατανάλωση 14,9 kWh/100 km. Ο βασικός εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει ζάντες 18 ιντσών, αντλία θερμότητας, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, σύστημα πλοήγησης και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, ενώ η κρατική επιδότηση εξαρτάται από την έγκριση της αίτησης και τη διαθεσιμότητα του προγράμματος.

Από 16.990 ευρώ έως ηλεκτρικό με 24.670 ευρώ

Η σημερινή εικόνα της αγοράς προσφέρει επιλογές για σχεδόν κάθε αγοραστή. Το KGM Tivoli έχει τη χαμηλότερη τιμή στα 16.990 ευρώ, ενώ τα Fiat Grande Panda, Renault Captur και Nissan Juke κινούνται κοντά στις 21.000 ευρώ. Το Peugeot 2008 συνδυάζει αρχική τιμή 21.400 ευρώ με εκπτώσεις έως 2.500 ευρώ στις υβριδικές εκδόσεις, ενώ το Jeep Avenger απαντά με ανάλογο όφελος, δωρεάν χρώμα και οκταετή εγγύηση. Η Alfa Romeo Junior τοποθετείται ψηλότερα, αλλά μειώνει την τιμή της κατά 2.200 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Suzuki e Vitara, καθώς με την εμπορική ενέργεια και την κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στις 24.670 ευρώ, πλησιάζοντας πλέον τις τιμές των συμβατικών και υβριδικών B-SUV.