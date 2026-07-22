Peugeot 208 Hybrid με 21.500 ευρώ – Τι παίρνεις για τα χρήματα που δίνεις;

Το Peugeot 208 Hybrid Style Plus προσφέρεται με 21.500 ευρώ, 110 PS, αυτόματο κιβώτιο, κατανάλωση 4,5 lt/100 km και πλούσιο εξοπλισμό.

Το Peugeot 208 Hybrid γίνεται πιο προσιτό μέσω του προγράμματος Peugeot NOW, με την έκδοση Style Plus να διατίθεται πλέον στην τιμή των 21.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά επιλεγμένα και άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα, περιορίζοντας την αναμονή για την παράδοση. Ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, το εμπορικό όφελος μπορεί να φτάσει έως τα 3.400 ευρώ, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ότι ολόκληρο το συγκεκριμένο ποσό εφαρμόζεται στο 208 Hybrid Style Plus.

Για τα 21.500 ευρώ, ο αγοραστής αποκτά ένα υβριδικό supermini με 110 PS, αυτόματο κιβώτιο, επίσημη κατανάλωση 4,5 lt/100 km, οθόνη αφής 10 ιντσών με πλοήγηση και αρκετά πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Υβριδικό σύστημα με 110 PS

Το Peugeot 208 Hybrid χρησιμοποιεί τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 lt, ο οποίος αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος των 110 PS. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 205 Nm, τιμή που υπόσχεται καλή απόκριση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, ιδιαίτερα στις καθημερινές επιταχύνσεις μέσα στην πόλη.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα σε σχέση με τη συμβατική βασική έκδοση είναι το αυτόματο κιβώτιο. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να αλλάζει ταχύτητες στις συχνές στάσεις και εκκινήσεις, κάτι που ταιριάζει στον αστικό χαρακτήρα του 208.

Οι επιδόσεις παραμένουν επαρκείς και για χρήση εκτός πόλης, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 193 km/h.

Η επίσημη μικτή κατανάλωση του Peugeot 208 Hybrid Style Plus ανακοινώνεται στα 4,5 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 101 g/km. Πρόκειται για τιμή που ενισχύει τον οικονομικό χαρακτήρα της έκδοσης, ειδικά για οδηγούς που πραγματοποιούν μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεών τους μέσα στην πόλη.

Τι εξοπλισμό έχει η Style Plus

Η έκδοση Style Plus των 21.500 ευρώ δεν αποτελεί μια απογυμνωμένη διαμόρφωση που δημιουργήθηκε μόνο για την επίτευξη χαμηλής τιμής.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

ζάντες 16 ιντσών Monti ,

, εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα,

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες,

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες,

air condition,

πίσω φιμέ τζάμια,

δερμάτινο τιμόνι μικρής διαμέτρου,

κάθισμα και διάταξη καμπίνας Peugeot i-Cockpit,

υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα,

κεντρικό υποβραχιόνιο.

Οθόνη 10 ιντσών με πλοήγηση

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται το σύστημα Peugeot i-Connect Advanced, με οθόνη αφής HD 10 ιντσών και τρισδιάστατη πλοήγηση.

Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει αναλογικός πίνακας οργάνων, ο οποίος συνοδεύεται από έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών. Δεν πρόκειται για τον πλήρως ψηφιακό και τρισδιάστατο πίνακα των πλουσιότερων εκδόσεων, καλύπτει όμως τις βασικές πληροφορίες της οδήγησης.

Το γνώριμο Peugeot i-Cockpit περιλαμβάνει και το μικρής διαμέτρου τιμόνι, τοποθετημένο χαμηλότερα από τον πίνακα οργάνων. Η συγκεκριμένη εργονομία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 208, όμως καλό είναι ο ενδιαφερόμενος να καθίσει στη θέση οδήγησης πριν από την αγορά, ώστε να διαπιστώσει αν τον εξυπηρετεί.

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Για την καθημερινή χρήση στην πόλη, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η παρουσία αισθητήρων στάθμευσης τόσο εμπρός όσο και πίσω.

Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν θεωρείται αυτονόητο σε όλες τις εκδόσεις supermini κοντά στις 20.000 ευρώ και διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Στη διαθέσιμη λίστα εξοπλισμού δεν αναφέρεται κάμερα οπισθοπορείας, επομένως ο αγοραστής θα πρέπει να ελέγξει αν προσφέρεται προαιρετικά ή αν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ετοιμοπαράδοτο αυτοκίνητο.

LED φωτισμός και χαρακτηριστική σχεδίαση

Η Style Plus διαθέτει τεχνολογία φωτισμού Peugeot LED, καθώς και τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας με τη σχεδιαστική υπογραφή των τριών νυχιών.

Τα πίσω φιμέ τζάμια και οι μαύροι γυαλιστεροί καθρέφτες ενισχύουν την εξωτερική εμφάνιση, χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε ακριβότερο επίπεδο εξοπλισμού.

Το 208 παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχεδιαστικά μοντέλα της κατηγορίας, με χαμηλή γραμμή αμαξώματος και πιο δυναμική εικόνα από ένα τυπικό οικονομικό supermini.

Τι περιλαμβάνει το Pack Safety

Το Peugeot 208 Hybrid Style Plus εξοπλίζεται με Pack Safety, μαζί με τα βασικά ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και προστασίας.

Στον εξοπλισμό αναφέρονται:

ABS,

ηλεκτρονική κατανομή πέδησης EBD,

Brake Assist,

ESP με έλεγχο πρόσφυσης ASR,

Hill Assist,

σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,

έξι αερόσακοι,

Peugeot Connect SOS & Assistance.

Τι παίρνεις τελικά με 21.500 ευρώ

Το Peugeot 208 Hybrid Style Plus συνδυάζει τρία στοιχεία που συνήθως ανεβάζουν αισθητά την τιμή ενός καινούργιου supermini:

υβριδικό σύστημα,

αυτόματο κιβώτιο,

πλούσιο εξοπλισμό συνδεσιμότητας και στάθμευσης.

Στα 21.500 ευρώ προσφέρει 110 PS, κατανάλωση 4,5 lt/100 km, μεγάλη οθόνη αφής με πλοήγηση, αισθητήρες εμπρός και πίσω, LED φωτισμό και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Οι βασικοί συμβιβασμοί εντοπίζονται στον αναλογικό πίνακα οργάνων, στο απλό air condition αντί για αυτόματο κλιματισμό και στην απουσία κάμερας οπισθοπορείας από τη λίστα εξοπλισμού που δόθηκε.

H έκδοση δείχνει περισσότερο προσανατολισμένη στην ουσία και στην καθημερινή χρήση παρά στον εντυπωσιασμό. Το σημαντικότερο είναι ότι προσφέρει υβριδική και αυτόματη μετάδοση σε τιμή που παραμένει κοντά σε εκείνη αρκετών συμβατικών χειροκίνητων supermini.

Τι κρατάμε;