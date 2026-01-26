Πολυτελές SUV για οικογένεια με 0% επιτόκιο και €239/μήνα

Ένα πολυτελές SUV νέας γενιάς με πλήρη εξοπλισμό, τεχνολογία, επιδόσεις και ασφάλεια 5 αστέρων

Η Geely παρουσιάζει το νέο EX5, με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV να γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό μέσω του ευέλικτου προγράμματος FREEDOM. Το Geely EX5 τοποθετείται ως ένα premium οικογενειακό SUV με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, τον πλήρη στάνταρ εξοπλισμό και την ασφάλεια.

Η σχεδίαση έχει ήδη διακριθεί με βραβείο Red Dot – ένα ακόμη βραβείο που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων στον τομέα του design, ενώ το μοντέλο φέρει επίσης βαθμολογία 5 αστέρων σε Euro NCAP και Australian NCAP.

Ενδεικτικά για το Geely EX5 Pro, το πρόγραμμα FREEDOM δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

Άμεσο όφελος €5.000

FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση + FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500

Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500

Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000

Το Geely EX5 προσφέρεται με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, τεχνολογία μπαταρίας Short Blade LFP για αξιόπιστη λειτουργία έως 1.000.000 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, εγγύηση 6 ετών, και ασφάλεια 5 αστέρων.

Τι κρατάμε: