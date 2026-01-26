quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Πολυτελές SUV για οικογένεια με 0% επιτόκιο και €239/μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 26.01.2026
Autotypos Team
polyteles-suv-gia-oikogeneia-me-0-epitokio-kai-e239-mina-790756

Ένα πολυτελές SUV νέας γενιάς με πλήρη εξοπλισμό, τεχνολογία, επιδόσεις και ασφάλεια 5 αστέρων

Η Geely παρουσιάζει το νέο EX5, με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV να γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό μέσω του ευέλικτου προγράμματος FREEDOM. Το Geely EX5 τοποθετείται ως ένα premium οικογενειακό SUV με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, τον πλήρη στάνταρ εξοπλισμό και την ασφάλεια.

Η σχεδίαση έχει ήδη διακριθεί με βραβείο Red Dot – ένα ακόμη βραβείο που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων στον τομέα του design, ενώ το μοντέλο φέρει επίσης βαθμολογία 5 αστέρων σε Euro NCAP και Australian NCAP.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενδεικτικά για το Geely EX5 Pro, το πρόγραμμα FREEDOM δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

  • Άμεσο όφελος €5.000

FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση  +  FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

  • Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
  • Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
  • Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000

 

Το Geely EX5 προσφέρεται με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, τεχνολογία μπαταρίας Short Blade LFP για αξιόπιστη λειτουργία έως 1.000.000 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, εγγύηση 6 ετών, και ασφάλεια 5 αστέρων.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο Geely EX5 είναι ένα ηλεκτρικό SUV νέας γενιάς με πλήρη εξοπλισμό, κορυφαία τεχνολογία και δυναμικές επιδόσεις
  • Προσφέρει ποιότητα, άνεση και ασφάλεια ανώτερης κατηγορίας, με πιστοποιήσεις 5 αστέρων
  • Πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM από €26.990, με άμεσο οικονομικό όφελος έως €5.000 και επιδότηση του προγράμματος κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
  • Δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο και δόση €239/μήνα
Πρόσφατες Ειδήσεις