Πώς θα πάρεις το B-SUV με το μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης στην Ελλάδα με 250 ευρώ/μήνα

Τώρα μπορείς να αποκτήσεις το B-SUV με τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στην Ελλάδα πληρώνοντας περίπου όσα έδινες… για καύσιμα!

Όσο οδηγούν σήμερα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας στη χώρα μας και διανύουν καθημερινά διαδρομές που ξεπερνούν τα 50 χλμ., μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα 250 ευρώ σε έξοδα κίνησης. Τώρα, η Ford έρχεται να προσφέρει την ιδανική εναλλακτική: ένα σύγχρονο, αποδοτικό και προηγμένο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο όπως το νέο Ford Puma Gen-E.

Αντί για βενζίνη παίρνεις… αυτοκίνητο!

Χάρη στα νέα προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης Ford Finance, το «κάψιμο» των χρημάτων σου μπορεί να αποτελέσει οριστικά παρελθόν. Οι οδηγοί οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας μπορούν τώρα να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, αποκτώντας το ηλεκτρικό B-SUV της Ford με μηνιαία δόση 250 ευρώ, δηλαδή περίπου έναντι ότι ξόδευαν μέχρι σήμερα για να γεμίσουν το αυτοκίνητό τους.

Τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance προσφέρουν μεταξύ άλλων ελάχιστη προκαταβολή από 20%, χαμηλό επιτόκιο 3,99% και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 84 μήνες, καθιστώντας εύκολη την απόκτηση του ηλεκτρικού B-SUV της Ford που προσφέρει την πιο προηγμένη τεχνολογία στην κατηγορία, σε συνδυασμό με κορυφαία αποδοτικότητα και ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά μειωμένες δαπάνες περιοδικής συντήρησης και τις περιορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας –ιδιαίτερα όταν η φόρτιση πραγματοποιείται τακτικά σε οικιακό φορτιστή- κάνουν το νέο Puma Gen-E μια εξαιρετικά αποδοτική και σύγχρονη εναλλακτική λύση μετακίνησης, με υψηλό μάλιστα δείκτη βιωσιμότητας, που είναι απόλυτα εναρμονισμένος στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας και ζωής.

Το νέο Ford Puma Gen-E βασίζεται στην πετυχημένη συνταγή του υπάρχοντος Puma, όμως φέρνει ουσιαστικές αλλαγές κάτω από το αμάξωμα. Πρώτα απ’ όλα, είναι αμιγώς ηλεκτρικό, χωρίς θερμικό κινητήρα ή εξάτμιση – κάτι που απελευθερώνει χώρο και επιτρέπει διαφορετική αρχιτεκτονική.

Έτσι, η Ford κατάφερε να διαμορφώσει έναν χώρο αποσκευών που φτάνει τα 574 λίτρα με τα καθίσματα στη θέση τους και μέχρι την οροφή. Το GigaBox, ο επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο, προσφέρει 145 λίτρα από μόνος του. Πάνω σε αυτό, προστίθεται και το frunk των 43 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό – ιδανικός για καλώδια, τρίγωνο, φαρμακείο ή μικροαντικείμενα.

Αν τα μετρήσεις όλα μαζί, φτάνεις τα 617 λίτρα, αριθμός που ούτε μεσαία SUV δεν πετυχαίνουν εύκολα. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν θυσιάζεται καθόλου ο χώρος για τους πίσω επιβάτες, αφού το πάτωμα είναι επίπεδο και το μεταξόνιο παραμένει γενναιόδωρο για την κατηγορία.

Νέο πρόγραμμα Ford Power Promise

Επιπρόσθετα, η Ford ενισχύει την εμπειρία απόκτησης του νέου Puma Gen-E μέσω του νέου προγράμματος Ford Power Promise, προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες γύρω από τη χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου που εμπνέουν εμπιστοσύνη και θέτουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον πελάτη και τις καθημερινές ανάγκες του. Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντικά οφέλη και υποστήριξη – όπως είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή και η εύκολη φόρτιση στο δρόμο – καθιστώντας ταυτόχρονα το νέο Puma Gen-E μια επιλογή που ξεχωρίζει όχι μόνο για τις τεχνολογίες και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά, αλλά και για τη χρηστικότητά του.

Πες τέλος λοιπόν στο «κάψιμο» των χρημάτων σου και με το ίδιο ποσό που πλήρωνες για καύσιμα κάθε μήνα, απόκτησε το νέο Ford Puma Gen-E, ένα καινοτόμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της νέας εποχής με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, επιδόσεων, τεχνολογίας και αποδοτικότητας.

Τι κρατάμε:

Το νέο Ford Puma Gen-E τώρα διαθέσιμο με τα ίδια χρήματα που ξοδεύατε κάθε μήνα για καύσιμα

Με μηνιαία δόση μόλις 250€, το νέο Puma Gen-E προσφέρει μια μοναδική και απόλυτα προηγμένη εμπειρία οδήγησης EV

Η εμπειρία απόκτησης του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού B-SUV της Ford ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το πρόγραμμα Ford Power Promise

