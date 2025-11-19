Πού θα βρεις μεταχειρισμένα Volkswagen, Audi και Skoda με 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service

Μεταχειρισμένα Volkswagen, Audi και Skoda με 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια service μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2025!

Όχι με Black Friday, αλλά με… λευκή Παρασκευή το γιορτάζει φέτος η Karenta προσφέροντας μοναδικά οφέλη σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα των Volkswagen, Audi και Skoda. Μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα της Karenta και να εκμεταλλευτείτε την περίοδο προσφορών, με δεκάδες μεταχειρισμένα να σας περιμένουν και όρους που ξεχωρίζουν.

Συγκεκριμένα, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα της Karenta συνοδεύονται από:

5 χρόνια γραπτή εγγύηση

5 χρόνια δωρεάν service

Από 0% προκαταβολή και ευέλικτη χρηματοδότηση

Λευκή Παρασκευή και στο karenta.gr, στο οποίο έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα καλύτερα deals ανάμεσα σε όλη την γκάμα μεταχειρισμένων!

