ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.11.2025
Στέλιος Παππάς
prosfora-black-friday-to-fthinotero-c-suv-stin-ellada-me-aftomato-kivotio-timi-kato-apo-19-000-evro-781673

Black Friday προσφορά για το DFSK 500: αυτόματο C-SUV από 18.900 €, όφελος 2.900 €, ετοιμοπαράδοτο και με 6 χρόνια εγγύηση.

Η DFSK λανσάρει για όλο τον Νοέμβριο Black Friday προσφορά στο DFSK 500, μειώνοντας την τιμή του κατά 2.900 € σε κάθε έκδοση. Έτσι, το DFSK 500 Comfort διαμορφώνεται στα 18.900 €, ενώ το DFSK 500 Premium στα 21.300 €. Στην τιμή περιλαμβάνεται το μεταλλικό χρώμα, όπως σε όλα τα μοντέλα της μάρκας.

Με δεδομένο το πακέτο χώρων/εξοπλισμού και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, η τιμή κάτω από 19.000 € τοποθετεί το 500 στη χαμηλότερη ζώνη τιμής της κατηγορίας C-SUV, όχι μόνο με αυτόματο, αλλά γενικότερα.

Μοντέλο & τοποθέτηση

Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 m, χώρους για 5 και πορτμπαγκάζ για οικογενειακή χρήση. Κινείται από βενζινοκινητήρα 1.500 cc και διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στάνταρ — στοιχείο που συνήθως προϋποθέτει ακριβότερες εκδόσεις στον ανταγωνισμό.

Εκδόσεις & εξοπλισμός

500 Comfort — 18.900 €

  • Οθόνη αφής 7″ με smartphone mirroring

  • Κάμερα οπισθοπορείας

  • Συνθετικό δέρμα στα καθίσματα

  • Ζάντες 17″

500 Premium — 21.300 €

  • Όλα τα παραπάνω, συν:

  • Πανοραμική ηλιοροφή

  • Αισθητήρες παρκαρίσματος

  • Ηλεκτρικό χειρόφρενο

  • Θερμαινόμενοι καθρέφτες

Εγγύηση, διαθεσιμότητα, κόστος χρήσης

Το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km. Η εισαγωγική αναφέρει ότι είναι ετοιμοπαράδοτο, άρα ο αγοραστής αποφεύγει μεγάλους χρόνους αναμονής — σημαντικό σε αυτή την κατηγορία τιμής. Με δεδομένη τη χαμηλή τιμή κτήσης και το αυτόματο κιβώτιο στάνταρ, το συνολικό κόστος απόκτησης παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό για C-SUV.

Πού θα το βρείτε

Η DFSK Hellas (Spanos Group) διαθέτει δίκτυο σε: Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο, Χανιά. Η προσφορά Black Friday ισχύει για όλο τον Νοέμβριο.

Γιατί έχει ενδιαφέρον (για τον αγοραστή)

Σε μια αγορά όπου τα αυτόματα B-SUV ξεκινούν συχνά γύρω από τα 20.000 € χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, το να παίρνεις C-SUV με αυτόματο και πλούσιες παροχές κάτω από 19.000 € είναι δυνατό χαρτί. Ειδικά για οικογένειες που αναζητούν χώρους και άνεση χωρίς να υπερβούν ένα σφιχτό budget, το 500 πιέζει έντονα το value for money της κατηγορίας. Η 6ετής εγγύηση λειτουργεί ως επιπλέον «δίχτυ ασφαλείας».

Η κίνηση της DFSK να «κατεβάσει» το 500 κάτω από το ψυχολογικό όριο των 19.000 € με στάνταρ αυτόματο είναι στρατηγική και χρονικά εύστοχη για Black Friday. Απλοποιεί την απόφαση αγοράς και σπάει το κλισέ ότι «αυτόματο C-SUV = ακριβό». Για τον καταναλωτή που θέλει ευρυχωρία, άνεση κίνησης στην πόλη με αυτόματο και εγγύηση 6 ετών, το πακέτο είναι πραγματικά ανταγωνιστικό.

Τι κρατάμε;

  • Black Friday: –2.900 € σε όλες τις εκδόσεις DFSK 500.

  • Τιμές: Comfort 18.900 €, Premium 21.300 € (μεταλλικό χρώμα μέσα).

  • Στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, 1.5 βενζίνη, μήκος 4,38 m, χώροι για 5.

  • Ετοιμοπαράδοτο, εγγύηση 6 έτη/150.000 km.

  • Δίκτυο σε 12+ πόλεις πανελλαδικά — προσφορά ισχύει όλο τον Νοέμβριο.

