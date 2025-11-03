Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Black Friday προσφορά για το DFSK 500: αυτόματο C-SUV από 18.900 €, όφελος 2.900 €, ετοιμοπαράδοτο και με 6 χρόνια εγγύηση.

Η DFSK λανσάρει για όλο τον Νοέμβριο Black Friday προσφορά στο DFSK 500, μειώνοντας την τιμή του κατά 2.900 € σε κάθε έκδοση. Έτσι, το DFSK 500 Comfort διαμορφώνεται στα 18.900 €, ενώ το DFSK 500 Premium στα 21.300 €. Στην τιμή περιλαμβάνεται το μεταλλικό χρώμα, όπως σε όλα τα μοντέλα της μάρκας.

Με δεδομένο το πακέτο χώρων/εξοπλισμού και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, η τιμή κάτω από 19.000 € τοποθετεί το 500 στη χαμηλότερη ζώνη τιμής της κατηγορίας C-SUV, όχι μόνο με αυτόματο, αλλά γενικότερα.

Μοντέλο & τοποθέτηση

Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 m, χώρους για 5 και πορτμπαγκάζ για οικογενειακή χρήση. Κινείται από βενζινοκινητήρα 1.500 cc και διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στάνταρ — στοιχείο που συνήθως προϋποθέτει ακριβότερες εκδόσεις στον ανταγωνισμό.

Εκδόσεις & εξοπλισμός

500 Comfort — 18.900 €

Οθόνη αφής 7″ με smartphone mirroring

Κάμερα οπισθοπορείας

Συνθετικό δέρμα στα καθίσματα

Ζάντες 17″

500 Premium — 21.300 €

Όλα τα παραπάνω, συν:

Πανοραμική ηλιοροφή

Αισθητήρες παρκαρίσματος

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

Θερμαινόμενοι καθρέφτες

Εγγύηση, διαθεσιμότητα, κόστος χρήσης

Το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km. Η εισαγωγική αναφέρει ότι είναι ετοιμοπαράδοτο, άρα ο αγοραστής αποφεύγει μεγάλους χρόνους αναμονής — σημαντικό σε αυτή την κατηγορία τιμής. Με δεδομένη τη χαμηλή τιμή κτήσης και το αυτόματο κιβώτιο στάνταρ, το συνολικό κόστος απόκτησης παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό για C-SUV.

Πού θα το βρείτε

Η DFSK Hellas (Spanos Group) διαθέτει δίκτυο σε: Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο, Χανιά. Η προσφορά Black Friday ισχύει για όλο τον Νοέμβριο.

Γιατί έχει ενδιαφέρον (για τον αγοραστή)

Σε μια αγορά όπου τα αυτόματα B-SUV ξεκινούν συχνά γύρω από τα 20.000 € χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, το να παίρνεις C-SUV με αυτόματο και πλούσιες παροχές κάτω από 19.000 € είναι δυνατό χαρτί. Ειδικά για οικογένειες που αναζητούν χώρους και άνεση χωρίς να υπερβούν ένα σφιχτό budget, το 500 πιέζει έντονα το value for money της κατηγορίας. Η 6ετής εγγύηση λειτουργεί ως επιπλέον «δίχτυ ασφαλείας».

Η κίνηση της DFSK να «κατεβάσει» το 500 κάτω από το ψυχολογικό όριο των 19.000 € με στάνταρ αυτόματο είναι στρατηγική και χρονικά εύστοχη για Black Friday. Απλοποιεί την απόφαση αγοράς και σπάει το κλισέ ότι «αυτόματο C-SUV = ακριβό». Για τον καταναλωτή που θέλει ευρυχωρία, άνεση κίνησης στην πόλη με αυτόματο και εγγύηση 6 ετών, το πακέτο είναι πραγματικά ανταγωνιστικό.

Τι κρατάμε;

Black Friday : –2.900 € σε όλες τις εκδόσεις DFSK 500 .

Τιμές : Comfort 18.900 € , Premium 21.300 € ( μεταλλικό χρώμα μέσα).

Στάνταρ αυτόματο κιβώτιο , 1.5 βενζίνη , μήκος 4,38 m , χώροι για 5 .

Ετοιμοπαράδοτο , εγγύηση 6 έτη/150.000 km .

Δίκτυο σε 12+ πόλεις πανελλαδικά — προσφορά ισχύει όλο τον Νοέμβριο.

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ

Mέσα Μαζική Μεταφοράς: Όλες οι μεγάλες αλλαγές [πίνακας]

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα