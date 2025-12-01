Προσφορά Mercedes-Benz: Νέα χαμηλότερη τιμή για το φθηνότερο μοντέλο της γκάμας

Η Mercedes-Benz A200 με έκπτωση για περιορισμένα αυτοκίνητα. Δες τι περιλαμβάνει η προσφορά και τι σημαίνει το πρόγραμμα Welcome 6,9%.

Με αφορμή τα 140 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου αυτοκινήτου, η Mercedes-Benz «ανοίγει την πόρτα» στον κόσμο της με μια νέα προσφορά. Η A 200 είναι διαθέσιμη σε νέα τιμή 35.900€, ενώ για περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων ισχύει επιπλέον όφελος 1.000€, διαμορφώνοντας την τιμή στις 34.900€. Πρόκειται για παρέμβαση στο entry level της μάρκας, που απευθύνεται σε όσους θέλουν premium εμπειρία με χειροπιαστό όφελος.

Τι περιλαμβάνει η A 200 της προσφοράς

Η A-Class παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία: ασφάλεια, ποιότητα κύλισης και τεχνολογία σε πακέτο καθημερινής χρήσης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση της A 200 ενσωματώνει στοιχεία που ανεβάζουν την αξία κτήσης:

Ζάντες αλουμινίου 17’’ και LED προβολείς για καθαρή, σύγχρονη εικόνα.

MBUX με έξυπνες λειτουργίες συνδεσιμότητας και φιλικό χειρισμό.

Active Parking Assist με PARKTRONIC και κάμερα οπισθοπορείας για ευκολότερη στάθμευση.

Πακέτα στάθμευσης και καθρεπτών , ώστε οι καθημερινές διαδρομές στην πόλη να είναι πιο άνετες.

Λεπτομέρειες γκρι ανθρακονήματος στην καμπίνα που ενισχύουν τη σπορ αίσθηση.

Στον δρόμο, ο αποδοτικός και «ζωντανός» κινητήρας της A 200 και η προσεγμένη ανάρτηση προσφέρουν ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία καυσίμου και στην απόκριση, όπως περιμένεις από ένα premium μικρομεσαίο με το αστέρι.

Γιατί τώρα: τιμή, διαθεσιμότητα και στόχευση

Η στρατηγική της Mercedes-Benz είναι διπλή: αφενός τιμά την ιστορία της, αφετέρου διευρύνει το κοινό εισόδου σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στη compact premium κατηγορία. Το ονομαστικό κατέβασμα τιμής σε συνδυασμό με το έξτρα όφελος για περιορισμένο στοκ καθιστά την A 200 ιδιαίτερα ελκυστική για όσους βρίσκονται ανάμεσα σε mainstream «full-equip» προτάσεις και το πρώτο premium σκαλί.

Χρηματοδότηση “Welcome 6,9%”: τι να ξέρεις

Παράλληλα προσφέρεται το πρόγραμμα Welcome 6,9%, τύπου Balloon:

Μηνιαίες δόσεις από 229€/μήνα * (ενδεικτικά).

Ευελιξία στο τέλος: επιλογή εξαγοράς ή αναχρηματοδότησης του οχήματος.

Το Balloon είναι ελκυστικό για χαμηλή μηνιαία δόση, απαιτεί όμως να γνωρίζεις τη μελλοντική τελική αξία (balloon) και τα χιλιομετρικά/συντηρησιακά όρια. Εάν σκοπεύεις να κρατήσεις το αυτοκίνητο πολλά χρόνια, σύγκρινε συνολικό κόστος με μια «κλασική» χρηματοδότηση.

Σημ.: Οι ακριβείς όροι/προκαταβολή/διάρκεια καθορίζουν τη δόση. Επικοινώνησε με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο για αναλυτική προσφορά.

Θέση της A-Class το 2026

Η Mercedes-Benz προαναγγέλλει νέα σχεδιαστική γλώσσα και φρεσκάρισμα γκάμας την επετειακή χρονιά. Μέχρι τότε, η A-Class παραμένει το φθηνότερο εισιτήριο στον κόσμο της μάρκας, με πλήρη εξοπλισμό άνεσης/ασφάλειας και brand value που διατηρεί ισχυρή μεταπωλητική αξία. Η σημερινή προσφορά λειτουργεί ως bridge-deal: επιτρέπει άμεση είσοδο σε A 200, χωρίς να περιμένεις τις επόμενες κυκλοφορίες.

Διαβάστε την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου εδώ

Τι κρατάμε;

Νέα τιμή A 200: 35.900€ και 34.900€ για περιορισμένα αυτοκίνητα με επιπλέον όφελος.

Πλούσιος βασικός εξοπλισμός (LED, 17”, MBUX, Active Parking Assist, κάμερα).

Ευέλικτη χρηματοδότηση “Welcome 6,9%” με χαμηλή ενδεικτική δόση και επιλογές στον τερματισμό.

Στοχευμένη κίνηση της μάρκας ενόψει επετειακού 2026 και ανανέωσης γκάμας.

Καλή στιγμή αγοράς για όσους θέλουν premium compact τώρα, με υπαρκτό όφελος τιμής.

