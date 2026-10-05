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Προσφορές από την Opel για όσο τρέχει η AUTO ATHINA 2026

ΔΕΥΤΕΡΑ | 05.10.2026
AutoTypos Team
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Η Opel προσφέρει ειδικά προνόμια στην AUTO ATHINA 2026, με αποκλειστικές εμπορικές προσφορές και δωρεάν Wallbox 22 kW στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Opel συμμετέχει στην AUTO ATHINA 2026 με νέα μοντέλα, πανελλαδική πρεμιέρα και ειδικές εμπορικές ενέργειες που θα ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, όσοι επισκεφθούν το περίπτερο της γερμανικής μάρκας στο Metropolitan Expo θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα Corsa GSE, Mokka Hybrid και Frontera Hybrid, αλλά και να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν όσο διαρκεί η AUTO ATHINA 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν στο περίπτερο της Opel για τους αναλυτικούς όρους που ισχύουν για το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει. Το βασικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για πρόσθετη εμπορική ενέργεια περιορισμένης διάρκειας, η οποία συνδέεται άμεσα με την παρουσία της Opel στην AUTO ATHINA.

Για όσους επιλέξουν αμιγώς ηλεκτρικό Opel υπάρχει και ένα επιπλέον όφελος, καθώς η εταιρεία προσφέρει δωρεάν Wallbox 22 kW. Το Wallbox προστίθεται στις υπόλοιπες υπηρεσίες που ήδη προσφέρει η Opel μέσω του προγράμματος Electric ALL IN.

Τι περιλαμβάνει το Electric ALL IN

Το πρόγραμμα Electric ALL IN συνοδεύει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Opel με μια σειρά πρόσθετων υπηρεσιών και καλύψεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • 5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance
  • 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας
  • ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης
  • καλώδιο φόρτισης Mode 2
  • καλώδιο φόρτισης Mode 3
  • υπηρεσίες Opel Connect One για 10 χρόνια

Στην περίπτωση των παραγγελιών που θα γίνουν στην AUTO ATHINA 2026, το πακέτο ενισχύεται επιπλέον με το δωρεάν Wallbox 22 kW.

Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το Opel Corsa GSE

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Opel στη φετινή έκθεση βρίσκεται το νέο Corsa GSE, το οποίο πραγματοποιεί την πανελλαδική του πρεμιέρα. Πρόκειται για την κορυφαία έκδοση του Corsa και τη νέα ηλεκτρική πρόταση υψηλών επιδόσεων της Opel.

Το Corsa GSE αποτελεί παράλληλα το μοντέλο με το οποίο η εταιρεία επιχειρεί να μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή τη φιλοσοφία των παλαιότερων σπορ εκδόσεων GSi και OPC. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν έτσι την πρώτη ευκαιρία να το δουν από κοντά επί ελληνικού εδάφους.

Mokka Hybrid και Frontera Hybrid

Δίπλα στο Corsa GSE, η Opel παρουσιάζει και δύο από τις σημαντικότερες υβριδικές προτάσεις της. Το Mokka Hybrid εκπροσωπεί την πιο compact SUV πλευρά της γκάμας, ενώ το μεγαλύτερο Frontera Hybrid δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στους οικογενειακούς χώρους.

Η παρουσία των δύο μοντέλων μαζί με το αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE αποτυπώνει και τη σημερινή στρατηγική της Opel, με την εταιρεία να προσφέρει διαφορετικά επίπεδα εξηλεκτρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του αγοραστή.

Μέχρι πότε ισχύουν οι προσφορές

Οι ειδικές προσφορές έχουν σαφή χρονικό περιορισμό. Ισχύουν αποκλειστικά για παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η AUTO ATHINA 2026, δηλαδή από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo, με την Opel να βρίσκεται στο:

Hall 3 – Περίπτερο C2

Όσοι ενδιαφέρονται για κάποιο από τα μοντέλα της εταιρείας μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο, να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες εμπορικές προσφορές και να δουν ποιο πρόσθετο όφελος αντιστοιχεί στην έκδοση που επιθυμούν.

Τι κρατάμε;

  • Η Opel συμμετέχει στην AUTO ATHINA 2026 με ειδικές εμπορικές προσφορές.
  • Οι προσφορές ισχύουν αποκλειστικά για παραγγελίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
  • Η AUTO ATHINA πραγματοποιείται από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
  • Η Opel δεν ανακοινώνει στο δελτίο Τύπου το ακριβές ύψος των εκπτώσεων ανά μοντέλο.
  • Με κάθε παραγγελία αμιγώς ηλεκτρικού Opel προσφέρεται δωρεάν Wallbox 22 kW.
  • Το πρόγραμμα Electric ALL IN περιλαμβάνει 5 χρόνια οδική βοήθεια.
  • Η εγγύηση της μπαταρίας φτάνει τα 8 χρόνια.
  • Παρέχονται καλώδια φόρτισης Mode 2 και Mode 3.
  • Οι υπηρεσίες Opel Connect One προσφέρονται δωρεάν για 10 χρόνια.
  • Το νέο Opel Corsa GSE κάνει πανελλαδική πρεμιέρα στην έκθεση.
  • Στο περίπτερο βρίσκονται επίσης τα Mokka Hybrid και Frontera Hybrid.
  • Η Opel βρίσκεται στο Hall 3, περίπτερο C2 του Metropolitan Expo.

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Tags
#AUTO ATHINA#Opel
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