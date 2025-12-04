quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορές Audi 2025: Δες εδώ τις εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 15.000 ευρώ – Όλα τα μοντέλα

ΠΕΜΠΤΗ | 04.12.2025
AutoTypos Team
prosfores-audi-2025-des-edo-tis-ekptoseis-pou-ftanoun-eos-kai-tis-15-000-evro-ola-ta-montela-780902

Τα Audi Monthly Exclusives φέρνουν εκπτώσεις έως 15.000 € σε A3, S3, A5/A6, Q5, Q7/Q8 και στα ηλεκτρικά Q4, Q6, RS e-tron GT. Ισχύ έως 31/12/2025.

Η Audi «τρέχει» μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων για άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα, με ξεκάθαρους όρους, διαφάνεια και ειδικό όφελος τιμής. Καλύπτει από την compact σειρά A3 έως τα Q5, τα business A5/A6, τα κορυφαία Q7/Q8, αλλά και τα αμιγώς ηλεκτρικά Q4 e-tron, Q6 e-tron και RS e-tron GT.

A3: premium compact με ουσιαστικό όφελος (και 4% επιτόκιο)

  • A3 Sport Sedan: όφελος 1.500 €

  • A3 Sportback: όφελος 500 €

  • A3 allstreet: όφελος 1.000 €

  • A3 Sportback TFSI e: όφελος 3.000 €

  • A3 allstreet TFSI e: όφελος 3.000 €

Οι εκδόσεις TFSI e συνδυάζουν ηλεκτρική καθημερινότητα με βενζινοκινητήρα για ταξίδια, ενώ όλες οι εκδόσεις A3 συνοδεύονται από προνομιακό επιτόκιο 4%.

S3: είσοδος στα S-μοντέλα με όφελος 5.000 €

Audi S3

Το S3 Sportback προσφέρεται άμεσα με όφελος 5.000 € και επιτόκιο 4%. Παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα hot hatch για καθημερινή χρήση, με προηγμένη ανάρτηση και κορυφαίες επιδόσεις.

Q5 & Q5 Sportback: το «χρυσό στάνταρ» στα premium SUV

Όλες οι άμεσα διαθέσιμες εκδόσεις Q5 και Q5 Sportback διατίθενται με εμπορικό όφελος 3.000 €. Ιδανική πρόταση για οικογένειες/επαγγελματίες που θέλουν χώρους, άνεση, τεχνολογία και την τετρακίνηση quattro.

A5 & A6: business class με μετρήσιμη αξία

  • A5 Sedan & A5 Avant: όφελος 5.000 €

  • A6 Sedan: όφελος 6.000 €

Συνδυάζουν ήσυχη κύλιση, προηγμένα ADAS και πλούσιο εξοπλισμό για εταιρική και ιδιωτική χρήση.

Ηλεκτρικά Audi: ισχυρά κίνητρα και επιδοτήσεις

  • Q4 e-tron: όφελος 2.500 € + Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 3.000 €

  • Q4 Sportback e-tron: όφελος 5.000 € + Επιδότηση 3.000 €

  • Q6 e-tron: όφελος 15.000 €

  • A6 Sportback e-tron: όφελος 6.000 € + Επιδότηση 3.000 €

  • RS e-tron GT: όφελος 15.000 €

Η Audi «γλυκαίνει» περαιτέρω τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας μεγάλα εμπορικά οφέλη με τα κρατικά κίνητρα όπου αυτά εφαρμόζονται.

Q7 & Q8: κορυφαία SUV με όφελος 10.000 €

Audi Q7

Τα Q7 και Q8 διατίθενται άμεσα με όφελος 10.000 €. Πολυτέλεια, ισχύς, τεχνολογία και επιβλητική παρουσία για όσους ζητούν «το κάτι παραπάνω».

Όροι, διαθεσιμότητα και τι να ζητήσεις από τον έμπορο

Τα προνόμια ισχύουν για παραγγελίες άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων με παράδοση έως 31/12/2025. Πριν καταλήξεις:

  • ζήτησε γραπτή προσφορά με σαφή ανάλυση οφέλους και τυχόν χρηματοδοτικών όρων,

  • επιβεβαίωσε διαθεσιμότητα στοκ (κωδικός πλαισίου/αποθέματος),

  • για ηλεκτρικά, έλεγξε κριτήρια/διαδικασία ένταξης στην επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τι κρατάμε;

  • Εκπτώσεις έως 15.000 € σε βασικά μοντέλα Audi, με έμφαση στα ηλεκτρικά (Q6 e-tron, RS e-tron GT).

  • A3 με όφελος έως 3.000 € στις TFSI e και 4% επιτόκιο· S3 με –5.000 €.

  • Q5/Q5 Sportback με –3.000 €· A5 –5.000 €, A6 –6.000 €.

  • Q7/Q8 –10.000 € και Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron με όφελος + κρατική επιδότηση (όπου ισχύει).

  • Η ενέργεια αφορά άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα και λήγει 31/12/2025 — προχώρα με γραπτή επιβεβαίωση όρων και στοκ.

Όλες οι ειδήσεις

Η μάρκα που πούλησε 70.300 αυτοκίνητα το Νοέμβριο – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 15.900 ευρώ

Εκπτώσεις Skoda: Πάρε το μοντέλο που σου ταιριάζει με όφελος έως 2.850 ευρώ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποια είναι τα πρόστιμα;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Audi#προσφορές
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ekptosi-3-000-evro-gia-to-idaniko-suv-tis-audi-mechri-telos-tou-etous-780999

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

01.12.2025

Έκπτωση 3.000 ευρώ για το ιδανικό SUV της Audi μέχρι τέλος του έτους
pou-tha-vreis-metacheirismena-volkswagen-audi-kai-skoda-me-5-chronia-engyisi-kai-5-chronia-dorean-service-783527

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

19.11.2025

Πού θα βρεις μεταχειρισμένα Volkswagen, Audi και Skoda με 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service
to-audi-me-tous-272-ps-pou-kaiei-pragmatika-kato-apo-4-evro-venzinis-sta-100km-tora-me-ofelos-5-000-evro-diathesimo-mechri-telos-tou-mina-776720

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

26.10.2025

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα
neo-audi-q3-fthinotero-2-000-evro-stin-ellada-poia-ekdosi-afora-772175

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

05.09.2025

Νέο Audi Q3: Φθηνότερο 2.000 ευρώ στην Ελλάδα – Ποια έκδοση αφορά;
ekptoseis-skoda-pare-to-montelo-pou-sou-tairiazei-me-ofelos-eos-2-850-evro-721247

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

04.12.2025

Εκπτώσεις Skoda: Πάρε το μοντέλο που σου ταιριάζει με όφελος έως 2.850 ευρώ
volkswagen-eidikes-times-sti-gkama-suv-eos-31-dekemvriou-768299

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

04.12.2025

Volkswagen: Ειδικές τιμές στη γκάμα SUV έως 31 Δεκεμβρίου

Πρόσφατες Ειδήσεις