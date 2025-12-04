Προσφορές Audi 2025: Δες εδώ τις εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 15.000 ευρώ – Όλα τα μοντέλα

Τα Audi Monthly Exclusives φέρνουν εκπτώσεις έως 15.000 € σε A3, S3, A5/A6, Q5, Q7/Q8 και στα ηλεκτρικά Q4, Q6, RS e-tron GT. Ισχύ έως 31/12/2025.

Η Audi «τρέχει» μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων για άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα, με ξεκάθαρους όρους, διαφάνεια και ειδικό όφελος τιμής. Καλύπτει από την compact σειρά A3 έως τα Q5, τα business A5/A6, τα κορυφαία Q7/Q8, αλλά και τα αμιγώς ηλεκτρικά Q4 e-tron, Q6 e-tron και RS e-tron GT.

A3: premium compact με ουσιαστικό όφελος (και 4% επιτόκιο)

A3 Sport Sedan: όφελος 1.500 €

A3 Sportback: όφελος 500 €

A3 allstreet: όφελος 1.000 €

A3 Sportback TFSI e: όφελος 3.000 €

A3 allstreet TFSI e: όφελος 3.000 €

Οι εκδόσεις TFSI e συνδυάζουν ηλεκτρική καθημερινότητα με βενζινοκινητήρα για ταξίδια, ενώ όλες οι εκδόσεις A3 συνοδεύονται από προνομιακό επιτόκιο 4%.

S3: είσοδος στα S-μοντέλα με όφελος 5.000 €

Το S3 Sportback προσφέρεται άμεσα με όφελος 5.000 € και επιτόκιο 4%. Παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα hot hatch για καθημερινή χρήση, με προηγμένη ανάρτηση και κορυφαίες επιδόσεις.

Q5 & Q5 Sportback: το «χρυσό στάνταρ» στα premium SUV

Όλες οι άμεσα διαθέσιμες εκδόσεις Q5 και Q5 Sportback διατίθενται με εμπορικό όφελος 3.000 €. Ιδανική πρόταση για οικογένειες/επαγγελματίες που θέλουν χώρους, άνεση, τεχνολογία και την τετρακίνηση quattro.

A5 & A6: business class με μετρήσιμη αξία

A5 Sedan & A5 Avant: όφελος 5.000 €

A6 Sedan: όφελος 6.000 €

Συνδυάζουν ήσυχη κύλιση, προηγμένα ADAS και πλούσιο εξοπλισμό για εταιρική και ιδιωτική χρήση.

Ηλεκτρικά Audi: ισχυρά κίνητρα και επιδοτήσεις

Q4 e-tron: όφελος 2.500 € + Επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 3.000 €

Q4 Sportback e-tron: όφελος 5.000 € + Επιδότηση 3.000 €

Q6 e-tron: όφελος 15.000 €

A6 Sportback e-tron: όφελος 6.000 € + Επιδότηση 3.000 €

RS e-tron GT: όφελος 15.000 €

Η Audi «γλυκαίνει» περαιτέρω τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας μεγάλα εμπορικά οφέλη με τα κρατικά κίνητρα όπου αυτά εφαρμόζονται.

Q7 & Q8: κορυφαία SUV με όφελος 10.000 €

Τα Q7 και Q8 διατίθενται άμεσα με όφελος 10.000 €. Πολυτέλεια, ισχύς, τεχνολογία και επιβλητική παρουσία για όσους ζητούν «το κάτι παραπάνω».

Όροι, διαθεσιμότητα και τι να ζητήσεις από τον έμπορο

Τα προνόμια ισχύουν για παραγγελίες άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων με παράδοση έως 31/12/2025. Πριν καταλήξεις:

ζήτησε γραπτή προσφορά με σαφή ανάλυση οφέλους και τυχόν χρηματοδοτικών όρων ,

επιβεβαίωσε διαθεσιμότητα στοκ (κωδικός πλαισίου/αποθέματος),

για ηλεκτρικά, έλεγξε κριτήρια/διαδικασία ένταξης στην επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τι κρατάμε;

Εκπτώσεις έως 15.000 € σε βασικά μοντέλα Audi, με έμφαση στα ηλεκτρικά ( Q6 e-tron , RS e-tron GT ).

A3 με όφελος έως 3.000 € στις TFSI e και 4% επιτόκιο · S3 με –5.000 € .

Q5 / Q5 Sportback με –3.000 € · A5 –5.000 € , A6 –6.000 € .

Q7/Q8 –10.000 € και Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron με όφελος + κρατική επιδότηση (όπου ισχύει).

Η ενέργεια αφορά άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα και λήγει 31/12/2025 — προχώρα με γραπτή επιβεβαίωση όρων και στοκ.

