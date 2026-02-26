quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Προσφορές Skoda: Δες τις εκπτώσεις για όλα τα μοντέλα που φτάνουν έως τις 16.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 26.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
prosfores-skoda-des-tis-ekptoseis-gia-ola-ta-montela-pou-ftanoun-eos-tis-16-000-evro-794238

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου διανύει μία περίοδο έντονου εμπορικού ανταγωνισμού, με τις εταιρείες να ενεργοποιούν στοχευμένα προγράμματα προώθησης για να τονώσουν τη ζήτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Skoda προχωρά σε μια ολοκληρωμένη εμπορική καμπάνια που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της γκάμας της, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη σε θερμικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν περιορίζεται σε επιμέρους εκδόσεις ή ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια εισαγωγέα, με εκπτώσεις που ξεκινούν από τα μικρότερα μοντέλα και φτάνουν έως τις 16.000 ευρώ για την κορυφή της γκάμας.

Στην είσοδο της οικογένειας Skoda, το Fabia προσφέρεται με όφελος έως 1.800 ευρώ. Το supermini της μάρκας παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις πόλης, με χώρους που ακουμπούν μεγαλύτερη κατηγορία και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Με την εμπορική έκπτωση, ενισχύει περαιτέρω τον value χαρακτήρα του. Αμέσως μετά τοποθετείται το Kamiq, με όφελος έως 2.000 ευρώ. Το B-SUV της Skoda απευθύνεται σε όσους θέλουν αυξημένη θέση οδήγησης και πρακτικότητα, χωρίς να περάσουν σε μεγαλύτερο και ακριβότερο SUV. Το Scala ακολουθεί με όφελος έως 2.600 ευρώ, καλύπτοντας το κοινό που αναζητά hatchback χώρους C-segment αλλά με χαμηλότερο κόστος κτήσης και χρήσης.

Στην καρδιά της γκάμας, η Octavia συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για οικογενειακή χρήση και επαγγελματικά χιλιόμετρα. Το όφελος έως 2.800 ευρώ ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπορική της απήχηση. Το μοντέλο ξεχωρίζει για το τεράστιο πορτμπαγκάζ, τους κορυφαίους χώρους πίσω επιβατών και το χαμηλό κόστος κατανάλωσης, ειδικά στις diesel εκδόσεις. Με την τρέχουσα προσφορά, τοποθετείται τιμολογιακά πιο κοντά σε μικρότερες κατηγορίες, κάτι που παραδοσιακά λειτουργεί υπέρ του στις ελληνικές αγορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περνώντας στα SUV, το εμπορικό ενδιαφέρον εντείνεται. Το Karoq προσφέρεται με όφελος έως 3.000 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του ως μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές της κατηγορίας C-SUV. Για μεγαλύτερες οικογένειες, το Kodiaq διατίθεται με όφελος έως 2.800 ευρώ. Με δυνατότητα επταθέσιας διάταξης, μεγάλους χώρους και ταξιδιωτικό προσανατολισμό, αποτελεί εναλλακτική απέναντι σε ακριβότερα D-SUV της αγοράς. Και στα δύο μοντέλα, οι γνωστές Simply Clever λύσεις πρακτικότητας της Skoda παραμένουν βασικό σημείο διαφοροποίησης, ενισχύοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα.

Την κορυφή της εμπορικής ενέργειας καταλαμβάνει το Enyaq, με όφελος που φτάνει έως και τις 16.000 ευρώ. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Skoda αποτελεί τη ναυαρχίδα της ηλεκτρικής της παρουσίας και με τη συγκεκριμένη έκπτωση αλλάζει ουσιαστικά τιμολογιακή κατηγορία. Μεγάλες μπαταρίες, πραγματική αυτονομία ταξιδιού και κορυφαίοι χώροι το καθιστούν εναλλακτική όχι μόνο απέναντι σε άλλα EV, αλλά και σε θερμικά SUV αντίστοιχου μεγέθους. Η επιθετική αυτή πολιτική δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της Skoda να ενισχύσει τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά.

Οι προσφορές δεν αφορούν «γυμνές» εκδόσεις. Αντιθέτως, συνδυάζονται με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

  • Σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
  • Ψηφιακούς πίνακες οργάνων
  • Μεγάλα infotainment
  • Online συνδεσιμότητα

Η εμπορική στρατηγική της μάρκας βασίζεται στο τρίπτυχο τιμή – εξοπλισμός – πρακτικότητα, διατηρώντας τον value χαρακτήρα που διαχρονικά τη χαρακτηρίζει.

Διαβάστε περισσότερα για τις προσφορές στην επίσημη ιστοσελίδα της Skoda

Η καμπάνια αφορά περιορισμένο χρονικό διάστημα και ενεργοποιείται μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων εμπόρων. Στόχος είναι διπλός: αφενός η ενίσχυση των πωλήσεων σε θερμικά μοντέλα, αφετέρου η επιτάχυνση της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση μέσω ισχυρών οικονομικών κινήτρων. Η συγκεκριμένη εμπορική ενέργεια επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Skoda να παραμείνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας κάθε ανάγκη, από supermini πόλης έως μεγάλα οικογενειακά και ηλεκτρικά SUV.


Τι κρατάμε;

  • Εκπτώσεις σε όλη τη γκάμα Skoda
  • Όφελος έως 16.000 ευρώ για το Enyaq
  • Έως 3.000 ευρώ σε Karoq και 2.800 ευρώ σε Octavia/Kodiaq
  • Ενίσχυση value for money χαρακτήρα σε Fabia, Kamiq, Scala

Tags
#Skoda#Skoda Enyaq#Skoda Fabia#Skoda Karoq#Skoda Kodiaq#Skoda Octavia
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
