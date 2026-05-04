Renault και Shell σου κάνουν δώρο τα καύσιμα για ένα ολόκληρο χρόνο

Η Renault Ελλάδας, σε συνεργασία με Shell και Coral Gas, προσφέρει δώρο τα καύσιμα ενός έτους σε επιλεγμένα bi-fuel μοντέλα. Δες τι ισχύει.

Η Renault επιχειρεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ώθηση στα bi-fuel μοντέλα της στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την εργοστασιακή τεχνολογία LPG και βενζίνης με μια νέα προωθητική ενέργεια που ακουμπά σε ένα από τα πιο βασικά άγχη του οδηγού: το καθημερινό κόστος καυσίμου.

Μέσα από συνεργασία της Grand Automotive Hellas με τη Shell και την Coral Gas, όσοι αποκτήσουν συγκεκριμένα ετοιμοπαράδοτα Renault bi-fuel μοντέλα θα έχουν δώρο τα καύσιμα ενός ολόκληρου έτους. Πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται να ενισχύσει το οικονομικό προφίλ των εκδόσεων αυτών, σε μια περίοδο όπου το κόστος χρήσης παραμένει βασικό κριτήριο αγοράς.

Τι ακριβώς προσφέρει η ενέργεια

Η προσφορά αφορά τα Renault bi-fuel μοντέλα Clio και Captur, τα οποία χρησιμοποιούν εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου, δηλαδή υγραέριο κίνησης (LPG) και βενζίνη.

Οι αγοραστές των συγκεκριμένων ετοιμοπαράδοτων εκδόσεων θα λάβουν δωροεπιταγές καυσίμων Shell, τις οποίες θα μπορούν να εξαργυρώνουν σε περισσότερα από 1.200 συμμετέχοντα πρατήρια Shell. Μέσω αυτών, θα έχουν πρόσβαση τόσο σε υγραέριο Coral Gas όσο και σε βενζίνη Shell, κάτι που πρακτικά κάνει την προσφορά να λειτουργεί ως άμεση ενίσχυση της ήδη οικονομικής λογικής της bi-fuel τεχνολογίας.

Η Renault δεν μιλά απλώς για μια έκπτωση αγοράς, αλλά για ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο χρήσης, που προσπαθεί να μεταφέρει όφελος και μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.

Γιατί η Renault επενδύει ξανά στο bi-fuel

Σε μια αγορά όπου η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά, το LPG παραμένει για αρκετούς αγοραστές μια πιο άμεση και ρεαλιστική λύση εξοικονόμησης, χωρίς να απαιτεί αλλαγή συνηθειών, φόρτιση ή υψηλότερο αρχικό κόστος.

Η εργοστασιακή τεχνολογία Renault bi-fuel επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί εναλλάξ δύο καύσιμα, με το πάτημα ενός κουμπιού, αξιοποιώντας δύο ρεζερβουάρ και αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.300 km, ενώ το κόστος καυσίμου μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερο σε σχέση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο μοντέλο.

Παράλληλα, η Renault υποστηρίζει ότι οι εκπομπές CO₂ είναι χαμηλότερες κατά περίπου 11% σε σχέση με αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, προσθέτοντας και μια περιβαλλοντική διάσταση στο όλο πακέτο.

Το πλεονέκτημα της εργοστασιακής λύσης

Η μάρκα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ότι μιλάμε για εργοστασιακή τεχνολογία και όχι για μεταγενέστερη μετατροπή. Αυτό έχει σημασία, γιατί για τον αγοραστή μεταφράζεται σε:

πιο ολοκληρωμένη ενσωμάτωση του συστήματος

εργοστασιακή αξιοπιστία

πλήρη εγγύηση

και λιγότερες επιφυλάξεις σε σχέση με aftermarket λύσεις

Η Renault επιχειρεί έτσι να τοποθετήσει τα bi-fuel μοντέλα της ως μια «κανονική» εργοστασιακή επιλογή και όχι ως εναλλακτική δεύτερης γραμμής.

Ο ρόλος της Shell και της Coral Gas

Η συνεργασία με τη Shell και την Coral Gas δεν περιορίζεται μόνο στο προωθητικό σκέλος. Η Renault προσπαθεί να συνδέσει την οικονομία χρήσης και με την αίσθηση ποιότητας καυσίμου, ειδικά στο κομμάτι του LPG.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το υγραέριο της Coral Gas είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με μοριακό ιχνηθέτη, στοιχείο που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της γνησιότητας και της καθαρότητας του καυσίμου. Η λογική εδώ είναι να δοθεί στον πελάτη η εικόνα ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος, όπου το εργοστασιακό σύστημα bi-fuel συνδυάζεται με πιστοποιημένο καύσιμο και επίσημη εμπορική υποστήριξη.

Επιπλέον προνόμια μέσω Shell GO+

Η προσφορά δεν περιορίζεται μόνο στα δωρεάν καύσιμα. Οι κάτοχοι Renault bi-fuel θα έχουν και πρόσβαση σε προνόμια μέσω του προγράμματος Shell GO+, μέσα από τα οποία θα εξασφαλίζουν:

διπλασιασμό πόντων για ένα ολόκληρο έτος σε κάθε συναλλαγή

5.000 bonus πόντους Shell GO+, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε πλυντήρια, υπηρεσίες ή επιλεγμένα

προϊόντα στα πρατήρια Shell

Μια πρόταση με καθαρό στόχο την οικονομική μετακίνηση

Στην ουσία, η Renault προσπαθεί να τοποθετήσει το bi-fuel ως μία από τις πιο άμεσες και πρακτικές λύσεις εξοικονόμησης για την ελληνική αγορά. Δεν απαιτεί καμία προσαρμογή στον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου, δεν βασίζεται σε δημόσια υποδομή φόρτισης και δεν προϋποθέτει μετάβαση σε ακριβότερη τεχνολογία.

Για έναν αγοραστή που κάνει αρκετά χιλιόμετρα και ψάχνει χαμηλότερο κόστος χρήσης χωρίς να φύγει από την κλασική λογική ανεφοδιασμού, το LPG εξακολουθεί να έχει ισχυρό επιχείρημα. Η Renault απλώς επιχειρεί τώρα να το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό, προσθέτοντας πάνω του ένα προωθητικό πακέτο που μιλά ακριβώς στη γλώσσα του πορτοφολιού.

Τι κρατάμε;