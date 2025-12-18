Renault Reward: Όφελος έως 2.500 ευρώ στα δημοφιλέστερα μοντέλα της μάρκας

Η Renault σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της με όφελος έως 2.500 ευρώ.

Με κεντρικό μήνυμα «Κορυφαία επιλογή, Κορυφαία ανταμοιβή», η Renault κάνει τα δημοφιλέστερα μοντέλα της πιο προσιτά από ποτέ. Μέχρι το τέλος του 2025, τo best-sellers της γαλλικής μάρκας, Clio, το δημοφιλές B-SUV, Captur, το Arkana και το νέο Symbioz, προσφέρονται με όφελος που φτάνει τις €2.500.

Εφοδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά και με μια ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, αλλά και κινητήρων διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), τα μοντέλα που απαρτίζουν την καρδιά της γκάμας Renault.

Τρεις δεκαετίες μετά το πρώτο του ντεμπούτο, το Renault Clio περνά στην 6η γενιά του και αλλάζει επίπεδο από όλες τις απόψεις. Νέες αναλογίες αμαξώματος, ολοκαίνουργια γκάμα κινητήρων με το E-Tech full hybrid των 160 ίππων στην κορυφή, και μοντέρνα τεχνολογία με OpenR Link Google built-in — πρωτιά για την κατηγορία. Το μοντέλο-σημαία της Renault, best-seller σε Γαλλία και Ευρώπη στο α’ εξάμηνο 2025, έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα στάνταρ άνεσης, κατανάλωσης και ψηφιακής εμπειρίας στο B-segment.

Το Captur παραμένει ένα από τα πιο κομψά B-SUV της αγοράς, με δυναμικές γραμμές και χρώματα που αναδεικνύουν το γαλλικό στιλ. Στο εσωτερικό συναντάμε ποιοτικά υλικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων και μια καμπίνα που αποπνέει μοντέρνα αύρα, με πρακτικό χώρο αποσκευών και συρόμενα πίσω κάθισμα για κορυφαία ευελιξία.

Με τις αναλογίες ενός σπορ crossover και τη ροή ενός coupe, το Arkana προβάλλει ως μια πρόταση που συνδυάζει δυναμισμό, πρακτικότητα και αισθητική, χωρίς να κοστίζει όσο νομίζεις. Η ψηλή απόσταση από το έδαφος, οι μεγάλες ζάντες και η χαμηλωμένη γραμμή οροφής δημιουργούν ένα αμάξωμα που δείχνει ταυτόχρονα στιβαρό και κομψό. Το νέο λογότυπο της Renault στο κέντρο της μάσκας και οι χαρακτηριστικοί LED προβολείς με υπογραφή “C-shape” δίνουν επιπλέον μοντέρνο τόνο.

Το νέο Symbioz έρχεται να πλαισιώσει τη γκάμα των οικογενειακών οχημάτων της Renault, σχεδόν 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Renault 16 με τη μοντέρνα, ευρύχωρη και λειτουργική σχεδίασή του, και 40 χρόνια μετά το επαναστατικό Espace -ένα πολυμορφικό όχημα μήκους μόλις 4,25 μέτρων που μπορούσε άνετα να μεταφέρει έως και επτά άτομα.

Τα Clio, Captur, Arkana και Symbioz, πλαισιώνονται από 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

