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Σημαντική έκπτωση στη νέα Mercedes-Benz GLB Hybrid – Μέχρι πότε ισχύει;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.08.2026
Στέλιος Παππάς
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Η νέα Mercedes-Benz GLB Hybrid προσφέρεται με όφελος 2.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά.

Η νέα Mercedes-Benz GLB Hybrid μόλις ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα και συνοδεύεται ήδη από μια νέα προωθητική ενέργεια που μειώνει το κόστος απόκτησής της.

Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, η Mercedes-Benz προσφέρει όφελος 2.000 ευρώ, με την ενέργεια να αφορά νέες παραγγελίες που θα έχουν ταξινομηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Με την επίσημη τιμή της βασικής GLB 200 Hybrid να ξεκινά αυτή τη στιγμή από 49.960 ευρώ στην Ελλάδα, το όφελος μπορεί να κατεβάσει την τιμή ενός αυτοκινήτου που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια στις 47.960 ευρώ.

Από 49.960 ευρώ η νέα GLB Hybrid

Η νέα γενιά της GLB Hybrid διατίθεται στην ελληνική αγορά σε αρκετές εκδόσεις, με εμπροσθιοκίνητες και τετρακίνητες επιλογές.

Έκδοση Τιμή καταλόγου
GLB 200 Hybrid 49.960 €
GLB 220 Hybrid 52.200 €
GLB 200 4MATIC Hybrid 52.550 €
GLB 220 4MATIC Hybrid 54.200 €
GLB 250 4MATIC Hybrid 57.000 €

Οι παραπάνω είναι οι τρέχουσες τιμές εκκίνησης που εμφανίζει η Mercedes-Benz στην Ελλάδα πριν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

Η βασική GLB 200 Hybrid αποδίδει 163 PS και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο, αποτελώντας την οικονομικότερη είσοδο στην υβριδική γκάμα του μοντέλου.

Έμφαση στους χώρους και στην οικογενειακή χρήση

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την GLB μέσα στην γκάμα της Mercedes-Benz είναι η πρακτικότητα.

Η νέα γενιά έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερα ανοίγματα στις πίσω πόρτες και αναβαθμισμένη διαμόρφωση της δεύτερης σειράς, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση και περισσότερη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα προσθήκης τρίτης σειράς δύο καθισμάτων, μετατρέποντας την GLB σε επταθέσιο SUV όταν αυτό απαιτείται. Τα δύο πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν όταν προτεραιότητα έχει ο χώρος αποσκευών, ενώ το σύστημα EASY-ENTRY διευκολύνει την πρόσβαση στην τελευταία σειρά.

Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν τόσο από τη μικρότερη GLA όσο και από αρκετά άλλα premium SUV αντίστοιχων εξωτερικών διαστάσεων.

Νέα εικόνα μέσα και έξω

Η νέα GLB ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική κατεύθυνση της Mercedes-Benz, διατηρώντας όμως την περισσότερο τετραγωνισμένη σιλουέτα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η μάσκα με φωτιζόμενο περίγραμμα, ενώ οι LED προβολείς και η φωτεινή λωρίδα ενισχύουν τη νέα οπτική ταυτότητα. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα ενώνονται επίσης μέσω μιας ενιαίας φωτεινής λωρίδας.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αλλαγή στο εσωτερικό, όπου η GLB περνά στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της μάρκας.

Το σύστημα MB.OS αποτελεί τη βάση του νέου περιβάλλοντος πολυμέσων, ενώ ανάλογα με τον εξοπλισμό μπορούν να υπάρχουν έως τρεις οθόνες σε όλο το πλάτος του ταμπλό. Διατίθενται επίσης ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, πανοραμική οροφή και προαιρετικό ηχοσύστημα Burmester 3D με 16 ηχεία.

Τι κρατάμε;

  • Η νέα Mercedes-Benz GLB Hybrid προσφέρεται με όφελος 2.000 ευρώ.
  • Η ενέργεια αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
  • Ισχύει για νέες παραγγελίες που θα ταξινομηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η GLB 200 Hybrid ξεκινά κανονικά από 49.960 ευρώ.
  • Με το όφελος, η τιμή για αυτοκίνητο που συμμετέχει στην ενέργεια μπορεί να διαμορφωθεί στις 47.960 ευρώ.
  • Η υβριδική γκάμα περιλαμβάνει εμπροσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.
  • Η GLB μπορεί να εξοπλιστεί με τρίτη σειρά καθισμάτων και να φιλοξενήσει έως επτά επιβάτες.

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Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz GLB Hybrid#SUV
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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