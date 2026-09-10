Skoda: Τώρα με επιτόκιο 3,9%, μηνιαία δόση από 119 ευρώ και εγγύηση έως 10 χρόνια

Η Skoda παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση απόκτησης για μια πλήρη γκάμα μοντέλων που είναι έτοιμα να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη

Η επιλογή ενός νέου αυτοκινήτου δεν κρίνεται μόνο από την τιμή αγοράς. Η μηνιαία δόση, το κόστος χρηματοδότησης, η διάρκεια της εγγύησης και το εύρος των διαθέσιμων επιλογών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Με αυτή τη λογική, η Skoda παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση απόκτησης που συνδυάζει ανταγωνιστικές τιμές, προνομιακό επιτόκιο 3,9%, προσιτές μηνιαίες δόσεις, εγγύηση έως 10 χρόνια και πλήρη γκάμα μοντέλων για κάθε ανάγκη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις χαρακτηριστικές προτάσεις: το ευέλικτο Fabia, το compact SUV Kamiq και το πολυβραβευμένο αμιγώς ηλεκτρικό Elroq. Και τα τρία διατίθενται με χρηματοδότηση με επιτόκιο 3,9%, ενώ κάθε νέο Skoda συνοδεύεται από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN.

Τρεις προτάσεις με ξεκάθαρη αξία

Skoda Fabia : Τιμή εκκίνησης από 16.950 ευρώ . Η έκδοση Fabia Selection προσφέρεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 119 ευρώ και επιτόκιο 3,9% .

: Τιμή εκκίνησης από . Η έκδοση προσφέρεται με ενδεικτική . Skoda Kamiq : Τιμή εκκίνησης από 19.450 ευρώ . Η έκδοση Kamiq Selection 1.0 TSI 116 PS (τιμή 21.950 ευρώ) διατίθεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 149 ευρώ και επιτόκιο 3,9% .

: Τιμή εκκίνησης από . Η έκδοση (τιμή 21.950 ευρώ) διατίθεται με ενδεικτική . Skoda Elroq: Στην έκδοση Elroq 50 170 HP, με τιμή από 34.950 ευρώ, προσφέρεται με ενδεικτική μηνιαία δόση από 180 ευρώ και επιτόκιο 3,9%. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV της Skoda αναδείχθηκε «Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο 2026» στα ελληνικά βραβεία CAR OF THE YEAR 2026, «Καλύτερο Compact SUV 2026» στο Women’s Worldwide Car of the Year και «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Πλήρης γκάμα και επιπλέον όφελος τον Σεπτέμβριο

Η πρόταση της Skoda δεν περιορίζεται στα παραπάνω μοντέλα. Καλύπτει από την αστική μετακίνηση και τα compact SUV έως τα οικογενειακά αυτοκίνητα, τα μεγάλα SUV και την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να επιλέξει το μοντέλο και την τεχνολογία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Ξεχωριστά από τις χρηματοδοτικές προτάσεις, για τον Σεπτέμβριο η Skoda προσφέρει σημαντικό όφελος σε συγκεκριμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων: 2.500 ευρώ για το Scala και έως 4.500 ευρώ για το Kodiaq. Η ενέργεια ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου, βάσει διαθεσιμότητας.

Skoda ZEN: έως 10 χρόνια σιγουριάς

Κάθε νέο Skoda συνοδεύεται χωρίς επιπλέον κόστος από το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει μακροχρόνια προστασία και μεγαλύτερη ηρεμία σε κάθε διαδρομή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Skoda σε όλη την Ελλάδα, να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαθέσιμες εκδόσεις, τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προωθητικές ενέργειες.