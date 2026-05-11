Skoda ZEN: Η value for money μάρκα πλέον προσφέρει 10 χρόνια εγγύηση στην Ελλάδα

Το νέο πρόγραμμα Skoda ZEN προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km στην Ελλάδα, με ανανέωση μέσω service στο δίκτυο Skoda.

Η Skoda ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως μία από τις πιο value for money μάρκες της ελληνικής αγοράς, προσθέτοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην εμπειρία ιδιοκτησίας. Με το νέο πρόγραμμα Skoda ZEN, οι πελάτες μπορούν να έχουν κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 km, υπό τους όρους του προγράμματος, εφόσον το αυτοκίνητο συντηρείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Έλληνα εισαγωγέα Kosmocar, αντίστοιχη με εκείνη που είδαμε πρόσφατα και στη Volkswagen, και όχι για μια πανευρωπαϊκή αλλαγή εργοστασιακής πολιτικής της ίδιας της μάρκας. Αυτό έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι η ελληνική αντιπροσωπεία επιχειρεί να ενισχύσει την εμπορική αξία των μοντέλων Skoda στην Ελλάδα, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και καλύτερη κάλυψη σε βάθος χρόνου.

Τι είναι το Skoda ZEN

Το Skoda ZEN είναι ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας κάλυψης που μπορεί να συνοδεύει τα μοντέλα Skoda έως τη συμπλήρωση 10 ετών ή 150.000 km, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και τυχόν επέκτασής της, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος.

Η βασική λογική είναι ότι ο πελάτης συνεχίζει να συντηρεί το αυτοκίνητό του στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda, με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, και με κάθε προβλεπόμενο service η κάλυψη ανανεώνεται για επιπλέον διάστημα.

Συγκεκριμένα, η ανανέωση γίνεται για δύο έτη ή 30.000 km, μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 10 ετών ή των 150.000 km από την ημερομηνία της πρώτης άδειας.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του προγράμματος, το Skoda ZEN αφορά σημαντικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, πάντα με βάση τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπει η σχετική κάλυψη.

Αυτό είναι κρίσιμο για τον ιδιοκτήτη, καθώς τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πλέον πολύ πιο σύνθετη τεχνολογία σε σχέση με το παρελθόν. Ηλεκτρονικές μονάδες, συστήματα υποβοήθησης, infotainment, αισθητήρες και μηχανικά μέρη συνθέτουν ένα πιο απαιτητικό τεχνικό περιβάλλον, στο οποίο η τεκμηριωμένη συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η κάλυψη δεν πρέπει να συγχέεται με απεριόριστη εγγύηση χωρίς προϋποθέσεις. Για να παραμένει ενεργή, απαιτείται η προβλεπόμενη συντήρηση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο και η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Γιατί θεωρούμε ότι έχει σημασία για την ελληνική αγορά

Η Skoda έχει χτίσει την εμπορική της εικόνα πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Πρακτικότητα, χώροι και σχέση αξίας/τιμής. Από το Fabia και το Scala μέχρι τα Kamiq, Karoq, Kodiaq και Octavia, η μάρκα απευθύνεται παραδοσιακά σε αγοραστές που θέλουν ένα αυτοκίνητο με ουσία, χωρίς υπερβολές και με ξεκάθαρη λογική χρήσης.

Το Skoda ZEN έρχεται να προσθέσει έναν τέταρτο άξονα, που δεν είναι άλλος από τη μακροχρόνια σιγουριά. Σε μια εποχή όπου οι τιμές των νέων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί και το συνολικό κόστος χρήσης απασχολεί όλο και περισσότερο τους οδηγούς, μια κάλυψη έως 10 χρόνια μπορεί να λειτουργήσει ως σοβαρό εμπορικό πλεονέκτημα.

Για τον αγοραστή, δεν μετρά μόνο η τιμή αγοράς. Μετρά και το τι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια: πόσο θα κοστίσει η συντήρηση, τι πιθανότητες υπάρχουν για απρόοπτα έξοδα, πώς θα διατηρηθεί η αξία του αυτοκινήτου και πόσο εύκολα θα μπορεί να μεταπωληθεί.

Πρωτοβουλία Kosmocar, όχι εργοστασιακή αλλαγή

Ένα σημείο που χρειάζεται να ξεκαθαριστεί είναι ότι το Skoda ZEN αποτελεί πρωτοβουλία της Kosmocar στην ελληνική αγορά. Δεν πρόκειται για γενική εργοστασιακή πολιτική της Skoda σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, γιατί εξηγεί και τον εμπορικό χαρακτήρα της κίνησης. Όπως συνέβη και με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Volkswagen, ο Έλληνας εισαγωγέας επιχειρεί να ενισχύσει την πρόταση αξίας των μοντέλων που εκπροσωπεί, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην εμπειρία ιδιοκτησίας και όχι μόνο στην τιμή αγοράς.

Με απλά λόγια, το Skoda ZEN είναι ένα εργαλείο που κάνει τα Skoda πιο ανταγωνιστικά στην Ελλάδα, ειδικά απέναντι σε μάρκες που ήδη προβάλλουν πολυετείς εγγυήσεις ως βασικό εμπορικό επιχείρημα.

Μια κίνηση που ταιριάζει στον χαρακτήρα της Skoda

Η Skoda παραδοσιακά δεν στηρίζεται σε υπερβολές. Η εμπορική της δύναμη βρίσκεται στο πρακτικό όφελος που προσφέρει στον πελάτη. Χώροι, έξυπνες λύσεις, σωστός εξοπλισμός και ανταγωνιστική τιμή είναι τα στοιχεία που έχουν χτίσει την εικόνα της.

Το Skoda ZEN κινείται στην ίδια λογική. Δεν αλλάζει τον χαρακτήρα των μοντέλων, αλλά ενισχύει την αίσθηση ότι ο ιδιοκτήτης παίρνει περισσότερη αξία για τα χρήματά του. Και σε μια αγορά όπου ο αγοραστής εξετάζει πλέον πολύ προσεκτικά το συνολικό κόστος χρήσης, αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Τι κρατάμε;