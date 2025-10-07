quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Suzuki V-Strom 650: Το best-seller μεσαίο adventure τώρα με όφελος 1.000 ευρώ – Δες τιμή

ΤΡΙΤΗ | 07.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
suzuki-v-strom-650-to-best-seller-mesaio-adventure-tora-me-ofelos-1-000-evro-des-timi-778197

Μια μοτοσυκλέτα που ακόμα παραμένει «επίκαιρη» και ικανή, αποχαιρετά την κατηγορία στην οποία θριάμβευσε

Για περισσότερα από 20 χρόνια, το V-Strom 650 αποτέλεσε μια από τις πιο αγαπημένες μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα. Από τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι σήμερα, έχει αποκτήσει εκατοντάδες φανατικούς αναβάτες που τη χρησιμοποιούν καθημερινά, σε πόλη και ταξίδι, αναγνωρίζοντάς την για αυτό που πάντα ήταν: μια αξιόπιστη, ισορροπημένη μοτοσυκλέτα, που ταιριάζει πολύ στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας.

Η ανακοίνωση διακοπής της παραγωγής της 650 έκδοσης, (αντικαταστάθηκε από τα V-Strom 800  & V-Strom 800 DE) κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ωστόσο μπορείτε ακόμη να αποκτήσετε την τελευταία και πιο εξελιγμένη γενιά του μοντέλου και μάλιστα σε προνομιακή τιμή.

Το τελευταία και πιο εξελιγμένο V-Strom 650

Η τελευταία γενιά του V-Strom 650, είναι η κορύφωση μιας μακράς εξέλιξης. Ο δικύλινδρος V2 κινητήρας των 645 κ.εκ., ένας από τους καλύτερους που έχουν παρουσιαστεί στη μεσαία κλάση κυβισμού, έχει υποστεί εκτενείς εσωτερικές αλλαγές, βελτιώνοντας και ραφινάροντας τον τρόπο απόδοσης του αλλά και την αξιοπιστία.

 

Η προσθήκη Traction Control, με δύο επίπεδα ρύθμισης και δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης, προσφέρει ασφάλεια χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες, ενώ το Low RPM Assist διευκολύνει την εκκίνηση και την οδήγηση σε χαμηλές στροφές, ιδανικό για χρήση στην πόλη ή με συνεπιβάτη και φορτίο.

Το νέο, ελαφρύτερο σύστημα εξάτμισης βελτιώνει τη συγκέντρωση μάζας και χαμηλώνει το κέντρο βάρους, κάνοντας τη μοτοσυκλέτα ευκολοδήγητη και ευέλικτη. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τροχοί tubeless 19’’ μπροστά και 17’’ πίσω, που εξασφαλίζουν σταθερότητα και άνεση σε κάθε δρόμο, αλλά και παροχή 12V για τη φόρτιση και λειτουργία συσκευών.

Made in Japan ποιότητα και αίσθηση

Όλα τα V-Strom 650 όπως και αυτή η τελευταία γενιά, παρέμειναν γνήσια ιαπωνικά, μέχρι τέλους. Κατασκευάζονταν στο Hamamatsu και αυτό… φαίνεται. Η ποιότητα συναρμογής, η ανθεκτικότητα και η μακροχρόνια αξιοπιστία δεν είναι θεωρητικά στοιχεία, είναι αυτά που έχουν χτίσει τη φήμη του μοντέλου στην ελληνική αγορά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, πολλά V-Strom 650 κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους, μετρώντας 100.000+ χιλιόμετρα στα οδόμετρα τους.

Και προνομιακή τιμή και όλα τα οφέλη

Με τη νέα προσφορά, η V-Strom 650 κοστίζει 7.995 ευρώ, με όφελος 1.000 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη τιμή λιανικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Suzuki συνοδεύει κάθε νέα μοτοσυκλέτα με 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τι κρατάμε

  • Η τελευταία γενιά της Suzuki V-Strom 650 είναι η πιο εξελιγμένη και ολοκληρωμένη έκδοση του μοντέλου
  • Προσφέρεται με όφελος 1.000 ευρώ και νέα τιμή 7.995 ευρώ
  • Παραμένει made in Japan, με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και 4 χρόνια εγγύηση
  • Διαθέτει των εξαιρετικό δικύλινδρο V-twin 645 cc, Traction Control, Low RPM Assist και φυσικά, δικάναλο ABS

Δείτε επίσης

