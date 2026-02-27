Μοναδικές προσφορές για τα δημοφιλή ιαπωνικά SUV μέχρι 31 Μαρτίου

Η Nissan «τρέχει» αυτή την περίοδο την καμπάνια Nissan Flash Days, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ειδικές flash προσφορές για τα Nissan Qashqai και Nissan Juke, με ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα δύο δημοφιλή crossover της μάρκας ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό καινοτομίας, τεχνολογίας και δυναμικού χαρακτήρα.

Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που καθιέρωσε την κατηγορία των crossover, διατίθεται σε εκδόσεις Hybrid και e-POWER. Η έκδοση e-POWER προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς να απαιτείται φόρτιση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, στο Qashqai οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συμμετέχει στην κίνηση, αλλά λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι εξασφαλίζεται άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, αλλά χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία.

Από την άλλη, το Nissan Juke, το compact crossover της Nissan, ξεχωρίζει για τον τολμηρό σχεδιασμό του. Είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης και Hybrid, με την υβριδική έκδοση να προσφέρει έως και 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη. Πιο εκφραστικό από ποτέ, το Juke συνεχίζει να προκαλεί βλέμματα με τις ιδιαίτερες αναλογίες και τις διχρωμίες της Nissan.

Στο εσωτερικό του έχει βελτιωμένες οθόνες και καλύτερη ποιότητα υλικών, διατηρώντας το σπορ ύφος και τους ευπρεπείς χώρους.

