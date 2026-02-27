quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μοναδικές προσφορές για τα δημοφιλή ιαπωνικά SUV μέχρι 31 Μαρτίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.02.2026
Autotypos Team
monadikes-prosfores-gia-ta-dimofili-iaponika-suv-mechri-31-martiou-794444

Η Nissan «τρέχει» αυτή την περίοδο την καμπάνια Nissan Flash Days, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ειδικές flash προσφορές για τα Nissan Qashqai και Nissan Juke, με ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα δύο δημοφιλή crossover της μάρκας ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό καινοτομίας, τεχνολογίας και δυναμικού χαρακτήρα.

Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που καθιέρωσε την κατηγορία των crossover, διατίθεται σε εκδόσεις Hybrid και e-POWER. Η έκδοση e-POWER προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς να απαιτείται φόρτιση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, στο Qashqai οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συμμετέχει στην κίνηση, αλλά λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτσι εξασφαλίζεται άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, αλλά χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία.

Nissan Juke

Από την άλλη, το Nissan Juke, το compact crossover της Nissan, ξεχωρίζει για τον τολμηρό σχεδιασμό του. Είναι διαθέσιμο σε έκδοση βενζίνης και Hybrid, με την υβριδική έκδοση να προσφέρει έως και 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη. Πιο εκφραστικό από ποτέ, το Juke συνεχίζει να προκαλεί βλέμματα με τις ιδιαίτερες αναλογίες και τις διχρωμίες της Nissan.

Στο εσωτερικό του έχει βελτιωμένες οθόνες και καλύτερη ποιότητα υλικών, διατηρώντας το σπορ ύφος και τους ευπρεπείς χώρους.

Τι κρατάμε:

  • Η περίοδος των Nissan Flash Days σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις ένα από τα κορυφαία μοντέλα της Nissan με προνομιακούς όρους
  • Η καμπάνια «τρέχει» ήδη από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου
  • Ειδικές προσφορές για τα Nissan Qashqai και Juke, δύο δημοφιλή crossover που ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό καινοτομίας, τεχνολογίας και δυναμικού χαρακτήρα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Nissan#Nissan Juke#Nissan Qashqai
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ekptosi-2-000-evro-gia-to-entyposiako-b-suv-xekina-kato-apo-tis-21-000-evro-763142

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

17.06.2025

Έκπτωση 2.000 ευρώ για το εντυπωσιακό B-SUV – Ξεκινά κάτω από τις 21.000 ευρώ
nissan-qashqai-fthinotero-2-000e-xekinaei-kato-apo-28-000-evro-710877

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

23.06.2025

Nissan Qashqai: Φθηνότερο 2.000€ – Ξεκινάει κάτω από 28.000 ευρώ
prosfores-skoda-des-tis-ekptoseis-gia-ola-ta-montela-pou-ftanoun-eos-tis-16-000-evro-794238

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

26.02.2026

Προσφορές Skoda: Δες τις εκπτώσεις για όλα τα μοντέλα που φτάνουν έως τις 16.000 ευρώ
afto-einai-to-pio-premium-supermini-sta-18-500-evro-echei-5-kai-8-chronia-engyisi-782758

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

25.02.2026

Αυτό είναι το πιο premium supermini στα 18.500 ευρώ – Έχει 5 και 8 χρόνια εγγύηση
fthinotero-to-entyposiako-yvridiko-suv-tis-peugeot-stin-ellada-den-plironei-teli-kykloforias-757430

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

24.02.2026

Φθηνότερο το εντυπωσιακό υβριδικό SUV της Peugeot στην Ελλάδα – Δεν πληρώνει Τέλη Κυκλοφορίας
oikogeneiako-suv-me-bonus-aposyrsis-timi-apo-17-990-evro-kai-6-chronia-engyisi-poio-einai-781672

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

13.02.2026

Οικογενειακό SUV με Bonus Απόσυρσης, τιμή από 17.990 ευρώ και 6 χρόνια εγγύηση – Ποιο είναι;

Πρόσφατες Ειδήσεις