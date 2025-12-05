Τα πιο οικονομικά υβριδικά μοντέλα της Volkswagen με έκπτωση έως 8.000 ευρώ – Δες ποια είναι

Η Volkswagen φέρνει τα Smart Deals και στα plug-in υβριδικά (eHybrid) μοντέλα της, προσφέροντας ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη

Συνδυάζοντας άνεση και δυνατότητα οδήγησης με μηδενική κατανάλωση καυσίμου, τα plug-in υβριδικά (eHybrid) μοντέλα της Volkswagen αποτελούν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για τη σύγχρονη εποχή. Τώρα, ο γερμανικός κολοσσός προσφέρει μοναδικά οφέλη για την αγορά ενός εκ των eHybrid μοντέλων της γκάμας της, με εκπτώσεις έως και 8.000 ευρώ!

Golf plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €5.000

Το Golf στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοσή του προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 144 km σε μεικτό κύκλο και 179 km σε αστικό κύκλο – αυτονομία που ξεχωρίζει στην κατηγορία. Συνδυάζει καθημερινή οδήγηση χωρίς κατανάλωση καυσίμου με την ασφάλεια και την εμβέλεια που προσφέρει ο θερμικός κινητήρας στα μεγάλα ταξίδια, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Tiguan plug–in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Η plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση του Tiguan συνδυάζει πρακτικότητα και μεγάλους χώρους. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 118 km σε μεικτό κύκλο και 146 km σε αστικό κύκλο – τιμές που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας. Καλύπτει έτσι την πλειονότητα των αστικών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, ενώ η χαμηλή κατανάλωση σε μικτές διαδρομές και η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας το καθιστούν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και οικονομική λύση.

Tayron plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €7.000

Το Tayron στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των μεγάλων SUV, είναι διαθέσιμη σε πενταθέσια διαμόρφωση που αξιοποιεί πλήρως τους άνετους χώρους του μοντέλου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 121 km σε μεικτό κύκλο και έως 143 km σε αστικό κύκλο – επιτρέποντας καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, η υβριδική λειτουργία εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία για ταξίδια, ενώ η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα. Με προηγμένη τεχνολογία, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και υψηλή ποιότητα υλικών, το Tayron plug-in hybrid (eHybrid) υπογραμμίζει τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Touareg plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Ως το μοντέλο που δεσπόζει στην κορυφή της γκάμας της Volkswagen, το Touareg στην plug-in hybrid (eHybrid) εκδοχή του αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον premium και δυναμικό του χαρακτήρα. Συνδυάζει πολυτέλεια, υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή άνεση, ενώ ο ισχυρός θερμικός κινητήρας συνεργάζεται άψογα με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για αμιγώς ηλεκτρικές καθημερινές μετακινήσεις. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας και οι γενναιόχωροι εσωτερικοί χώροι ολοκληρώνουν μια πραγματικά ολοκληρωμένη πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα Golf, Tiguan, Tayron και Touareg plug-in hybrid (eHybrid) στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου.

