Θες Dacia με έκπτωση έως 3.000 ευρώ; Πήγαινε στην Auto Athina 2026

Η Dacia έρχεται στην Auto Athina 2026 με όλη τη γκάμα της, test drives, το νέο Tribrid 150 4×4 Auto και εκπτώσεις έως 3.000 ευρώ.

Η Dacia δίνει το «παρών» στην Auto Athina 2026 με όλη τη βασική γκάμα της και έναν επιπλέον λόγο για να επισκεφθεί κανείς το περίπτερό της. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα ισχύσουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις που φτάνουν έως τα 3.000 ευρώ, σε συγκεκριμένα μοντέλα και διαθέσιμα αυτοκίνητα.

Από τα Sandero και Sandero Stepway μέχρι τα Duster και Bigster, η Dacia θα παρουσιάσει στο Metropolitan Expo τις νεότερες εκδόσεις των μοντέλων της, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη εμφάνιση ενώπιον του ελληνικού κοινού του νέου Tribrid 150 4×4 Auto.

Πρόκειται για το νέο σύστημα κίνησης που συνδυάζει βενζίνη, LPG, ηλεκτρική υποβοήθηση, τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο και θα είναι διαθέσιμο τόσο στο Duster όσο και στο μεγαλύτερο Bigster.

Έκπτωση έως 3.000 ευρώ μόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης

Το σημαντικότερο εμπορικό νέο αφορά τις ειδικές προσφορές που θα ισχύσουν στην Auto Athina. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις που φτάνουν έως τα 3.000 ευρώ, οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα και πλαίσια Dacia.

Η προσφορά θα ισχύει αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της έκθεσης, επομένως δεν πρόκειται για γενική μείωση των επίσημων τιμών καταλόγου της εταιρείας. Η Auto Athina 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, με την Dacia να βρίσκεται στο περίπτερο B4, Hall 4.

Sandero και Sandero Stepway με LPG

Στο περίπτερο θα βρίσκεται φυσικά το Dacia Sandero, μαζί με το πιο crossover Sandero Stepway. Το Sandero θα παρουσιαστεί στην έκδοση Eco-G 120, ενώ το Sandero Stepway στην Eco-G 120 EDC, η οποία συνδυάζει το bi-fuel σύστημα βενζίνης-LPG με αυτόματο κιβώτιο. Με τη χρήση των δύο καυσίμων, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.450 km, ένα από τα χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να διαφοροποιούν τα LPG μοντέλα της Dacia από μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού.

Το Jogger για πρώτη φορά ως Hybrid 155

Στην Auto Athina θα βρίσκεται και το Dacia Jogger, με το επταθέσιο μοντέλο να παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη νέα full hybrid έκδοση Hybrid 155. Το σύστημα χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες, με τη συνολική απόδοση να φτάνει τους 155 PS.

Σύμφωνα με την Dacia, το σύστημα μπορεί να επιτρέψει ηλεκτρική κίνηση έως και για 80% του χρόνου μέσα στην πόλη, ενώ η κατανάλωση μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερη σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό βενζινοκίνητο σύνολο. Έτσι το Jogger αποκτά μια επιλογή που ταιριάζει περισσότερο στον οικογενειακό του χαρακτήρα, χωρίς να απαιτεί εξωτερική φόρτιση.

Η μεγάλη πρεμιέρα για Duster και Bigster

Τα Duster και Bigster θα τραβήξουν πιθανότατα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το νέο Tribrid 150 4×4 Auto. Η συγκεκριμένη διάταξη επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία που μέχρι σήμερα σπάνια βρίσκονταν όλα μαζί σε ένα αυτοκίνητο.

Προσφέρει:

υβριδική υποβοήθηση 48 V

δυνατότητα χρήσης βενζίνης και LPG

ηλεκτρική τετρακίνηση

αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη

δυνατότητα περιορισμένης αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης

Στον εμπρός άξονα βρίσκεται ένας τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων, ισχύος 140 PS, ενώ στον πίσω άξονα υπάρχει ηλεκτροκινητήρας 23 kW ή 31 PS. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τα 154 PS, με τον θερμικό κινητήρα να αποδίδει 230 Nm και τον πίσω ηλεκτροκινητήρα έως 87 Nm.

Ο βενζινοκινητήρας συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, ενώ υπάρχουν και paddles πίσω από το τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας έχει το δικό του κιβώτιο δύο σχέσεων, καθώς και δυνατότητα αποσύνδεσης του πίσω άξονα όταν δεν απαιτείται τετρακίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, η μετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς γίνεται ηλεκτρικά, χωρίς την ανάγκη συμβατικού μηχανικού άξονα που να συνδέει εμπρός και πίσω τροχούς.

Θα μπορείς και να τα οδηγήσεις

Η παρουσία της Dacia δεν περιορίζεται στα στατικά εκθέματα. Στον χώρο των test drives, οι επισκέπτες της Auto Athina θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν δύο μοντέλα της μάρκας.

Συγκεκριμένα θα είναι διαθέσιμα:

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC

Dacia Duster Eco-G 120

Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται για τις εκδόσεις LPG θα μπορεί να αποκτήσει και πραγματική εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας τους πριν προχωρήσει σε αγορά.

Πού και πότε θα βρεις την Dacia στην Auto Athina 2026

Η Auto Athina 2026 πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Η Dacia θα βρίσκεται στο:

Περίπτερο B4 – Hall 4

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00

14:00-21:00 Σάββατο και Κυριακή: 10:00-21:00

Οι ειδικές εκπτώσεις έως 3.000 ευρώ θα ισχύσουν αποκλειστικά για τη διάρκεια της έκθεσης και για συγκεκριμένα μοντέλα και διαθέσιμα πλαίσια.

Από πόσο ξεκινά σήμερα κάθε Dacia στην Ελλάδα

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης πριν από τις ειδικές εκπτώσεις της Auto Athina, αυτές είναι οι τρέχουσες τιμές εκκίνησης της βασικής γκάμας Dacia στην ελληνική αγορά:

Μοντέλο Τιμή από Dacia Sandero 15.950 € Dacia Sandero Stepway 17.350 € Dacia Duster 20.700 € Dacia Bigster 23.990 € Dacia Jogger 24.200 €

Στην περίπτωση του Duster, η τιμή των 20.700 ευρώ αφορά τη βασική Eco-G 120 Essential, ενώ το νέο Tribrid 150 4×4 Auto ξεκινά από 29.900 ευρώ. Το Bigster παραμένει οριακά ακριβότερο από το Duster στη βασική του μορφή, ενώ το Sandero εξακολουθεί να αποτελεί το φθηνότερο Dacia της ελληνικής αγοράς.

Τι κρατάμε;