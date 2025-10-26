Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

Audi A3 Sportback TFSI e με όφελος 5.000 € έως 31/10/2025. Στη δοκιμή μας κατανάλωσε 2,4 λτ./100 km (≈ 3,96 €/100 km), με 272 PS, S tronic και μπαταρία 25,7 kWh για >100 km ηλεκτρικής αυτονομίας στην πόλη.
Το Audi A3 Sportback TFSI e μπαίνει στο πλαίσιο του προγράμματος Audi Monthly Exclusives και διατίθεται άμεσα διαθέσιμο με όφελος 5.000 €, για παραγγελίες από φυσικά πρόσωπα και ταξινόμηση έως 31/10/2025. Αν ψάχνεις ένα premium plug-in υβριδικό που συνδυάζει επιδόσεις hot hatch με πραγματικά χαμηλό κόστος χρήσης, αυτή είναι από τις πιο δελεαστικές προτάσεις της αγοράς αυτή τη στιγμή.
Γιατί «καίει» κάτω από 4 €/100 km (πραγματικά)
Στη δική μας δοκιμή με μικτό κύκλο, το A3 45 TFSI e έγραψε 2,4 λτ./100 km βενζίνης. Με τρέχουσα τιμή αναφοράς 1,65 €/λτ., το κόστος καυσίμου διαμορφώνεται στα 3,96 € / 100 km (2,4 × 1,65). Το «μυστικό» είναι ότι το αυτοκίνητο καλύπτει μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών αμιγώς ηλεκτρικά, κρατώντας την κατανάλωση βενζίνης σε επίπεδα… scooter.
Υβριδικό σύστημα & επιδόσεις
Καρδιά του 45 TFSI e είναι ο συνδυασμός:
- 1.5 TFSI βενζίνης 177 PS
- ηλεκτροκινητήρα 115 PS
Συνολικά αποδίδουν 272 ίππους και 400 Nm. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (S tronic). Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, ροπάτο πάτημα από χαμηλά και αθόρυβη/ανάλαφρη κύλιση στην πόλη.
Μπαταρία & ηλεκτρική αυτονομία
Η μπαταρία των 25,7 kWh τοποθετείται χαμηλά, μεταξύ των αξόνων, ρίχνοντας το κέντρο βάρους και βελτιώνοντας την ισορροπία στις στροφές. Η αυξημένη χωρητικότητα προσφέρει ρεαλιστική ηλεκτρική αυτονομία στην πόλη που ξεπερνά τα 100 km, άρα οι καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με ρεύμα.
Καθημερινότητα: premium αίσθηση, plug-in λογική
Το A3 Sportback TFSI e κρατά όλα όσα αγαπάς σε ένα premium compact Audi: εργονομία, ποιοτικά υλικά, προηγμένα ADAS, άψογη ηχομόνωση. Επιπλέον, η plug-in φιλοσοφία σου επιτρέπει να φορτίζεις στο σπίτι ή στο γραφείο και να «καίς» βενζίνη μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζεσαι (π.χ. σε αυτοκινητόδρομο).
Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή
Προωθητική ενέργεια – Ποιοι επωφελούνται
- Άμεσα διαθέσιμο Audi A3 Sportback TFSI e με όφελος 5.000 €.
- Ισχύει για παραγγελίες άμεσα διαθέσιμων οχημάτων από φυσικά πρόσωπα, με ταξινόμηση έως 31/10/2025 στο πλαίσιο του Audi Monthly Exclusives.
Τι κρατάμε;
- Όφελος 5.000 € έως 31/10/2025 για άμεσα διαθέσιμα A3 TFSI e.
- Πραγματική κατανάλωση δοκιμής 2,4 λτ./100 km ⇒ ~3,96 €/100 km βενζίνης.
- 272 PS / 400 Nm, S tronic 6 σχέσεων, δυναμικές αλλά και αθόρυβες μετακινήσεις.
- Μπαταρία 25,7 kWh και >100 km ρεαλιστική ηλεκτρική αυτονομία εντός πόλης.
- Premium ποιότητα/τεχνολογία Audi με plug-in οικονομία στην πράξη.
