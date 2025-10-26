quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το Audi με τους 272 PS που καίει πραγματικά κάτω από 4 ευρώ βενζίνης στα 100km τώρα με όφελος 5.000 ευρώ – Διαθέσιμο μέχρι τέλος του μήνα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 26.10.2025
Στέλιος Παππάς
to-audi-me-tous-272-ps-pou-kaiei-pragmatika-kato-apo-4-evro-venzinis-sta-100km-tora-me-ofelos-5-000-evro-diathesimo-mechri-telos-tou-mina-776720

Audi A3 Sportback TFSI e με όφελος 5.000 € έως 31/10/2025. Στη δοκιμή μας κατανάλωσε 2,4 λτ./100 km (≈ 3,96 €/100 km), με 272 PS, S tronic και μπαταρία 25,7 kWh για >100 km ηλεκτρικής αυτονομίας στην πόλη.

Το Audi A3 Sportback TFSI e μπαίνει στο πλαίσιο του προγράμματος Audi Monthly Exclusives και διατίθεται άμεσα διαθέσιμο με όφελος 5.000 €, για παραγγελίες από φυσικά πρόσωπα και ταξινόμηση έως 31/10/2025. Αν ψάχνεις ένα premium plug-in υβριδικό που συνδυάζει επιδόσεις hot hatch με πραγματικά χαμηλό κόστος χρήσης, αυτή είναι από τις πιο δελεαστικές προτάσεις της αγοράς αυτή τη στιγμή.

Γιατί «καίει» κάτω από 4 €/100 km (πραγματικά)

Στη δική μας δοκιμή με μικτό κύκλο, το A3 45 TFSI e έγραψε 2,4 λτ./100 km βενζίνης. Με τρέχουσα τιμή αναφοράς 1,65 €/λτ., το κόστος καυσίμου διαμορφώνεται στα 3,96 € / 100 km (2,4 × 1,65). Το «μυστικό» είναι ότι το αυτοκίνητο καλύπτει μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών αμιγώς ηλεκτρικά, κρατώντας την κατανάλωση βενζίνης σε επίπεδα… scooter.

Υβριδικό σύστημα & επιδόσεις

Καρδιά του 45 TFSI e είναι ο συνδυασμός:

  • 1.5 TFSI βενζίνης 177 PS
  • ηλεκτροκινητήρα 115 PS

Συνολικά αποδίδουν 272 ίππους και 400 Nm. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (S tronic). Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, ροπάτο πάτημα από χαμηλά και αθόρυβη/ανάλαφρη κύλιση στην πόλη.

Μπαταρία & ηλεκτρική αυτονομία

Η μπαταρία των 25,7 kWh τοποθετείται χαμηλά, μεταξύ των αξόνων, ρίχνοντας το κέντρο βάρους και βελτιώνοντας την ισορροπία στις στροφές. Η αυξημένη χωρητικότητα προσφέρει ρεαλιστική ηλεκτρική αυτονομία στην πόλη που ξεπερνά τα 100 km, άρα οι καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με ρεύμα.

Καθημερινότητα: premium αίσθηση, plug-in λογική

Το A3 Sportback TFSI e κρατά όλα όσα αγαπάς σε ένα premium compact Audi: εργονομία, ποιοτικά υλικά, προηγμένα ADAS, άψογη ηχομόνωση. Επιπλέον, η plug-in φιλοσοφία σου επιτρέπει να φορτίζεις στο σπίτι ή στο γραφείο και να «καίς» βενζίνη μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζεσαι (π.χ. σε αυτοκινητόδρομο).

Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή

Προωθητική ενέργεια – Ποιοι επωφελούνται

  • Άμεσα διαθέσιμο Audi A3 Sportback TFSI e με όφελος 5.000 €.
  • Ισχύει για παραγγελίες άμεσα διαθέσιμων οχημάτων από φυσικά πρόσωπα, με ταξινόμηση έως 31/10/2025 στο πλαίσιο του Audi Monthly Exclusives.

Τι κρατάμε;

  • Όφελος 5.000 € έως 31/10/2025 για άμεσα διαθέσιμα A3 TFSI e.
  • Πραγματική κατανάλωση δοκιμής 2,4 λτ./100 km ⇒ ~3,96 €/100 km βενζίνης.
  • 272 PS / 400 Nm, S tronic 6 σχέσεων, δυναμικές αλλά και αθόρυβες μετακινήσεις.
  • Μπαταρία 25,7 kWh και >100 km ρεαλιστική ηλεκτρική αυτονομία εντός πόλης.
  • Premium ποιότητα/τεχνολογία Audi με plug-in οικονομία στην πράξη.

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
