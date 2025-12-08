quattroruote-icon
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 20.000 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.12.2025
Στέλιος Παππάς
to-best-seller-oikogeneiako-suv-tis-dacia-pou-kanei-1-400-km-me-ena-gemisma-tora-me-20-000-evro-722151

Το αγαπημένο Dacia SUV με αυτονομία έως 1.400 km, τώρα έχει τιμή από 20.000 € για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και με 5 χρόνια εγγύηση.

Το Dacia Duster Eco-G 100 παραμένει η πιο ρεαλιστική πρόταση για οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά. Με κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), χαμηλή κατανάλωση, πραγματικές δυνατότητες εκτός ασφάλτου και τιμή που «βγάζει νόημα». Με όφελος έως 1.500 € για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, η αρχική τιμή της έκδοσης Essential διαμορφώνεται στις 20.000 €, ενώ η εργοστασιακή εγγύηση είναι 5 χρόνια.

Κινητήρας – κατανάλωση – αυτονομία

Ο τρικύλινδρος 1.0 Turbo 100 PS / 160 Nm συνδυάζεται με χειροκίνητο 6άρι και δεξαμενές βενζίνης & LPG. Η μέση κατανάλωση είναι 8,2 lt/100 km (LPG) ή 6,6 lt/100 km (βενζίνη), με αυτονομία έως 1.400 km με γεμάτα ντεπόζιτα. Οι εκπομπές CO₂ των 126 g/km μεταφράζονται σε Τέλη Κυκλοφορίας 81 €, ενώ με τις τρέχουσες τιμές υγραερίου το κόστος χρήσης υπολογίζεται περίπου σε 7 €/100 km. Η μετάβαση από βενζίνη σε LPG γίνεται αυτόματα και αθόρυβα.

Σχεδίαση – χώροι – πρακτικότητα

Η νέα αισθητική με μάσκα “Dacia Link” και Eco-LED τονίζει τον στιβαρό χαρακτήρα. Με μήκος 4,34 m, απόσταση από το έδαφος 209 mm και πορτμπαγκάζ 453 λίτρων (Eco-G), το Duster παραμένει πρακτικό σε πόλη, ταξίδι και χωματόδρομο. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά κακοτεχνίες, η ηχομόνωση είναι αισθητά βελτιωμένη και το τιμόνι έχει πιο «δεμένη» αίσθηση.

Εσωτερικό – τεχνολογία – ασφάλεια

Η καμπίνα είναι πλήρως ανασχεδιασμένη με ψηφιακό πίνακα 7’’ και οθόνη 10,1’’ Media Display με ασύρματα Android Auto/Apple CarPlay.
Η έκδοση Essential (από 19.000 €) περιλαμβάνει A/C, cruise control, αισθητήρα φώτων, ηλεκτρικά παράθυρα, καθώς και AEB/FCW, Lane Assist, Driver Attention Alert, TPMS, e-call και ζάντες 16’’. Στις Expression/Extreme προστίθενται κάμερα οπισθοπορείας, υποβραχιόνιο, YouClip σημεία, ζάντες 17’’ και αναβαθμισμένα υλικά. Προαιρετικά διατίθενται 360° κάμερες και Blind Spot.

dacia duster SUV

Τι κρατάμε;

  • 20.000 € αρχική τιμή με όφελος έως 1.500 € (περιορισμένα ετοιμοπαράδοτα).

  • Έως 1.400 km αυτονομία με βενζίνη + LPG και ~7 €/100 km κόστος χρήσης.

  • 5 χρόνια εγγύηση, πλούσια βασική ασφάλεια και σύγχρονη συνδεσιμότητα.

Μία εβδομάδα με την Mercedes-Benz C400e: Πόσο καίει πραγματικά το plug-in hybrid sedan των 381 ίππων;

Νέα κομπίνα στα πρατήρια: Αν δεν προσέξεις θα πληρώσεις και τη βενζίνη του επόμενου – Πώς το κάνουν και πώς θα το αποφύγεις

Με αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάναμε ρεκόρ αυτονομίας – 600 πραγματικά χιλιόμετρα με μία φόρτιση

#Dacia#Dacia Duster#LPG#SUV
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
