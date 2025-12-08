Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 20.000 ευρώ

Το αγαπημένο Dacia SUV με αυτονομία έως 1.400 km, τώρα έχει τιμή από 20.000 € για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και με 5 χρόνια εγγύηση.

Το Dacia Duster Eco-G 100 παραμένει η πιο ρεαλιστική πρόταση για οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά. Με κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG), χαμηλή κατανάλωση, πραγματικές δυνατότητες εκτός ασφάλτου και τιμή που «βγάζει νόημα». Με όφελος έως 1.500 € για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, η αρχική τιμή της έκδοσης Essential διαμορφώνεται στις 20.000 €, ενώ η εργοστασιακή εγγύηση είναι 5 χρόνια.

Κινητήρας – κατανάλωση – αυτονομία

Ο τρικύλινδρος 1.0 Turbo 100 PS / 160 Nm συνδυάζεται με χειροκίνητο 6άρι και δεξαμενές βενζίνης & LPG. Η μέση κατανάλωση είναι 8,2 lt/100 km (LPG) ή 6,6 lt/100 km (βενζίνη), με αυτονομία έως 1.400 km με γεμάτα ντεπόζιτα. Οι εκπομπές CO₂ των 126 g/km μεταφράζονται σε Τέλη Κυκλοφορίας 81 €, ενώ με τις τρέχουσες τιμές υγραερίου το κόστος χρήσης υπολογίζεται περίπου σε 7 €/100 km. Η μετάβαση από βενζίνη σε LPG γίνεται αυτόματα και αθόρυβα.

Σχεδίαση – χώροι – πρακτικότητα

Η νέα αισθητική με μάσκα “Dacia Link” και Eco-LED τονίζει τον στιβαρό χαρακτήρα. Με μήκος 4,34 m, απόσταση από το έδαφος 209 mm και πορτμπαγκάζ 453 λίτρων (Eco-G), το Duster παραμένει πρακτικό σε πόλη, ταξίδι και χωματόδρομο. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά κακοτεχνίες, η ηχομόνωση είναι αισθητά βελτιωμένη και το τιμόνι έχει πιο «δεμένη» αίσθηση.

Εσωτερικό – τεχνολογία – ασφάλεια

Η καμπίνα είναι πλήρως ανασχεδιασμένη με ψηφιακό πίνακα 7’’ και οθόνη 10,1’’ Media Display με ασύρματα Android Auto/Apple CarPlay.

Η έκδοση Essential (από 19.000 €) περιλαμβάνει A/C, cruise control, αισθητήρα φώτων, ηλεκτρικά παράθυρα, καθώς και AEB/FCW, Lane Assist, Driver Attention Alert, TPMS, e-call και ζάντες 16’’. Στις Expression/Extreme προστίθενται κάμερα οπισθοπορείας, υποβραχιόνιο, YouClip σημεία, ζάντες 17’’ και αναβαθμισμένα υλικά. Προαιρετικά διατίθενται 360° κάμερες και Blind Spot.

Τι κρατάμε;

20.000 € αρχική τιμή με όφελος έως 1.500 € (περιορισμένα ετοιμοπαράδοτα).

Έως 1.400 km αυτονομία με βενζίνη + LPG και ~7 €/100 km κόστος χρήσης.

5 χρόνια εγγύηση, πλούσια βασική ασφάλεια και σύγχρονη συνδεσιμότητα.

