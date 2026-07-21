Το best-seller της Jeep τώρα με όφελος έως 2.500 ευρώ στην έκδοση e-Hybrid και με 8ετή εγγύηση

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Το Jeep Avenger e-Hybrid προσφέρεται με όφελος έως 2.500 ευρώ, δωρεάν χρώμα και 8ετή εγγύηση. Οι νέες τιμές.

Πιο προσιτό γίνεται το Jeep Avenger e-Hybrid, χάρη σε νέα εμπορική ενέργεια που αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στις εκδόσεις Longitude και Altitude.

Το συνολικό όφελος για τον αγοραστή μπορεί να φτάσει έως τα 2.500 ευρώ, συνυπολογίζοντας τη μειωμένη τιμή και τη δωρεάν επιλογή χρώματος. Παράλληλα, όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην προσφορά καλύπτονται από οκταετή εργοστασιακή εγγύηση, η οποία είναι μεταβιβάσιμη και περιλαμβάνει την μπαταρία 48 V του υβριδικού συστήματος.

Η τιμή του Avenger e-Hybrid Longitude πριν την έκπτωση είναι 25.790 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Altitude προσφέρεται από 28.490 ευρώ. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα προετοιμασίας και παράδοσης.

Το Avenger χαρακτηρίζεται επισήμως από τη Jeep ως το μοντέλο της με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Μέχρι τον Μάιο του 2026 είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 270.000 παραγγελίες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του στην ευρωπαϊκή γκάμα της μάρκας.

Τι κινητήρα έχει το Jeep Avenger e-Hybrid

Το Avenger e-Hybrid χρησιμοποιεί τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 lt, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 110 PS, ενώ η μέγιστη ροπή του συστήματος είναι 205 Nm. Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου έξι σχέσεων.

Jeep Avenger e-Hybrid Τεχνικά στοιχεία Βενζινοκινητήρας 1.2 Turbo Υβριδικό κύκλωμα 48 V Συνδυαστική ισχύς 110 PS Ισχύς ηλεκτροκινητήρα 28,5 PS Μέγιστη ροπή 205 Nm Κιβώτιο Αυτόματο DCT 6 σχέσεων Κίνηση Εμπρός 0-100 km/h 10,9 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα 184 km/h Πορτμπαγκάζ 380 lt

Τα επίσημα τεχνικά στοιχεία αναφέρουν κατανάλωση 4,9-5,1 lt/100 km, ανάλογα με τη διαμόρφωση, και εκπομπές CO₂ από 111 έως 114 g/km.

Μπορεί να κινηθεί μόνο με ρεύμα;

Παρότι χρησιμοποιεί σύστημα 48 V, το Avenger e-Hybrid δεν λειτουργεί όπως ένα απλό mild hybrid που περιορίζεται αποκλειστικά στην υποβοήθηση του βενζινοκινητήρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο και μπορεί, όταν υπάρχει αρκετή ενέργεια στην μπαταρία, να κινήσει μόνος του το αυτοκίνητο σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό επιτρέπει ηλεκτρικούς ελιγμούς κατά το παρκάρισμα, αθόρυβες εκκινήσεις και σύντομες φάσεις χωρίς λειτουργία του θερμικού κινητήρα στην πόλη.

Η μπαταρία φορτίζει αυτόματα μέσω της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Δεν υπάρχει πρίζα και ο οδηγός δεν χρειάζεται να συνδέσει το αυτοκίνητο με εξωτερικό φορτιστή.

Η Jeep αναφέρει ότι, ανάλογα με τις συνθήκες και τη διαδρομή, η ηλεκτρική λειτουργία μπορεί να καλύπτει έως το 50% του χρόνου κίνησης μέσα στην πόλη. Πρόκειται για χρόνο λειτουργίας και όχι για το 50% της συνολικής απόστασης σε κάθε διαδρομή.

Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Οι εκδόσεις Longitude και Altitude εκπέμπουν αντίστοιχα 111 και 112 g CO₂/km, σύμφωνα με τα στοιχεία του τιμοκαταλόγου.

Καθώς παραμένουν κάτω από το όριο επιβολής τελών για τα νεότερα αυτοκίνητα που υπολογίζονται με βάση το WLTP, απαλλάσσονται από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Το ίδιο δεν ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Avenger. Οι ισχυρότερες και τετρακίνητες 4xe των 145 PS έχουν υψηλότερες εκπομπές, με ορισμένες διαμορφώσεις να επιβαρύνονται με ετήσια τέλη 79 ευρώ.

Τι εξοπλισμό έχει η Longitude

Η Longitude αποτελεί τη βασική έκδοση της συγκεκριμένης προσφοράς, χωρίς όμως να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα.

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει:

ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

προβολείς Full LED Reflector

κλιματισμό

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

οθόνη infotainment 10,25 ιντσών

ψηφιακό πίνακα οργάνων

ηλεκτρικό χειρόφρενο

σύστημα Selec-Terrain

Hill Descent Control

θερμαινόμενους και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες

Στο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης περιλαμβάνονται αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα, αναγνώριση σημάτων και ανίχνευση κόπωσης οδηγού.

Τι προσθέτει η Altitude

Η Altitude κοστίζει 2.700 ευρώ περισσότερο και προσθέτει σημαντικά στοιχεία άνεσης, εμφάνισης και τεχνολογίας.

Μεταξύ άλλων διαθέτει:

ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

προβολείς ομίχλης

αυτόματη λειτουργία προβολέων

καθίσματα με επενδύσεις από ύφασμα και βινύλιο

τιμόνι με επένδυση οικολογικού δέρματος

αυτόματο κλιματισμό

ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών

κάμερα οπισθοπορείας

adaptive cruise control

εκκίνηση χωρίς κλειδί

διπλό δάπεδο πορτμπαγκάζ με ρυθμιζόμενο ύψος

Η Altitude δεν αλλάζει τον κινητήρα ή τις επιδόσεις. Η διαφορά τιμής αφορά αποκλειστικά τον πλουσιότερο εξοπλισμό.

Τι καλύπτει η 8ετή εγγύηση

Τα Avenger της νέας εμπορικής ενέργειας συνοδεύονται από οκτώ χρόνια εργοστασιακής εγγύησης.

Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη. Αν το αυτοκίνητο πωληθεί πριν ολοκληρωθεί η περίοδος κάλυψης, η εγγύηση συνεχίζει να συνοδεύει το όχημα και τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση του e-Hybrid καλύπτεται και η μπαταρία 48 V του υβριδικού συστήματος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μακροχρόνια κατοχή και τη μεταπωλητική αξία, καθώς η κάλυψη δεν περιορίζεται μόνο στον βενζινοκινητήρα και στα συμβατικά μηχανικά μέρη.

Οι αναλυτικοί όροι, οι εξαιρέσεις και τυχόν όριο χιλιομέτρων πρέπει να αναγράφονται στη σύμβαση και στο βιβλίο εγγύησης που παραδίδεται μαζί με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Τι κρατάμε;